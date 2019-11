Šafránková (SPD): Rodičovský příspěvek pro všechny, ne jen pro některé

Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Ráda bych začala prosbou. Chci vás požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem předložila spolu s kolegou panem poslancem Bauerem, jehož cílem je přiznat zvýšení rodičovského příspěvku všem rodičům všech dětí do čtyř let bez jakýchkoli rozdílů a výjimek. Tato prosba není jen mým osobním projevem, ale je také, nebo možná hlavně tlumočením naléhavých žádostí a přání rodičů těch dětí, které mají být předkládanou novelou z okruhu osob, jichž se bude zvýšení rodičovského příspěvku týkat, vyloučeny.

Poslanci SPD se od počátku diskusí nad podobou zvýšení rodičovského příspěvku jasně a jednoznačně hlásí k principu, který lze označit jako vyšší rodičovský příspěvek všem rodičům, což znamená, aby oněch vládou navrhovaných 80 tisíc obdrželi všichni rodiče, kteří mají nebo ke dni nabytí účinnosti příslušné novely zákona budou mít v péči dítě či děti do čtyř let věku. V první řadě jde o zachování zásady rovnosti občanů před zákonem, zásady obecné spravedlnosti a zásady legitimního očekávání. Toto vše jsou principy, které spoluvytváří, resp. měly by spoluvytvářet základy každého demokratického právního státu bez ohledu na to, jaká je zrovna podoba vládní většiny a politické opozice. Dodržování a respektování těchto zásad má zásadní vliv na to, jak budou občané vnímat daný stát a politický režim, jak k němu budou loajální a v neposlední řadě i to, jak budou sami ve svých každodenních životech přistupovat k dodržování právních norem i nepsaných norem morálních a etických.

Pokud občané vidí a cítí, že samotný stát se ve své činnosti těmito principy a zásadami neřídí, nabízí se, zda se jimi budou řídit i oni sami. Zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče všech dětí do čtyř let byla varianta, o které paní ministryně Maláčová hovořila jako o reálné a prioritní ještě před pár měsíci, a bylo to tak správné. Selekce, kterou provádí při zvyšování rodičovského příspěvku vládní koalice nyní, je naopak neodůvodněná a diskriminační. Kritérium, které přitom zvolila, to znamená podmínit toto navýšení čerpáním rodičovského příspěvku ke dni nabytí účinnosti novely zákona o státní sociální podpoře a které z nároku na toto navýšení vylučuje zhruba 20 % rodičů dětí do čtyř let, je navíc krajně nespravedlivé. Mnohem nespravedlnější, než by bylo například losování těch, kterých se toto zvýšení bude týkat. Zvláště v situaci, kdy prakticky obdobná koaliční většina v roce 2017 při zvyšování rodičovského příspěvku rodičům vícerčat přiznala tuto valorizaci všem rodičům vícerčat příslušného věku bez dalších omezujících podmínek. A najednou v naprosto identické situaci činí obrat o 180 stupňů a neváhá se současně označovat za vládu, která je prorodinná a které leží na srdci stav porodnosti a populační růst české populace.

Praxe je odlišná, a nejen v tomto případě. Toto chování vlády je o to nepochopitelnější, že by se v případě přiznání onoho navýšení všem rodičům čtyřletých a mladších dětí nejednalo v celkovém kontextu státního rozpočtu o nějak astronomickou částku. Podobné i mnohem vyšší finanční částky jsou v současné době i v návrhu státního rozpočtu na příští rok a v delším rozpočtovém výhledu alokovány na záležitosti, jejichž dlouhodobý společenský přínos je nepochybně mnohem nižší než podpora porodnosti a výchovy dětí.

Navrhovaná novelizace tedy zakládá nepřijatelnou nerovnost mezi rodiči a také mezi dětmi prakticky už od jejich narození a dokonce lze konstatovat, že jakkoli je diskriminační takříkajíc plošně, napříč jednotlivými sociálními skupinami, možná nejvíce znevýhodňuje nízkopříjmové a pracující (?) skupiny našich občanů.

Stačí či představit nikoli hypotetický, ale zcela reálný příklad. Máme zde dvě děti. Obě se narodily 1. září roku 2016. To první žije v rodině, kde otec pobírá plat sto tisíc. A matka na rodičovské dovolené čerpá rodičovský příspěvek. Své dítě vozí autem do sousední vsi, kde je školka zřizovaná obcí. Navýšení rodičovského příspěvku se jí bude týkat. Obdrží tedy 80 tis. korun.

Ve stejné vesnici žije i naše druhé dítě, jehož matka, samoživitelka, ukončila rodičovskou dovolenou a čerpání rodičovského příspěvku k 1. září 2019, primárně z existenčních důvodů a nastoupila do zaměstnání, kde pobírá plat 15 tis. korun. Jelikož nemá automobil, aby dítě mohla vozit do školky, ani jej tam nemůže vozit autobusem, protože pracuje od šesté hodiny ráno, musí si k němu platit paní na hlídání. Zvýšení rodičovského příspěvku se jí díky vládní koalici, která se označuje za sociální, a ve které má tuto sociální legislativu na starosti strana, která se nazývá sociálně demokratická, netýká. Nemá na něj právo. Ale zase má alespoň právo ze svých daní a odvodů přispět na zvýšení rodičovského příspěvku svým sousedům. Těžko říci, zda ji tento pocit uspokojí.

Předkládaná novela, tedy zcela jistě diskriminuje ty rodiče, kteří volili rychlejší návrat do zaměstnání z existenčních důvodů. Často samoživitele či samoživitelky, kteří si navíc teoreticky ono potenciální navýšení - (Hluk v sále.)

Já budu pokračovat, kteří si navíc teoreticky ono potenciální navýšení v podstatě už zaplatili na daních a odvodech. Je také krajně nedůstojné až ponižující, aby si ti rodiče, kteří původně plánovali ukončení rodičovské dovolené a návrat do zaměstnání, např. na letošní podzim, museli nyní na poslední chvíli uměle a de facto proti své původní vůli prodlužovat dobu čerpání rodičovského příspěvku jen proto, aby dosáhli na jeho zvýšení, které je pro ně zcela zásadní položkou do rodinného rozpočtu.

A ještě jednou si zopakujme - rodičovský příspěvek není pouhou a prostou náhradou mzdy. Může být pobírán i při práci, pokud rodič o dítě pečuje, anebo zajistí péči o něj. Takže vůbec neplatí vládní a ministerská argumentace, že chce zvýšením příspěvku saturovat pouze ty rodiče, kteří nemají žádný jiný příjem. Jde o plošnou a obligatorní dávku státní sociální podpory. A skutečnost, zda rodič k jakémukoliv datu rodičovský příspěvek vyčerpal či ne, absolutně nic nevypovídá o aktuální finanční a sociální situaci příslušných rodin. Nehledě na to, že argumentace aktuální příjmovou a finanční situací jednotlivých rodin nemůže být silnější než zachování ústavních principů rovnosti, jak mezi dětmi stejného věku, tak mezi jejich rodiči.

Kolegyně a kolegové, za dva roky, co působím jako poslankyně, jsem nezaznamenala tak silný a opravdový zájem o projednávání nějaké legislativní předlohy, jako je tomu v tomto případě. A to nehovořím o žádných umělých a shora organizovaných kampaní typu hromadného zasílání e-mailů, ale o konkrétním, živém a hlubokém zájmu rodičů malých dětí, kteří mě na nejrůznějších místech a nejrůznějšími způsoby takřka denně oslovují a detailně se zajímají o to, jak a proč bude plánované a diskutované zvýšení rodičovského příspěvku vypadat. Zklamání těch, kterým má být toto navýšení upřeno, bylo a je nefalšované a nehrané. Nedokážou pochopit, za co a proč je jejich stát trestá, když se vždy řídili platnou legislativou, řádně pracovali a pracují, a řádně vychovávají své děti.

Plně chápu a musím jim dát za pravdu. Zachovejme se k nim, prosím slušně a spravedlivě. Navyšme tento rodičovský příspěvek všem rodičům všech dětí do čtyř let věku. Děkuji vám.

Bc. Lucie Šafránková SPD

Místopředsedkyně SPD JmK, předsedkyně OK SPD Brno

poslankyně

