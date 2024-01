Schillerová (ANO): Co přijmete příště? Že máme mlčet? Že máme jít ze sálu? Že nesmíme nic říkat?

reklama

Pošlapáváte jednací řád nehorázným způsobem. Nikdy to tady nebylo. (Velký potlesk a výkřiky v levé části jednacího sálu.) Ptala jsem se na to na grémiu pana ředitele Kymličky, zda se toto někdy stalo, aby se v novodobé historii Poslanecké sněmovny omezil počet faktických poznámek. Řekl, že se to nestalo nikdy. Nikdy. To znamená, že vy ty hranice posouváte někam, odkud snad opravdu není už návratu. Co přijmete příště? Že máme mlčet? Že máme jít ze sálu? Že nesmíme nic říkat? Co uděláte? To znamená, když si vyčerpá poslanec faktické poznámky, tak bude muset mlčet a nechat se tady urážet? To je vaše demokracie? To jste vy demokrati? (Souhlasné výkřiky a potlesk v levé části jednacího sálu.) Já dávám návrh na přerušení této schůze do předložení stenozáznamu s návrhem pana předsedy Jakoba.

