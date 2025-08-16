Schillerová (ANO): Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná

Vážení přátelé, Zbyněk Stanjura se necítí milován, a tak ještě na odchodu dělá lidem naschvály. Viděli jste jeho návrh státního rozpočtu na příští rok? Toho rozpočtu, kterým se má řídit další vláda? Nula korun pro dobrovolné hasiče, nula pro sportovní kluby, nula pro horskou službu, nula pro dostupné bydlení. Pan Stanjura si asi říká, že národ, který tak málo podporuje ODS před volbami, si stejně nic nezaslouží.
Pane Stanjuro, chcete lidi přesvědčit, že jste šetrný hospodář? Poté, co jste nadělal dluh 1200 miliard za 4 roky? Myslíte, že peníze, co teď ušetříte na malých fotbalistech, gymnastkách a chlapech, kteří po práci hasí sousedům domy, vám zachrání pověst?
Možná jste nemuseli posílat tu mimořádnou splátku 10 miliard za stíhačky, kterou ani výrobce nechtěl. Možná jste nemuseli kupovat tu šestkrát předraženou polní kuchyni od bývalého senátora ODS za 4 miliardy.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
A možná byste konečně mohli přestat s tím kmenovým chováním, tedy že ze zásady podporujete jen ty, které osobně znáte. Proč kupovat hasičům na vesnicích defibrilátory a termokamery na hledání lidí v zakouřených místnostech, když můžete místo toho dát několikanásobně předraženou státní zakázku věrnému soukmenovci? Je to tak?
Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná. I když bude jeho sekera v plánovaném státním rozpočtu opět katastrofální, musí aspoň na papíře vypadat o něco nižší než ta předchozí. V září si pak dá SPOLU na billboardy „SNIŽUJEME STÁTNÍ DLUH,“ i když ho prohlubuje průměrným tempem 300 miliard ročně.
Kde těch pár miliard ušetří? Na armádních zakázkách rozhodně ne. U nich pro jistotu utajili 85 procent všech smluv nad miliardu korun, aby prachy tekly hladce. Místo toho se Zbyněk Stajnura zaměřil na „měkké cíle“, jako by to udělal každý lenoch a slaboch. Sportování dětí a mládeže, cisterny, zázemí a výstroj pro hasiče, útočiště pro oběti domácího násilí, protidrogová prevence. Na nic z toho prý pan ministr nemá peníze.
Ještě aby peníze měl, když Fialova vláda zadřela ekonomiku drahými energiemi, a ještě k tomu Stanjura zadřel výběr daní, které pak akorát tupě a plošně zvýšil.
Opravdu to začíná vypadat, že se Fialova vláda už dopředu mstí lidem a chystá naschvály vládě, která přijde po ní. Pokud nám ale dáte důvěru, my ten jejich svinčík uklidíme, jako jsme to udělali po ODS už předtím v roce 2014.
Mějte se krásně, vedra by teď o víkendu měla polevit.
