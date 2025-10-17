Sadovský (ANO): Takhle končí pohádka o hrdinovi Rakušanovi

Nejdřív si Rakušana ve STANu slavnostně nominují a hned nato začnou počítat. A ejhle – zjistí, že Rakušanův návrh je neprůchozí. Konec pohádky, světla zhasínají. Opět zatoužil po funkcičce, po dalším postu, po dalším titulu – ale tentokrát to nevyšlo.
Strach z neúspěchu byl silnější.
Věděl, že by neprošel, že by utrpěl ostudu, a tak zvolil jinou, zbabělejší taktiku.
Rakušan – ten údajný „hrdina“ – se raději schoval za kolegyni.
Když ještě nedávno kádroval ostatní strany, poučoval, hodnotil, vyžadoval čistotu kandidátů, usmíval se spokojeně jak ředitel školy, pan učitel. A dnes?
Dnes raději mlčí a před sebe nastrčí kolegyni Kovářovou – tu, která už místopředsednickou funkci jednou zastávala. Tak takhle končí pohádka o hrdinovi Rakušanovi. Žádné vítězství, žádná čest – jen výmluvy, kalkul a útěk před vlastní odpovědností. To je hrdina!
PhDr. Petr Sadovský, MBA
autor: PV