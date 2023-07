Schillerová (ANO): Jediné, co umíte, je zvýšit daně a snížit důchody

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

I já se obracím na pana poslance Bělobrádka, není tu, nebo ho nevidím, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. No, tak tato pětikoaliční vláda slíbila, dvě třetiny uspoříme na výdajích, třetinu zvýšíme daně. Jestliže se daně zvyšují o 83 miliard a je to jedna třetina, tak o 146, pokud počítám dobře, by mělo být uspořeno na výdajích. To by stačilo, ne? To by stačilo. To bychom byli v pohodě.

Když toto sdělovali, tak už jim svítil ten transparent na úřadu vlády na té bombastické tiskové konferenci 50 na 50. Ani těch 50 % na výdajích nevidíme. Zatím jediná úspora, kterou jste dokázali, podle nás protiústavním způsobem, protlačit snížení mimořádných valorizací za červen. Rozhodne o tom samozřejmě Ústavní soud a na to si všichni počkáme.

Teď v tom pokračujete. Nemáte žádnou úsporu. Nemáte! Teď určitě se někdo ozve a řekne, to bude až v rozpočtu. No, já si na to samozřejmě počkám. Já vám ho tady rozeberu na atomy, ten rozpočet. Dělám to už rok a půl nebo rok a sedm měsíců a budu v tom pokračovat. A tak jak jsem donutila ministra financí, aby musel říct, že si vylhali těch 50 miliard v roce 2023, 2024, 2025 z Modernizačního fondu, tak ho donutím stoprocentně, že ukáže i ty vylhané úspory na výdajové straně.

Jediné, co umíte, a jediné, co dokážete: zvýšit daně, snížit důchody a skončíte.

