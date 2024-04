reklama

To je dost alibistické, buď s tím souhlasím, nebo ne.

To je jako když stojíš před ledničkou o půlnoci: buď si otevřeš a dáš si ten kousek dortu, co na tebe kouká už od oběda, nebo zavřeš lednici a jdeš spát.

Takže, buď to Rakušane podepiš, co jsi schválil a užijeme si to pořádně, nebo to nech být a hlasuj proti! Tenhle alibistický přístup nás přivede do pekel.

