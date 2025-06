Schillerová (ANO): Fialovi ministři si potřásli rukou s podsvětím

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dívám se, že vpravo je úplně prázdno. No, nedivím se, že se to nechce koaličním poslancům poslouchat.

Když pominu to, že na mimořádné schůzi minulý týden pánové Blažek ani Stanjura neodpověděli na drtivou většinu palčivých a legitimních otázek, za posledních několik dní vyplynulo na povrch hned několik dalších nových a závažných porušení pravidel, ke kterým musíme žádat od vlády neodkladné vysvětlení.

Česká kryptoměnová asociace upozornila na závažná pochybení státu, který podle ní porušil evropské nařízení o kryptoaktivech i vlastní zákony proti praní špinavých peněz. Při přijetí miliardového daru stát nesplnil ani ty základní náležitosti, jimiž se musí řídit každý subjekt, který podléhá evropskému nařízení či zákonu o praní špinavých peněz - uvedla doslova asociace.

Česká kryptoměnová asociace pak připomněla čtyři základní kroky, které mají být standardem při přijímání kryptoměn, ať už v soukromém, nebo veřejném sektoru: ověření identity, posouzení politické exponovanosti, analýza původních prostředků a vyhodnocení ekonomické logiky. V případě podezřelých okolností nebo neobvykle vysoké částky má následovat hlášení Finančnímu analytickému úřadu - dodala asociace ve zprávě. V tiskové zprávě.

Další neuvěřitelnou oblastí, kde ministerstva vedená prominenty ODS postupovala naprosto nepochopitelně, bylo angažmá soudního znalce Jiřího Bergera. Tento znalec, který měl dohlédnout na převod bitcoinů státu, ale místo toho nenašel bitcoiny za 9 miliard, byl ve skutečnosti najat a placen advokátem trestance Jiřikovského. Ano, znalec, který měl být pojistkou, že převod bitcoinů na stát proběhne v pořádku a že dárce při něm stát nepodvede, byl angažován dárcem, nikoliv státem.

Samostatnou kapitolou je pak osoba tohoto znalce a jeho historické propojení na klíčového aktéra celého skandálu Zbyňka Stanjuru. Tento soudní znalec, jehož nález měl být naprosto nevýhodný pro stát, ale naprosto skvělý pro trestance a drogového dealera na druhé straně, je totiž od 8. dubna 2022 v seznamu poradních orgánů ministra financí, konkrétně jeho firma e-FRACTAL s.r.o., jejímž je stoprocentním vlastníkem a jednatelem. Ano, na tom Ministerstvu financí, které podle slov Pavla Blažka pro podcast INFO.CZ jeho lidem tohoto znalce doporučil.

Bude velmi zajímavé dostat odpovědi na dotazy k plnění, které Jiří Berger pro Stanjurův úřad už čtvrtým rokem vykonává. Patrně se osvědčil, když ho Stanjurovi lidé neváhali doporučit, aby ohlídal zájmy České republiky v této miliardové transakci.

Poslechněte si, na co mi ministr Stanjura už od minulého týdne dluží odpovědi, a to podle § 11 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přečtu to raději nahlas a veřejně, abyste sami, včetně poslanců hnutí STAN, mohli posoudit, zda je odpověď skutečně tak časově náročná:

"Vážený pane ministře," - píši ministru Stanjurovi - "obracím se na vás ve věci smluvního vztahu mezi Ministerstvem financí a společností e-FRACTAL s.r.o. Dovoluji si požádat o poskytnutí specifikace všech konkrétních plnění, která byla této společnosti ze strany Ministerstva financí zadána a která společnost realizovala od počátku smluvního vztahu až do současnosti. Ze zaslané specifikace by mělo být patrné, jaké konkrétní činnosti společnost pro Ministerstvo financí vykonala.

Zároveň prosím o informaci, která konkrétní osoba včetně uvedení její pracovní pozice je na straně Ministerstva financí odpovědná za zadávání a přejímání těchto plnění.

Dále si dovoluji požádat o informace k výběru dodavatele, to je, na základě jakého postupu byla uzavřena smlouva s uvedenou společností, včetně informace, zda se uskutečnilo výběrové řízení, a pokud ano, jaké bylo personální složení výběrové komise.

Děkuji za poskytnutí požadovaných informací v co nejkratší lhůtě. S pozdravem Alena Schillerová.

Tady bych chtěla jen dodat, že odpovědi, jakmile je dostanu, s vámi budu z velké části sdílet. Jedná se podle mého názoru o jeden z klíčových aspektů celé kauzy, tato provazba mezi ministrem Stanjurou a znalcem Bergerem.

Dále, dámy a pánové, co se v minulých dnech ukázalo? Ukázalo se také, že advokát zastupující Tomáše Jiřikovského Kárim Titz, faktický manažer celé akce, je velmi dobrým známým Pavla Blažka a takřka firemním právníkem občanských demokratů. A nejen to, pan Stanjura totiž nedluží jen odpovědi týkající se znalce Bergera, ale dluží veřejnosti také odpověď na otázku, jaký je vztah mezi ním a Kárimem Titzem. Během víkendu totiž vyplynula na povrch další pikantnost. Jedná se pravděpodobně o spolužáky z opavského gymnázia.

Zajímavá náhodička, jen co je pravda. Nyní se o pana Titze už zajímá advokátní komora, zejména s otázkou, zda neporušil zákon o praní špinavých peněz. Advokáti, kteří vykonávají sledovanou činnost, mají podle AML zákona povinnost prověřit původ klientova majetku. Mezi kritéria, která mají advokáti zohlednit, patří i reputace klienta, například jeho kriminální minulost nebo napojení na podezřelé osoby. A jak dovysvětlil předseda advokátní komory Robert Němec, cituji: "Povinnou osobou je advokát mimo jiné při úschově peněz, správě majetku či při jakémkoliv jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá. Pokud by se potvrdilo, že Titz tuto činnost vykonával, komora prověří, zda splnil své povinnosti nejen podle AML zákona, ale i podle vnitřních stavovských předpisů." Konec citace šéfa advokátní komory.

Tihle lidé Berger, Titz, ale také notář Mika, který se podle Deníku N zná s Blažkem také už od dob studií společně s ministry Stanjurou a Blažkem stáli za tím, že poprvé v historii spolupracovala česká vláda s mafií! Opakuji, česká vláda poprvé v historii České republiky, spolupracovala s mafií! (Důrazně. Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Pro premiéra to byla historka, pro ministra financí politicky i reputačně problematická kauza. Všichni z ODS se pak schovávají pod deštník sousloví eticko-politický aspekt. Nikdo se nevyjadřuje k tomu, že ministři Fialovy vlády se domluvili se zločincem, zanedbali všechna pravidla obezřetnosti a obešli mnoho zákonů a nařízení a výsledkem je, že zločinec zmizel z podstatně vyšší sumou, než tvrdil ministr Blažek v Asii, odkud se nám coby jeden z novopečených nejbohatších Čechů může smát.

Ale dovolte mi nyní vrátit se k pochybením na straně státu, respektive hlavně ministra financí, o kterých jsem tady mluvila na počátku svého dnešního projevu. Jedna věc je role Pavla Blažka, zejména odpověď na otázku, kde se na jeho úřadu požadavek na spolupráci s odsouzeným trestancem vzal, přes koho a hlavně proč jeho úřad tomuto šílenému požadavku vůbec vyhověl.

V tuto chvíli je ale mnohem podstatnější role Zbyňka Stanjury, který se na rozdíl od Blažka své funkce stále drží zuby nehty a vrší jednu dětinskou výmluvu za druhou. Ostatně jeho projev minulý týden, kde neodpověděl na žádnou z konkrétních otázek mu položených, nebyl ničím jiným než fontánou alibismu. Takže Zbyněk Stanjura, jak už musel přiznat i jeho vlastní rezort, o celém záměru věděl už téměř půl roku, a to konkrétně od ledna 2025. Zbyněk Stanjura, jehož lidé podle Blažkových slov pro Mladou frontu Ministerstvu spravedlnosti s darovací smlouvou mezi drogovým dealerem a státem aktivně pomáhali. Stanjura, jehož lidé podle Blažkových slov pro podcast INFO.CZ doporučili Ministerstvu spravedlnosti soudního znalce Bergera, jehož pověstný Print Screen elektronické peněženky byl proveden tak nešikovně, že místo 12 miliard zobrazil jen miliardy tři.

Jakápak záhadná nekompetence od soudního znalce, který je považte od roku 2022 poradcem na Ministerstvu financí. Stanjura, který přihlížel tomu, jak jeho rezort pomáhá s dražbou špinavých bitcoinů, a přestože si byl podle vlastních slov vědom všech rizik, nenařídil kontrolu podle zákona o majetku státu, jak učinit měl. Podnět ke kontrole měl mimochodem dát i samotný jemu podřízený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stanjura, který den předtím, než celá kauza praskla, načetl ve Sněmovně poslanecký přílepek, který nově osvobozuje zisky z krypta nad 40 milionů korun ročně od daně. Takže pokud by celá akce bez pozornosti veřejnosti proběhla, jak měla, zločinec by své nabyté příjmy nemusel v Česku ani zdanit. Opravdu brilantní počin od šéfa státní kasy, který zvyšuje daně rodinám s dětmi, majitelům nemovitostí, drobným živnostníkům i běžným zaměstnancům s průměrnou mzdou.

No, dámy a pánové, pan Stanjura tady povídal, že on jako ministr financí neměl žádné kompetence, jak téhle defraudační akci zabránit. Musím se smát, i když velmi smutně. A považte, že se nesměji sama. Společně se mnou nad alibismem pana Stanjury kroutí hlavou i exministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek, kterého těžko může někdo podezřívat k náklonnosti k hnutí ANO. Dovolte mi, abych ho ocitovala. "Je to hrozně nešťastné a samozřejmě to poškodilo důvěru nejen u domácí, ale i mezinárodní veřejnosti. Podotýkám, že stát je povinen aplikovat na svém území mezinárodní pravidla proti praní špinavých peněz, na ta pravidla sám dohlíží, vymáhá je, případně trestá jejich porušování a tady v tom případě se on sám zachoval způsobem, který by si žádná komerční směnárna nedovolila právě ze strachu před tou státní autoritou.

Slyšel jsem i argumenty, že stát není osobou povinnou, jako jsou právě ty směnárny, a tedy se to na něj nevztahuje, ale to je směšný argument, to je pouze formalismus. Přece když zavádím a vymáhám nějaká pravidla, nemohu si z toho vzít dojem, že pro mě samotného ta pravidla neplatí, nepřísluší mi zacházet do možných trestněprávních důsledků, ale i kdyby to bylo tisíckrát formálně legální, je to strašidelná ostuda." Konec citace Miroslava Kalouska. Řekl to pro Seznam Zprávy a doplnil: "V mých očích selhala každá odpovědná instituce a každá osoba, která tu informaci měla, měla pochybnosti a nevyčerpala všechny možnosti, jak to zarazit. Stanjura tu možnost zastavit to měl, měl na to dost času i možností." Konec citace. Přesně tak, dámy a pánové. Měl na to dost času, možností i kompetencí a při znalosti stranického i vládního provozu není pochyb, že těch možností měl celou paletu. A jen pro doplnění, že by se pan Stanjura měl konečně probrat, ještě stanovisko dalšího exministra financí, tentokrát Jiřího Rusnoka.

Cituji: "Ale samozřejmě jakýkoliv majetek státu a větší příjem, obzvláště takto neočekávaný příjem jakékoliv kapitoly státního rozpočtu, by měl projít screeningem Ministerstva financí, protože to je jeho kompetence, z toho se nelze vymluvit, a samotný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je odnoží té majetkové části Ministerstva financí. Předpokládal bych, že tam také pracují se standardními zásadami, to znamená, že se pracuje s penězi nebo majetkem, o jehož původu je jasno nebo bude záhy jasno. Tohle působí opravdu zvláštně, říká bývalý ministr financí a premiér.

Takže, pane Stanjuro, tyhle vaše výmluvy jsou naprosto nedůstojné. A já vám znovu zopakuji, k čemu vás už od minulého týdne, minulého úterý veřejně vyzývám a co okázale ignorujete navzdory nezpochybnitelnému veřejnému zájmu. Ty kroky měly být následující - a já vám je připomenu.

(Za prvé.) Okamžitě jste měl prošetřit a zveřejnit, na to vám stačí pár hodin, postup ÚZSVM, kdo rozhodl, kdo věděl, z čího pokynu úřad jednal. Samozřejmostí musí být podrobnosti komunikace mezi úřadem a ministerstvem včetně zápisů z porad, komunikace mezi Ministerstvem spravedlnosti a ÚZSVM i smlouva o výpůjčce virtuální peněženky.

Za druhé: zveřejnění, zda byl majetek před aukcí právně prověřen a s jakým výsledkem, včetně role FAÚ. Pokud ne, proč?

Za třetí: stanovisko, jak rezort vykonává dozor nad tímto typem transakcí, aby se něco podobného už nikdy - nikdy - neopakovalo. Nebude, vážení občané, pokud nám dáte důvěru a vyhrajeme příští volby. Tohle se nikdy nestane. (Potlesk z lavic ANO.)

Za čtvrté: audit spolupráce Ministerstva financí s rezortem spravedlnosti na darovací smlouvě. Kdo tak činil, z pověření, koho a kdo o tom věděl, případně měl vědět a nevěděl? Zde chci připomenout, že zatímco Zbyněk Stanjura tvrdí, že akci ministru Blažkovi rozmlouval, jeho lidé měli podle Blažka celou akci pomáhat připravit. To může mít jen dvě vysvětlení. A varianta, že ministr financí netuší, co se v jeho rezortu děje, je tou k Stanjurovi milosrdnější.

Za páté: nově poskytněte informace o roli vašeho poradce Jiřího Bergera prostřednictvím společnosti e-FRACTAL, s. r. o., který pro vás už čtvrtým rokem za 2 000 korun na hodinu bez DPH poskytuje poradenskou činnost.

A teď bych se ještě vrátila k jedné další pikantnosti týkající se hnutí STAN. Musím říct, že je mi až trapno za zástupce tohoto hnutí. No, nikdo tu nesedí, jenom pan ministr Kulhánek tu sedí. Až trapno za zástupce tohoto hnutí, kteří se dušovali, že nikdo z jejich straníků o záměrech Blažka a Stanjury nic nevěděl, že žádný takový důkaz není, že pokud by se to ukázalo, vláda okamžitě končí. A bum! V neděli Otázky Václava Moravce - důkazy na stole. Blažkův náměstek Karel Dvořák, prominentní člen hnutí STAN, jednička kandidátky v Praze, nejenže měl detailní informace, ale celá akce mu byla přiřazena ve spisové službě ministerstva. Celá akce se za jeho přítomnosti probírala na poradě. Jasně to potvrdila i nová ministryně spravedlnosti. Takže v bitcoin megaprůšvihu jede ODS spolu se STAN skoro jako jedna ruka. Bohužel.

Víte, a to je na tomhle megaprůšvihu úplně to nejhorší, že není dne, aby nevyplynuly na povrch nějaké nové a závažné informace a zjištění.

Já opravdu nevím, na co Petr Fiala ještě čeká? Jeho ministři si potřásli rukou s podsvětím. Jeho vláda je první vládou v historii Česka, která otevřeně navázala spolupráci s mafií. Jeho ministr financí se prohlásil za zbytečnou a nekompetentní loutku, která o ničem neví a nic nemůže ovlivnit - snad kromě životů 10,5 milionu Čechů, které už čtyři roky ovlivňuje hrubě negativním způsobem.

Pane premiére Fialo, ukončete, prosím, to trápení! Jak říká klasik: lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Včera bylo pozdě.

Děkuju vám za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

