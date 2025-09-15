STAN: Financování sportu musí být transparentnější

I vzhledem k tomu, že sport je klíčem ke zdravější a aktivnější společnosti. Při pohledu na českou populaci je nicméně závažným problémem dlouhodobě narůstající podíl obézních. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos se s nadváhou nebo obezitou potýká 64 procent Čechů, což je o čtyři procenta více, než tomu bylo při posledním šetření. Starostové proto, jak vyplývá i z Dobrého programu, podtrhují nutnost podpory rekreačního sportu jako klíčového a často opomíjeného nástroje prevence.
Zásadní pro Starosty je odstranění korupčního potenciálu ze sportovního prostředí. Sport musí být transparentní, dostupný a důvěryhodný tak, aby peníze skutečně pomáhaly dětem, klubům i místním komunitám. Sport má být podle Starostů otevřený všem, bez zákulisních her. „Sport by si rozhodně zasloužil svého zástupce ve vládě i větší podporu ze strany státu. Problém ale je, že jako odvětví zápasí se špatnou pověsti, často po právu. Národní sportovní agentura má před sebou sebou ještě dlouhou cestu,“ uvedl poslanec a trojka na pražské kandidátce Starostů Jan Lacina.
O rozdělování části veřejných financí nyní rozhodují sportovní svazy podle vlastních pravidel, nikoliv podle jasně daného zákonného rámce, což umožňuje ovlivňovat vnitřní volební procesy a přidělování prostředků. „V letošním roce činily finanční prostředky na podporu sportovních svazů 3,2 miliardy korun a byly přerozděleny mezi 95 žadatelů. Podpora zhruba dvou desítek organizací z kapitoly sport je poměrně diskutabilní s ohledem na odvětví, která zastupují. Některé by měly spadat spíše do oblasti zábavy, volného času, nebo kultury, některé do strategických nebo technických dovedností,” shrnul místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Jebousek.
Starostové proto navrhují přidělovat dotace na podporu základní sportovní činnosti přímo konečným příjemcům, tedy sportovním klubům a sportovní svazy by měly pracovat zejména s podporou určenou na rozvoj talentované mládeže a reprezentace. Vedle toho navrhují průběžný systém financování podpory sportovní činnosti v klubech formou příspěvku na základě transparentních, aktuálních, validních a ověřitelných dat v Rejstříku sportu. „Nastavení podpory NSA je podle mě příliš široké a zbytečně se rozmělní. V zákoně o podpoře sportu jsou hlavní priority kvalita života všech věkových skupin, podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora reprezentace. Podle mnohých průzkumů je podpora sportovních klubů nedostatečná a zásadním způsobem pokulhávají investice do sportovní infrastruktury. Koláč financování sportu je pouze jeden, a protože sport nemá svého ministra, tak je menší, než doporučují strategické materiály schválené vládou. Proto ho musíme správně a pečlivě naporcovat, aby bylo účelné a efektivní,“ doplnil Jebousek.
Obezita v Česku dosahuje kritických hodnot. Podle průzkumu agentury Ipsos trpí nadváhou nebo obezitou čtyřiašedesát procent populace. Každý desátý dokonce těžkou formou. Výše zmíněné je důsledkem toho, že veřejnost nedostatečně vnímá význam zdravé výživy a sportu, přičemž ekonomicky slabší rodiny nemají ani prostředky k jejich zajištění. To se odráží i na velmi nízké fyzické zdatnosti u dětí a mládeže. Starostové proto plánují například zvýšit bonusy poskytované zdravotními pojišťovnami na celoroční pohybové aktivity dětí. „Stále menší procento populace, včetně dětí a mládeže, se pravidelně hýbe. Zveřejňovaná data jsou alarmující. Proto je nutné nyní udělat z podpory pohybu a zdravého životního stylu celospolečenskou, vzdělávací a hlavně politickou prioritu. Komplexní přístup k podpoře sportu a zdravého životního stylu není pouze investicí do zdraví jednotlivců, ale také do prosperující společnosti jako celku. Cílem není pouze bojovat proti obezitě, ale budovat odolnější a zdravější společnost, která dokáže čelit výzvám moderní doby s pevným zdravím a vitalitou. Pohyb přispívá ke zvýšení celkové fyzické a duševní pohody jednotlivců. Dostatek pohybu hraje klíčovou roli ve zdravém životním stylu klíčovou roli. Ten má významný společenský i ekonomický dopad do dalších oblastí veřejného života, jako je zdravotnictví a školství. Podpora sportu nejen dětí a mládeže je krokem ke zdravější a aktivnější společnosti, ale také nejlepší investicí do budoucna,“ dodala k prevenci a nutnosti změnit směr sportovní politiky místopředsedkyně Starostů a lídryně ve sněmovních volbách v Moravskoslezském kraji Michaela Šebelová.
autor: PV