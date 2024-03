Schillerová (ANO): Fialu zasáhl hnůj až do nitra jeho panovnického srdce

reklama

Vážení přátelé, Fialu zasáhl hnůj až do nitra jeho panovnického srdce. Před demonstranty se dá utéct, před traktory schovat, ale hnojůvka zůstává. Od oka bych tipla, že to mohly být nějaké tři tuny materiálu, který traktorista zkušeně navršil podél Úřadu vlády. Bylo vidět, že to má v ruce. Tím jeho jednání nijak neobhajuji. Hnůj na koleje a chodník prostě nepatří.

Co mi ale přijde naprosto směšné, byl způsob, jak na to zareagoval pan premiér. Chvíli jsem myslela, že mluví Ludvík XIV., kterému vesničané pokydali zámek ve Versailles. Okamžitě se odebral do své twitterové komnaty a z ní vyřídil všem českým zemědělcům, že jim možná příští rok zruší dvě miliardy korun. „Vláda musí přemýšlet nad tím, že jsou i jiné oblasti, kde by tyto peníze byly dobře využity,“ pokochal se svým královským majestátem pan Fiala. Pak si ještě zkusil v televizi tvrdší polohu císaře Napoleona: „Kdo se mnou bude jednat pod tlakem, nedopadne dobře.“

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 35575 lidí

Dokážete si vybavit jedinou takovou diktátorskou větu vůči občanům od politika hnutí ANO? Chtěla bych se zeptat všech, kteří před lety demonstrovali proti Andreji Babišovi jako „ohrožení demokracie“, jestli teď tleskají Fialovi.

Ještě jednu věc řekl ve studiu Petr Fiala. Každého poctivého člověka z ní muselo zamrazit: „Slabé zájmové skupiny, které protestují, ničeho nedosáhnou. Silné zájmové skupiny se domluvit dokáží a dosáhnou, čeho chtějí, to je politologická pravda.“ Tak moment. Víte, kdo je považovaný za zakladatele politologie, kterou Petr Fiala tak miluje? No přeci Niccolo Machiavelli, a ta Fialova slova zněla, jakoby je od něj doslova opsal.

Takže tady máte vysvětlení Petra Fialy, proč umožnil energetickým gigantům přilepšit si o vysoké desítky miliard na náš úkor. Dokázali se totiž domluvit, chápete? Zemědělci se tak dobře domluvit nedokážou, takže mají se svými požadavky smůlu. Politologická pravda Petra Fialy, přátelé drazí.

Co vlastně odstartovalo tuhle spršku panovnických prohlášení? Byla to jedna prostá hromada hnoje. Absolutně nevěřím Fialovým řečem o „narušení plynulosti dopravy“, když začal zemědělcům vyhrožovat stopnutím dvou miliard. Tyhle silné řeči jsou typické pro uražený, ješitný majestát. Petr Fiala se naprosto ztotožnil s představou vznešeného vladaře, který musí být na svoje poddané přísný.

Nikdo nebude jeho výsost špinit hnojůvkou. A to ani symbolicky!

Já bych vás ale chtěla, pane Fialo, upozornit na jednu věc. To díky českým zemědělcům máte co jíst v kantýně na Úřadu vlády. Samozřejmě pokud neobědváte německou nutellu s kečupem a nezapíjíte to colou, jak jste nám předváděl v legendárním videu.

A ještě mám pro vás, pane Fialo, jednu radu. Neštiťte se hnoje. Měl jste naopak před Úřad vlády vyjít a čichnout si k němu. Zjistil byste, že je daleko poctivější než vaše politika.

Krásný víkend, přátelé.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Schillerová (ANO): Největší perlou je změna výchovného, vaší vlajkové lodi lidovecké Schillerová (ANO): ČR pod pětikoalicí zcela rezignovala na podporu hospodářského růstu Schillerová (ANO): Jsme na tom o 25 procent hůř, než když hnutí ANO předávalo vládu Schillerová (ANO): Je mi líto, vážená ODS, ale takto za mě vypadá zrada

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE