Kolovratník (ANO): Výsledky voleb určují, kdo nese odpovědnost

27.11.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přetahované o symboly namísto práce pro občany.

Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Upřímně — přijde mi, že máme v téhle zemi mnohem vážnější problémy než nekonečné dohady o vlajkách. Ukrajinskou vlajku bych osobně nesundal, s tímhle krokem Tomia Okamury se neztotožňuji, ale respektuji, že jde o jeho politické rozhodnutí a jeho odpovědnost.

Co ale působí opravdu zvláštně, je způsob, jakým část opozice dokáže z každé symbolické věci udělat permanentní kulturní válku. Místo práce na tématech, která lidi skutečně pálí, se znovu a znovu řeší gesta, emoce a symboly — jako by to bylo důležitější než realita.

V politice by měl platit jednoduchý princip: výsledky voleb určují, kdo nese odpovědnost. A snaha to neustále přetáčet a hrát teatrální spory mi začíná připomínat spíš Kocourkov než seriózní debatu.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
