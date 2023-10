Šafránková (SPD): Rodičovský příspěvek značně zaostává za tempem růstu inflace

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na úvod svého vystoupení jasně říkám, že SPD v každém případě podpoří zvýšení rodičovského příspěvku, protože naše rodiny s nejmenšími dětmi jakoukoliv pomoc státu už dávno, okamžitě a nutně potřebují. Růst inflace od posledního zvýšení tohoto příspěvku k 1. lednu roku 2020 se již blíží 40 procentům, takže je logické a jasné, že jeho zvýšení je zcela nezbytné. I proto, že ceny základních životních nákladů a potřeb využívaných rodinami s nejmenšími dětmi rostou ještě mnohem rychleji a více než průměrná inflace.

Není tomu tak, že je příslovečných za pět minut 12, v tomto případě je to už minimálně tři čtvrtě na jednu. Vládní návrh tudíž přichází neuvěřitelně pozdě. To, že rodičovský příspěvek značně zaostává za tempem růstu inflace, je vzhledem k vývoji inflace jasné již zhruba dva roky. Proto jsem návrh na jeho zvýšení podala již v minulém roce 2022 a od té doby vládní poslanci stále a stále blokují jeho projednávání, zatímco životní úroveň a příjmová situace rodin s nejmenšími dětmi se propadá a stává se z nich prakticky sociálně nejohroženější skupina u nás.

A již několik čtvrtletí po sobě klesá i porodnost, což je zásadně nežádoucí jev a jeho souvislost s výší rodičovského příspěvku a se státní podporou rodin s dětmi obecně je jednoznačná a těsná. Vláda tedy nebyla schopná či ochotná řešit zvýšení rodičovského příspěvku celé dva roky. Návrh, se kterým nyní přichází je kromě svého zpoždění i velice nedostatečný, co se týče navrhované částky zvýšení rodičovského příspěvku. A jak už jsem zmínila, tak inflace od posledního zvýšení rodičovského příspěvku významně vzrostla, a to v rozsahu, jemuž by odpovídalo jeho zvýšení ve dvojnásobné hodnotě vládou navrhované částky, tedy nikoliv o 50, ale o 100 tisíc korun. Vládní návrh obsahuje i některá další zcela nepřijatelná protirodinná opatření, proti nimž se vymezuji, a proto k nim za SPD podávám i řadu našich pozměňovacích návrhů.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

Co tedy navrhuji? Je to především zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun. A dále pak, pokud by toto nebylo přijato, tak kompromisně potom zvýšení o 60 až 90 tisíc korun. Dále, a to úzce souvisí i s tím, o čem jsem tady před chvílí hovořila, tak navrhuji do zákona o státní sociální podpoře zakotvit valorizační mechanismus pravidelného každoročního zvyšování rodičovského příspěvku, a to vždy k 1. lednu příslušného kalendářnímu roku. Jednalo by se vždy o zvýšení o míru inflace za dvanáctiměsíční období vymezené prosincem kalendářního roku, který o dva kalendářní roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém k tomuto zvyšování bude docházet, a listopadem kalendářního roku, který bude kalendářnímu roku zvyšování rodičovského příspěvku předcházet o jeden rok. Tato úprava by totiž do budoucna eliminovala jakékoliv spory a dohady o zvyšování rodičovského příspěvku, které by už nebyly předmětem libovůle aktuálních vládních a parlamentních většin. A hlavně toto opatření by dlouhodobě do velké míry ochránilo rodiny s nejmenšími dětmi před dopady jakéhokoliv zdražování.

V SPD v žádném případě nesouhlasíme s vládním návrhem na zkrácení maximální doby, po kterou lze rodičovský příspěvek pobírat, o jeden rok, a to z období trvajícího od narození dítěte do čtyř let jeho věku na dobu od narození dítěte do jeho tří let. Obsahem a cílem tohoto návrhu je zachování současného nastavení doby čerpání rodičovského příspěvku, protože zkrácení maximální doby jeho pobírání není rozhodně žádoucí.

Naopak je vhodné ponechat rodinám a rodičům možnost volby, jak dlouho budou rodičovský příspěvek v současném zákonném rozmezí pobírat. S tím, že ve značném počtu případů nejde ani tak o otázku volby jako o záležitost naprosté nutnosti, a to z toho důvodu, že v České republice zdaleka nejsou k dispozici dostatečné a dostupné kapacity předškolní péče o děti. A zkrácení doby, po kterou lze čerpat rodičovský příspěvek o celý jeden rok by několika mnoha rodinám přineslo takřka neřešitelné problémy z hlediska zajištění péče o jejich malé děti během pracovních dní. Proto považuji tuto myšlenku za velice nebezpečnou.

Kolegyně a kolegové, rodiče, kteří pobírají příspěvek do čtyř let věku dítěte většinou nezůstávají doma proto, že by nechtěli pracovat a že by byli nadšeni z příjmů zhruba kolem 6 250 korun měsíčně, což je alikvótní měsíční částka rodičovského příspěvku při čtyřech letech jeho pobírání, ale zůstávají s dětmi doma proto, že nemají žádný jiný způsob a žádnou jinou možnost, jak zajistit péči o ně.

Za obzvláště závažný a nespravedlivý a nepřijatelný považuji vládní návrh, aby se zvýšení rodičovského příspěvku týkalo pouze těch dětí, které se narodí až po prvním lednu roku 2024. Takový přístup je za nás naprosto hanebný, nemorální a může být i problematický z hlediska ústavního práva, konkrétně z hlediska ústavního zákazu diskriminace. Není přece možné, aby jedna skupina rodičů dětí do čtyř let věku pobírala rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun, tedy o 1/6 vyšší než druhá skupina těchto rodičů. Šlo by jednoznačně o sociální, ekonomickou a zřejmě i právní diskriminaci, která by navíc trvala několik let.

V jednom svém pozměňovacím návrhu také požaduji, aby na částku navýšení rodičovského příspěvku měli nárok všichni rodiče pečující o nejmladší dítě v rodině, které je narozené nebo převzaté do trvalé péče ode dne 1. ledna 2020. Tedy všichni rodiče dětí, kterým budou čtyři roky a méně ke dni nabytí účinnosti této novely, protože není udržitelné a možné takto zásadním způsobem finančně znevýhodnit děti pouze na základě data jejich narození, byť by se v jednotlivých případech lišilo o jeden jediný den, respektive v mnoha případech i o pár minut.

Naprostým minimem, které jsme ochotni v tomto ohledu akceptovat, je to, aby na navýšení rodičovského příspěvku měli nárok ti rodiče dětí do čtyř let věku, kteří jej ke dni nabytí účinnosti této novely budou aktuálně pobírat, jako tomu bylo právě při posledním zvýšení rodičovského příspěvku před čtyřmi lety. Ovšem preferovanou variantou SPD je to, aby byl rodičovský příspěvek zvýšen všem rodičům aktuálně pečujícím o děti do čtyř let věku, což je postoj, který při zmíněném posledním zvyšování rodičovského příspěvku zastávali i politici všech dnešních vládních stran a hájili ho tehdy právě spolu s námi.

To, že dnes zastávají postoj naprosto opačný je zarážející a velice smutné. Dál to už radši ani nebudu komentovat. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, v zájmu našich pracujících rodin s nejmenšími dětmi, v zájmu podpory porodnosti vás prosím o podporu těchto našich pozměňovacích návrhů.

A závěrem mi ještě dovolte krátce se vyjádřit k procedurální podobě projednávaného vládního návrhu. Ale není to pouze problém této novely zákona o státní sociální podpoře. A o co tady jde? Slovy jednoho českého filmu - rozmohl se nám tady takový nešvar. Vláda například přijde s krátkou novelou zákona o státní sociální podpoře, která má upravovat v několika málo bodech nastavení rodičovského příspěvku. My si k vládní předloze připravíme své pozměňovací návrhy, vložíme je do systému a poté je projednáme v garančním výboru. A ve chvíli, kdy vrcholí druhé čtení, víceméně náhodou zjistíme, že v systému je vložen komplexní vládní pozměňovací návrh, který původní novelu úplně překopává. Mění pořadí bodů, přidává desítky nových a kromě zákona o státní sociální podpoře mění třeba zákon o bankách, zákon o pojišťovnách a také tak zvaný lex Ukrajina.

Vůbec nejde jen o to, že musíme narychlo předělat své pozměňovací návrhy, ale o to, že to není standardní jednání, standardní systémová legislativní činnost. Jde o chaotickou praxi přílepků. Kdyby se to stalo jednou, dvakrát za volební období nebo v nějaké mimořádné situaci typu pandemie koronaviru, vůbec o tom tady nebudu hovořit. Ale čeho je moc, toho je zkrátka příliš. A u této vlády jsou popsané postupy už víceméně běžnou praxí.

A pak bych se tady možná i při této příležitosti také ráda zeptala pana ministra práce a sociálních věcí Jurečky na jeho konkrétní pozměňovací návrh, který má umožnit vládě, aby vydala výši změny započitatelných nákladů bydlení v bytech nebo ubytovnách u vybraných skupin Ukrajinců. Aby to mohla vláda zkrátka stanovovat odlišně. Pane ministře, mám tomu rozumět tak, že mám prakticky - máme dávat bianko šek? Je to tak?

Děkuji vám za odpověď.

