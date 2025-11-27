Zajíčková (ODS): Hlasoval v zájmu Ruska, adoruje Hitlera,... Turek

27.11.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k osobě Filipa Turka.

Zajíčková (ODS): Hlasoval v zájmu Ruska, adoruje Hitlera,... Turek
Foto: ods.cz
Popisek: Renáta Zajíčková

Pro namyšlené ignoranty ještě jednou:

Není důležité, do jakého resortu ho pošlou.

Ostudou je, že vůbec figuruje ve vládním seznamu.

Abychom si to shrnuli:

  • V EU hlasoval v zájmu Ruska a proti zájmům Česka
  • Adoruje Hitlera
  • Schvaluje žhářský útok na malé dítě
  • Vyhrožuje lidem
  • Zesměšňuje oběti

Osobní zájmy majitele hnutí ANO a jeho honba za imunitou jsou nadřazeny důvěře, bezpečí a hodnotám, na kterých má stát politika.

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Když tedy Turek podle vás adoruje Hitlera,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusedeep purple , 27.11.2025 14:15:31
musíte ho pozvat do Brna aby přivítal Posselta. Když ho bude vítat Slovan, urazí jeho germánskou nadřazenost nade všemi. A osobně se těším na tu smečku, která bude líbat Possetovi jeho prsten.

|  5 |  0

