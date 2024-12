Šafránková (SPD): Zdravotnické zařízení nesmí a nemá suplovat sociální služby

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi opravdu krátké stanovisko za náš poslanecký klub, který tento návrh zákona nepodpoří. Původní ministerský materiál byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení začátkem ledna letošního roku, a to aniž by byl právě s klíčovými sociálními partnery projednán. Je zřejmé, a to uznáváme, že právní úprava nejrůznějších právních i věcných institutů spadajících právě pod oblast sociálně zdravotního pomezí je nutná a zároveň nezbytná. Ovšem nelze za pochodu a zbrkle měnit dosavadní systém, dokud nebudou vyřešeny základní problémy, které tato změna dle expertů z dotčených oborů může vyvolat.

Ať už se jedná zejména o sladění poptávky po pobytových sociálních službách s jejich nabídkou, to znamená, neměnit současný právní a faktický stav, dokud nebude dostatek pobytových sociálních služeb pro osoby v nejrůznějších nepříznivých zdravotních či sociálních situacích, dokud nebudou jasným a odpovídajícím způsobem vyřešeny otázky dlouhodobého financování těchto služeb, a dokud nebude k dispozici dostatek kvalifikovaného a důstojně zaplaceného personálu ve všech těchto zařízeních. Tento vládní návrh komplexně neřeší všechny problémy při poskytování sociálních služeb a zdravotní péče. Zejména tehdy, má-li být poskytována současně, paralelně v jednom typu pobytového zařízení.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrh beze zbytku také neřeší ekonomické a finanční dopady plánovaných změn do obou segmentů, tedy do sektoru sociálních věcí a do sektoru zdravotnictví. Velký problém vidíme i v zavádění budoucí finanční spoluúčasti klientů těchto služeb, kde je problém dlouhotrvajícího podfinancování sociálních služeb přenášen na jejich klienty a poskytovatele. Je nutné nejprve zkvalitnit dosavadní systém poskytování sociálních služeb a odstranit jeho mezery a slabá místa ve smyslu dobudování dostatečné sítě příslušných zařízení vzhledem k potřebám jejich klientů.

Je také nutné řešit akutní nedostatek pracovníků v tomto sektoru a odstranit jeho důvody. Jde o lékařský a ošetřovatelský zdravotnický personál, a hlavně o otázku jejich nízkých mezd. V případě překotného schválení této novely lze předpokládat vysoký tlak na rodiny a příbuzné, aby si své blízké převzali do domácí péče, což také v některých případech může v praxi znamenat pro ty rodiny velký problém.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 61% Přiměřená 36% Nedostatečná 3% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 3417 lidí

Říkáme, že zdravotnické zařízení nesmí a nemá suplovat poskytování pobytové sociální služby, což je výlučně v kompetenci poskytovatelů sociální péče. V opačném případě hrozí vážné omezení kvality a dostupnosti dlouhodobé zdravotní péče, respektive její zahlcení. Problematický je i návrh na administrativní omezení doby hospitalizace v režimu dlouhodobé lůžkové péče.

Rozhodující pro délku pobytu pacienta na lůžku dlouhodobé lůžkové péče má být jeho zdravotní stav, který je podrobně veden a popsán ve zdravotnické dokumentaci, a délka hospitalizace a její ukončení. Tedy jednoznačně musí být dáno pouze zdravotním stavem pacienta a indikací lékaře k ukončení hospitalizace a ničím jiným. A obdobně problematických a potenciálně nebezpečných míst je v návrhu zákona mnoho.

My v hlasování určitě podpoříme mimo jiné tyto pozměňovací návrhy, jako je například umožnění dálkového přístupu k přehledu o platbách zdravotních pojišťoven za sociální služby, zahrnutí psychosociální podpory mezi základní činnosti sociálního poradenství, prodloužení přechodného období pro péči o děti do tří let v pobytových zařízeních o jeden rok nebo možnost poskytování sociálně zdravotních služeb i v přirozeném sociálním prostředí uživatele, omezení výše úhrad za ubytování a stravu pro klienty pobytových služeb, zvýšení pokuty poskytovateli, kteří nezveřejní ceny služeb.

A také určitě naopak nepodpoříme pozměňovací návrh na snížení počtu členů inspekčních týmů v oblasti kontroly poskytovatelů sociálních služeb anebo přílepek ohledně usnadnění slučování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. A zákon jako celek z důvodů, jaké jsem uvedla, nepodpoříme.

Děkuji.