Kolovratník (ANO): Výsledky voleb určují, kdo nese odpovědnost

Upřímně — přijde mi, že máme v téhle zemi mnohem vážnější problémy než nekonečné dohady o vlajkách. Ukrajinskou vlajku bych osobně nesundal, s tímhle krokem Tomia Okamury se neztotožňuji, ale respektuji, že jde o jeho politické rozhodnutí a jeho odpovědnost.
Co ale působí opravdu zvláštně, je způsob, jakým část opozice dokáže z každé symbolické věci udělat permanentní kulturní válku. Místo práce na tématech, která lidi skutečně pálí, se znovu a znovu řeší gesta, emoce a symboly — jako by to bylo důležitější než realita.
V politice by měl platit jednoduchý princip: výsledky voleb určují, kdo nese odpovědnost. A snaha to neustále přetáčet a hrát teatrální spory mi začíná připomínat spíš Kocourkov než seriózní debatu.
Ing. Martin Kolovratník
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV