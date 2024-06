Sadovský (ANO): Pane ministře, měl byste zvážit své setrvání ve funkci

Vážený pane ministře Rakušane,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil s následujícím podnětem. Chtěl bych vyjádřit své zklamání a obavy z nedávného jednání Policie ČR na bezpečnostním výboru a v přímém přenosu České televize. Chápu, že policie pracuje v náročných podmínkách a často musí jednat rychle a rozhodně. Nicméně, to, že Policie ČR veřejně lže, je naprosto nepřijatelné. A co hůř, Vy o tom víte a zůstáváte nečinný.

Tato situace značně podkopává důvěru občanů v policii a v celé naše bezpečnostní složky. Lhaní a zatajování pravdy představuje morální rozvrat, který nelze tolerovat. Je to něco, co nikdy nepochopím a co ve mně vyvolává hluboké znepokojení.

Podle mého názoru byste měl zvážit své setrvání ve funkci ministra vnitra. Pokud byste se rozhodl odejít a věnovat se například školství nebo jiné oblasti, kde by Vaše schopnosti mohly být lépe využity, mohlo by to být ku prospěchu celé společnosti.

Děkuji za Váš čas a doufám, že můj podnět vezmete v úvahu.

Petr Sadovský

Petr Sadovský ANO 2011



