SPOLU: Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2024 zvýší o 50 tisíc korun

„V prvním čtení budeme projednávat například zákon o dorovnávacích daních, což je zdanění nadnárodních velkých korporací, které vykonávají činnost v České republice, ale daňovou rezidenci mají jinde. Projednali jsme energetický zákon, takzvaný OZE 2, který by měl pomoci nastartovat sdílení elektřiny a takzvanou komunitní energetiku. Rád bych podrobněji představil takzvaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu, s podporou zajištění na stáří. Cílem změny je nastartovat a odbrzdit využívání možností kapitálového trhu v České republice, protože například na rozdíl od západních států v České republice nevyužíváme plně jeho potenciál, což vede k menšímu oběhu soukromého kapitálu, a zároveň k menším výnosům pro občany. Toto chceme změnit, a proto jsou nejdůležitější úpravou v tomto zákoně změny zabezpečení na stáří, tedy u peněz, které si lidé sami na své stáří spoří. Cílem je využít více možností, které kapitálový trh nabízí, aby si sami vytvořili na stáří finanční polštář a nespoléhali se jen na stát. Bude záviset na každém, zda těchto možností využije,“ uvedl Vojtěch Munzar, místopředseda rozpočtového výboru za ODS.

Občanská demokratická strana ODS



„Na mimořádné schůzi dnes byla zařazena i naše přelomová novela zákona o léčivech, která zásadním způsobem mění lékovou legislativu v České republice. Její cíl je jasný: posílit stabilitu českého lékového trhu, minimalizovat dopady výpadků na občany a nastavit nové nástroje, které to zajistí. Novela ukládá nové povinnosti všem aktérům, kteří se podílejí na zajištění lékového trhu – státním úřadům, výrobcům, distributorům i lékárnám. Novelizovaný zákon tak necílí jen na farmaceutické společnosti, ale je komplexním a vyváženým řešením, které reaguje nejen na dlouhodobě známé problémy, tak i na ty, které jsme v plné síle mohli vidět v posledních měsících. O novelizaci zákona o léčivech jsme samozřejmě už v průběhu přípravy jednali i se zástupci hnutí ANO a SPD a vzhledem ke konstruktivním jednáním s nimi předpokládám, že na této novele bude politická shoda. Při její přípravě byla úspěšně vypořádána a zapracována drtivá většina připomínek. Jsem samozřejmě připraven na diskusi na půdě Sněmovny i Senátu. Novela je systémovým řešením toho, co tu od konce loňského roku řešíme, tedy nebývale rozsáhlých výpadků v dodávkách léčiv. Ty jsme dosud řešili urychlením plánovaných dodávek či dodávkami zcela mimořádnými, a to na základě zákona, který jsme loni prosadili. Jak jsem uvedl minulý týden na tiskové konferenci, pro první podzimní měsíce jsme zajistili zhruba 300 tisíc balení penicilinových tablet a suspenzí a samozřejmě i další antibiotika. Prvních 130 tisíc dorazí do prvních říjnových dnů, dalších 170 tisíc pak očekáváme do poloviny listopadu,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09.

TOP 09

„Jednou z nejdůležitějších změn, kterou na dnešní schůzi projednáváme, je rodičovský příspěvek. V rámci koaličního kompromisu jsme rozhodli, že rodičovský příspěvek navýšíme o 50 tisíc korun, tedy z 300 na 350 tisíc, a to pro děti narozené od 1. ledna 2024. Ruku v ruce s tím jde také zkrácení pobírání rodičovského příspěvku ze čtyř let na tři roky. Dále je třeba vytvořit půdu k tomu, abychom maminkám a tatínkům umožnili co nejpřívětivější návrat do zaměstnání. Proto jsme se rozhodli podpořit zkrácené úvazky a maximálně navýšit kapacity dětských skupin, které financujeme zejména z Národního plánu obnovy, tedy z EU. Úpravy dozná také institut náhradního výživného, které dnes v České republice pobírá více než 10 tisíc dětí. Možnost pobírání výživného chceme prodloužit o dva roky. Nárok na tuto pomoc má pouze ten rodič, který vymáhá výživné na dítě po druhém z rodičů soudní cestou. Důležité změny se týkají také systému vyplácení důchodů. Rozhodli jsme, že i o důchody, stejně jako o mnohé z jiných dávek, bude nově možné žádat online,“ sdělil místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Navrátil.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

