Schillerová (ANO): Byla by to strašná prča, kdyby to nebylo k pláči

Vážení přátelé, svatý Valentýn shlíží na naši zemi a kroutí hlavou. Když ještě ve starém Římě žehnal svatebčanům, nedělal to jen kvůli lásce, ale také proto, aby se usadili a měli děti. Jenže Česká republika pod Fialou a Stanjurou pro děti není. Kdo v těchto dnech podáváte daňové přiznání, cítíte to na vlastní kůži. Už žádné školkovné a drsně omezená sleva na manželku či manžela. Zní to šíleně, ale Stanjura se zaměřil speciálně proti rodinám s malými dětmi. Jeho šéfovi Fialovi to absolutně nevadí, sám pobírá německý plat a potomci mu dávno odrostli.

Kdo platí za školku pro dvě děti a má doma partnera bez příjmu, přijde letos o 59 440 korun. Nedejbože pokud je živnostník, pak je dole o dalších 14 tisíc na zvýšených zálohách. Fialova vláda otevřela válečnou zónu tam, kde měla lidi chránit. V místech, kde je život každého člověka nejtěžší a kde ho tíží nejvíc starostí.

Psychologové to dokázali už dávno. Životní období, kdy máme malé děti, je nejvíc stresující ze všech. Jsme zodpovědní za výchovu a zároveň se nemůžeme uvolnit z práce. Koníčky, přátelé, vlastní rozvoj, to všechno jde bokem. Trpíme nedostatkem spánku i úzkostí, jestli dokážeme pokrýt všechny náklady. A právě do tohoto období Stanjura hodil granát. V červnu 2023 poslanci pětikoalice odhlasovali jeho daňový balíček, který zrušil školkovné, omezil slevu na manželku, a k tomu i slevu na studenta.

Fialova vláda teď stojí před soudem času. Když se podíváte na předvolební program SPOLU, zjistíte, že je to mrtvola, kterou se ani nepokusili zakopat. Už čtvrtý rok jim visí na webu a usvědčuje je. Schválně si můžete najít to jejich PDF z roku 2021 pod názvem „SPOLU dáme Česko dohromady“.

Strana 9: „Pomůžeme rodinám.“

Strana 24: „Rodinám se u nás musí dařit!“

Strana 25: „Ocenění a podpora rodiny v průběhu celého života.“

Strana 29: „Podpoříme pracující rodiče zvýšenými daňovými slevami na děti.“

Zvlášť výživná je pak strana 28: „Pro rozvoj naší společnosti není nic důležitějšího než stabilní rodina. Proto rodinám pomůžeme zvládnout všechny výzvy, před kterými v dnešní době stojí. Nezapomínáme, že střední třída je základem společenské a ekonomické stability země.“

Tak střední třída, říkáte? To je úplný gól, protože když mělo Stanjurovo ministerstvo zdůvodnit novinářům, proč ruší školkovné, poslalo jim v květnu 2023 tuhle větu: „Hlavním důvodem zrušení je, že tento benefit zpravidla uplatňují středněpříjmové skupiny obyvatel.“

No a ve stejné době se ozvali daňoví poradci: „Z naší zkušenosti je tato sleva využívána skutečně hojně a její zrušení bude mít citelný dopad na vysoký počet rodin včetně těch nízkopříjmových, kterým reálně klesnou příjmy.“

Byla by to strašná prča, kdyby to nebylo k pláči. Ještě 19. prosince minulého roku si Markéta Pekarová Adamová napsala na Facebook: „Silná střední třída je motorem růstu ekonomiky!“ I její podpis se skví na volebním pamfletu SPOLU z roku 2021, i ona hlasovala o zákonech, přímo namířených proti nižší a střední třídě v červnu 2023.

Pod touhle vládou prázdných řečí má Česká republika nejnižší porodnost v dějinách. Nemyslím posledních 32 let, ale celé dějiny, přes ČSFR, ČSSR, protektorát až po vznik Československé republiky v roce 1918. Tak špatné to je.

Přesně rok předtím, než oznámil zrušení školkovného, si Stanjura v květnu 2022 pověsil na Facebook: „Podpora rodiny je od začátku jedna z priorit naší vlády, kterou máme ve vládním programovém prohlášení. A pokud máte děti, tak jistě víte, že rodina s dětmi má vyšší výdaje.“

My to, pane Stanjuro, prosím pěkně víme. Právě proto si zasloužíte skončit.

Vám, přátelé, přeji hezký víkend, a kdo z vás odevzdává daňové přiznání, přeji vám, ať to proběhne hladce a ať letošní rok v pořádku zvládnete.