Schillerová (ANO): Existuje ještě strana KDU-ČSL, nebo už je tady jenom politika ODS?

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Název bodu, který bych chtěla zařadit - a využívám toho, že tu sedí pan vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí - je Výchovné, a navrhuji ho zařadit dnes po pevně zařazených bodech.

Já jsem slyšela vystoupení pana ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na tiskové konferenci po jednání vlády. Trošku jsem se v něm ztratila, ale tak se ptám a věřím, že dostanu jasnou odpověď. Je výchovné, které prosadila naše vláda v minulém volebním období, které by neprošlo - ano, byl to poslanecký návrh, ale bez hlasů poslanců hnutí ANO, pane ministře, který na mě tady mluvíte zezadu, by to nikdy neprošlo. Ano, prošlo to i s hlasy tehdy poslanců KDU-ČSL. To byli tuším všichni, kteří pro to hlasovali.

Já se ptám, je v ohrožení? Já jsem četla vaše vyjádření měsíc zpátky, myslím, že i vyjádření vašeho předsedy poslaneckého klubu pana Marka Výborného, že pokud by se sáhlo na výchovné, tak vy s tím spojíte svoji účast ve vládě. Takže změnilo se něco od té doby, že vy připouštíte, že výchovné je v ohrožení? Já se ptám vlastně, jaká je teď politika KDU-ČSL. Mně by to mohlo být jedno, samozřejmě, ale říkám si, existuje ještě politika, nebo existuje ještě strana KDU-ČSL, nebo už je tady jenom politika ODS? Vy jste hlavní protagonátor (?), vlastně ten, kdo tady tlačí snížení a zpomalení valorizace pro seniory, čeká nás tady tato debata příští týden, vláda dokonce ve stavu legislativní nouze, možná včera, odkazuji vás na vystoupení několika ústavních renomovaných právníků v rámci hlavního zpravodajského času, kteří se vyjadřovali a rozhodně se nevyjadřovali pozitivně k tomu, že to tlačíte stavem legislativní nouze, četla jsem včera v monitoringu vaše vyjádření, když neprojde zpomalení valorizace důchodů, nebude na rodičák, mluvil o tom včera můj ctěný kolega Aleš Juchelka, stínový ministr práce a sociálních věcí, a teď jsem slyšela vaše vyjádření, že snad je v ohrožení i výchovné. Věřím, že máte také spoustu zpráv a e-mailů od lidí, jako je dostávám já. Já si vzpomínám na vaše snahy v minulém volebním období prosadit výchovné, vzpomínám si na ty debaty. Byly složité, byly i se mnou složité, rozumím tomu, ale politika je vždycky věcí kompromisu. Nakonec to zejména hlasy, protože těch bylo nejvíce, poslanců za hnutí ANO, prošlo. Vzpomínám si, jak jste tady říkal "cožpak ta maminka si to nezaslouží?". Někdy to je samozřejmě tatínek, ať se někoho nedotknu, ale většinou jsou to ženy. Podle čísel, která jsem četla ve veřejných zdrojích České správy sociálního zabezpečení, jenom za leden požádalo 1,4 milionu převážně žen a týkalo se to 3 milionů dětí. Takto to mám z veřejných zdrojů. To znamená, není to malé číslo. A vy jste tu vždycky říkal "ta maminka si to nezaslouží, nezaslouží si tu pětistovku za to, že vychovala této společnosti daňového poplatníka?", když to řeknu takhle nehezky, ale samozřejmě občana této krásné země.

Tak co se změnilo, že najednou to vidíte jinak? Prostě vy dneska nemluvíte za ty, za které jste mluvil dřív. Za ty, kteří jsou sociálně slabí, kteří jsou prostě už neschopni se o sebe postarat, za seniory, za rodiny s dětmi. Za koho teď vlastně mluvíte? Ale to je mně celkem jedno, to je váš problém a vy si to jednou zodpovíte, až přijde čas. Mě zajímá spíš co chystáte s výchovným. Řekněte nám to férově, ať to víme natvrdo.

Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



