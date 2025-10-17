Sadovský (ANO): Takhle končí pohádka o hrdinovi Rakušanovi

18.10.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny pro STAN.

Sadovský (ANO): Takhle končí pohádka o hrdinovi Rakušanovi
Foto: ANO
Popisek: Petr Sadovský

Nejdřív si Rakušana ve STANu slavnostně nominují a hned nato začnou počítat. A ejhle – zjistí, že Rakušanův návrh je neprůchozí. Konec pohádky, světla zhasínají. Opět zatoužil po funkcičce, po dalším postu, po dalším titulu – ale tentokrát to nevyšlo.

Strach z neúspěchu byl silnější.

Věděl, že by neprošel, že by utrpěl ostudu, a tak zvolil jinou, zbabělejší taktiku.

Rakušan – ten údajný „hrdina“ – se raději schoval za kolegyni.

Když ještě nedávno kádroval ostatní strany, poučoval, hodnotil, vyžadoval čistotu kandidátů, usmíval se spokojeně jak ředitel školy, pan učitel. A dnes?

Dnes raději mlčí a před sebe nastrčí kolegyni Kovářovou – tu, která už místopředsednickou funkci jednou zastávala. Tak takhle končí pohádka o hrdinovi Rakušanovi. Žádné vítězství, žádná čest – jen výmluvy, kalkul a útěk před vlastní odpovědností. To je hrdina!

PhDr. Petr Sadovský, MBA

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

