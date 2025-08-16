Schillerová (ANO): Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná

17.08.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návru státního rozpočtu ministra Stanjury

Schillerová (ANO): Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná
Foto: XTV
Popisek: Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová

Vážení přátelé, Zbyněk Stanjura se necítí milován, a tak ještě na odchodu dělá lidem naschvály. Viděli jste jeho návrh státního rozpočtu na příští rok? Toho rozpočtu, kterým se má řídit další vláda? Nula korun pro dobrovolné hasiče, nula pro sportovní kluby, nula pro horskou službu, nula pro dostupné bydlení. Pan Stanjura si asi říká, že národ, který tak málo podporuje ODS před volbami, si stejně nic nezaslouží.

Pane Stanjuro, chcete lidi přesvědčit, že jste šetrný hospodář? Poté, co jste nadělal dluh 1200 miliard za 4 roky? Myslíte, že peníze, co teď ušetříte na malých fotbalistech, gymnastkách a chlapech, kteří po práci hasí sousedům domy, vám zachrání pověst?

Možná jste nemuseli posílat tu mimořádnou splátku 10 miliard za stíhačky, kterou ani výrobce nechtěl. Možná jste nemuseli kupovat tu šestkrát předraženou polní kuchyni od bývalého senátora ODS za 4 miliardy.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A možná byste konečně mohli přestat s tím kmenovým chováním, tedy že ze zásady podporujete jen ty, které osobně znáte. Proč kupovat hasičům na vesnicích defibrilátory a termokamery na hledání lidí v zakouřených místnostech, když můžete místo toho dát několikanásobně předraženou státní zakázku věrnému soukmenovci? Je to tak?

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 2977 lidí

Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná. I když bude jeho sekera v plánovaném státním rozpočtu opět katastrofální, musí aspoň na papíře vypadat o něco nižší než ta předchozí. V září si pak dá SPOLU na billboardy „SNIŽUJEME STÁTNÍ DLUH,“ i když ho prohlubuje průměrným tempem 300 miliard ročně.

Kde těch pár miliard ušetří? Na armádních zakázkách rozhodně ne. U nich pro jistotu utajili 85 procent všech smluv nad miliardu korun, aby prachy tekly hladce. Místo toho se Zbyněk Stajnura zaměřil na „měkké cíle“, jako by to udělal každý lenoch a slaboch. Sportování dětí a mládeže, cisterny, zázemí a výstroj pro hasiče, útočiště pro oběti domácího násilí, protidrogová prevence. Na nic z toho prý pan ministr nemá peníze.

Ještě aby peníze měl, když Fialova vláda zadřela ekonomiku drahými energiemi, a ještě k tomu Stanjura zadřel výběr daní, které pak akorát tupě a plošně zvýšil.

Opravdu to začíná vypadat, že se Fialova vláda už dopředu mstí lidem a chystá naschvály vládě, která přijde po ní. Pokud nám ale dáte důvěru, my ten jejich svinčík uklidíme, jako jsme to udělali po ODS už předtím v roce 2014.

Mějte se krásně, vedra by teď o víkendu měla polevit.

Psali jsme:

Schillerová varuje: Vláda chystá novou daň, čeká jen na volby
Schillerová (ANO): S Evropskou unií půjdeme do přímého střetu. Slibuju
Schillerová (ANO): Největší a nejdrzejší korupční kauza v dějinách ODS
Koordinátor nepochopil, co se po něm chce. Schillerová se vysmála vládě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Stanjura , státní rozpočet , ANO , Schillerová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chystá Fialova vláda naschvály vládě, která přijde po ní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Když má váš partner problém zůstat tvrdýKdyž má váš partner problém zůstat tvrdý Rozdílná první pomoc při úpalu a úžehuRozdílná první pomoc při úpalu a úžehu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Schillerová (ANO): Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná

10:21 Schillerová (ANO): Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návru státního rozpočtu ministra Stanjury