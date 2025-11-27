Zajíčková (ODS): Hlasoval v zájmu Ruska, adoruje Hitlera,... Turek

Pro namyšlené ignoranty ještě jednou:
Není důležité, do jakého resortu ho pošlou.
Ostudou je, že vůbec figuruje ve vládním seznamu.
Abychom si to shrnuli:
- V EU hlasoval v zájmu Ruska a proti zájmům Česka
- Adoruje Hitlera
- Schvaluje žhářský útok na malé dítě
- Vyhrožuje lidem
- Zesměšňuje oběti
Osobní zájmy majitele hnutí ANO a jeho honba za imunitou jsou nadřazeny důvěře, bezpečí a hodnotám, na kterých má stát politika.
autor: PV