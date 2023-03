Schillerová (ANO): Nejdražší prezidentská kampaň v novodobé historii naší země

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych stručně zdůvodnila svůj protinávrh. Tak já vůbec nesdílím názor, že tady padají stejné argumenty. Sedím tu pořád, myslím si, že vy ne, pane předsedo, prostřednictvím pana místopředsedy, takže padají neustále nové argumenty. Většinou na ně nedostáváme odpovědi, takže se ptáme dál. Včera jsme tady slyšeli pana ministra Jurečku, že se rozjel vlak, který nejde zastavit. Tento argument mu také velice dobře a rychle vyvrátíme. Já nechci tady navrhovat žádný návrh obstrukčního charakteru, já chci navrhovat přiměřený návrh, to znamená vy jste navrhl dvakrát pět minut, zatím si myslím, že v této zkrácené... nebo v posouzení v této části, posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání promluvilo od rána, já nevím, osm, devět lidí, dívám se na své kolegy. Přihlášených je dalších 53, opět se snažíte zkrátit naše práva. Opět nám chcete vzít právo na to se vyjádřit.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18293 lidí

Opět nás chcete umlčet. Opakuje se to samé, co tady bylo včera. Navíc já se domnívám, že je to v rozporu se zákonem, v rozporu s jednacím řádem. Tuto debatu jsme si tady odehráli včera, odkazuji se na výklad k jednacímu řádu. Vy tady budete argumentovat stanoviskem rok starým legislativního odboru Poslanecké sněmovny, já ho nesdílím. Určitě nás rozsoudí v budoucnosti Ústavní soud. Ale teď se snaží v rámci přiměřenosti a v rámci nějaké možnosti vyjádření adekvátní mých kolegů navrhnout, ať se omezí řečnická doba na dvakrát třicet minut.

***

Děkuji za slovo, pane místopředsedo i za sjednání klidu. Vážené dámy, vážení pánové, dnes máme třetí jednací den, ve kterém celé hnutí ANO, celý poslanecký klub hnutí ANO bojuje za tu část společnosti, která se již sama nedokáže bránit, doslova dnem i nocí. Jde totiž o tu část populace, která se pětikoalice nebojí. Která již nepůjde protestovat a nezaplní Václavské náměstí. Právě proto naše hnutí tady v tento třetí den, už tři dny v kuse, a jsme připraveni bojovat dál, aby právě naopak důchodci mohli mít klidný spánek a nemuseli se bát, že nebudou mít na základní životní potřeby. Aby nežili ve stresu, že podzim svého života budou trávit tím, že budou žádat o sociální dávky. (Hluk v sále trvá.)

Děkuji vám, pane místopředsedo. Protože důchod je to, co si již důchodci jednou zasloužili, nezapomínejme, že to jsou lidé, kteří celý život pracovali, přispívali do sociální systému, platili daně, vychovali novou generaci, která dnes je ekonomicky činná. Stát jim tedy vrací jenom to, co si už během života odpracovali. Pětikoalice se tváří, že důchod je milodar nebo sociální dávka, ale tomu tak rozhodně není. Existuje zde přece společenská smlouva. My dnes máme povinnost zabezpečit našim důchodcům slušný důchod. Stát je dlužníkem a důchodci jsou věřitelé. Tečka.

Na tomto místě se dnes současná pětikoalice snaží připravit naše důchodce o zhruba 7 000 korun v tomto roce, a následně další rok o 12 000. Často tato suma bývá prezentována jako jakési navýšení finančních prostředků pro důchodce, že je to něco, co oni budou mít navíc.

Jenže, vážení kolegové, tomu tak zdaleka není. Těchto sedm tisíc jenom pro rok 2023 má důchodcům jenom vyrovnat jejich zvýšené životní náklady, které oni mají v důsledku bezprecedentní inflace. Tedy žádné navýšení, ale dorovnání. V České republice máme dle posledních statistických údajů od Eurostatu třetí nejvyšší míru spotřebitelské inflace ze všech zemí Evropské unie. Pokud jste viděli ten graf, 19,1 procenta. To je! Třetí nejvyšší v EU. Podívejte se na Španělsko třeba, podívejte se na další země a také se podívejte, co vlády těchto zemí dělají pro své občany na rozdíl od této vlády pětikoalice. V nejnovějších číslech nás předbíhají i některé pobaltské země a dostali jsme se na stupeň vítězů ve veličině, ve které jsme se tam nikdy dostat neměli. Navíc se zcela jasně potvrzuje, že inflace dynamizovaná růstem cen potravin a energií nejvýrazněji dopadá na nízkopříjmové skupiny.

Členové současné pětikoalice, jakož i vládní poslanci v tomto týdnu neustále opakují, jakou závratnou výši údajně dosahují penze v naší republice. Tak za prvé, vážení kolegové, opusťte někdy tuto bublinu Sněmovní ulice a jděte se někdy podívat a popovídat si s jednotlivými důchodci. Já vám tedy garantuji, že o závratné výšce penzí od nich skutečně neuslyšíte. Domácnosti penzistů jsou i dle grafů, které tady prezentujete, jasně a ze své podstaty nízkopříjmové domácnosti. Jejich příjem je výrazně nižší než příjem pracující populace. Za druhé je zcela absurdní, jakým způsobem tu dnes prezentujete poměr průměrné penze k průměrné mzdě. Vy se tady dnes soustředíte na ožebračení důchodců v rámci tohoto poměru místo toho, abyste svoji hospodářskou politiku soustředili na nárůst mezd a platů pracujícího obyvatelstva. Vy si zde ani neuvědomujete, že problém je v nedostatečném růstu příjmu občanů a ne v dorovnání výše důchodů. Za třetí, prosím, nastudujte si někdy údaje od Českého statistického úřadu o indexu spotřebitelských cen domácností důchodců, opakuji: důchodců. ČSÚ neeviduje jen změny cen klasických českých domácností, ale i domácností českých důchodců, kteří mají ze své podstaty odlišný spotřebitelský koš. Myslím, že všichni tomu rozumíme. Průměrný důchodce si nakupuje jiné statky a služby než průměrná česká domácnost. Dlouhodobě mají domácnosti důchodců každý jeden měsíc větší nárůst cen svého spotřebitelského koše než standardní české domácnosti. Toto jen ilustruje tu nevyhnutelnost skutečně dorovnat zvýšení jejich životních nákladů. Rozdíl valorizace pro české důchodce mezi 750 korunami a 1 750 korunami je zcela zásadní. Navíc žargon, který uplatňuje ministr financí směrem k valorizacím důchodů, je z mého pohledu až urážlivý. On není urážlivý jen k penzistům, ale i k úředníkům Ministerstva financí. On se totiž pan ministr financí tváří, jako že ho tato valorizace mimořádně překvapila. Pan ministr je v šoku a mimo. On totiž údajně o této valorizace dopředu nevěděl. To mi osobně tedy přijde hodně zajímavé. Protože já osobně jsem fakt, že k valorizaci dojde, z tohoto místa opakovala několikrát. Ale chápu, pan ministr financí se mnou nerad diskutuje a mé opakované výzvy směrem k vysvětlení, proč nezahrnul valorizaci důchodů v roce 2023 do výdajů státního rozpočtu, i když jde o mandatorní výdaj, zcela ignoroval.

Co je mi však líto ještě více, že si pan ministr financí nenastuduje ani materiály vlastního rezortu. Notabene jako bývalá ministryně vím, že všechny tyto materiály jdou přes poradu vedení, kterou řídí na ministerstvu logicky ministr financí, a že tyto materiály se tam schvalují. Takže bezesporu byly poradou vedení, kde seděl ministr financí, když bych i připustila, že to nečetl, kde seděl a byl přítomen, tak tam byly schváleny. Musely být schváleny, než odešly na vládu. To je to kuriózní, že jsou teď všichni překvapeni. A já cituji z materiálů: Ministerstvo financí totiž již v listopadu 2022 publikovalo ve fiskálním výhledu, cituji: "Predikce očekávaného vývoje cen nevylučuje ani další mimořádnou valorizaci v polovině příštího roku. Dle aktuální predikce by inflace mohla v lednu 2023 v relaci s červnovým indexem překonat hranici šest procent." Toto je materiál samotného Ministerstva financí a budu to opakovat do nekonečna. Do nekonečna.

Bohužel se dnes asi ministr bude vymlouvat na to, že fiskální výhled je dokument poměrně rozsáhlý, přece jen má zhruba padesát stran, a pan ministr, který je známý svým osobitým pracovním tempem, pravděpodobně trpěl nechutí celý tento materiál studovat. To byla samozřejmě nadsázka, protože takový přístup by byl absolutně nepřijatelný. Můžete namítat, že je to šest procent, můžete namítat, že prostě ta částka je teď vyšší, ale ten rozdíl, o kterém se bavíme, je 14 miliard, 14,4 , ať jsem přesná pro tento rok. Naštěstí již následující měsíc Národní rozpočtová rada, to znamená v prosinci 2022, upozorňovala na tento problém. Nezávislá instituce, nezpochybnitelná. Mnohokrát jste se v minulém volebním období na její stanoviska odvolávali. A tentokrát bylo to stanovisko Národní rozpočtové rady výrazně kratší, bylo asi na tři strany, takže nepředpokládám, že by pan ministr financí se s ním neseznámil. Notabene bylo prezentováno na rozpočtovém výboru této Sněmovny, jehož jsem místopředsedkyní, kde sice nebyl pan ministr financí přítomen, protože on tam chodí výjimečně na rozdíl ode mě, která jsem tam chodila naprosto většinově, ale absolutně vylučuji, že by toto stanovisko neznal. A znovu, a budu to do nekonečna opakovat, Národní rozpočtová rada v prosinci roku 2022 výslovně upozorňuje, cituji: "Schválený rozpočet je také zatížený vysokou mírou nejistoty. Rizikem ve směru vyššího deficitu jsou výdaje na mimořádnou valorizaci důchodů v roce 2023. Na základě očekávaného vývoje inflace lze odhadovat, že k překročení pětiprocentní hranice nárůstu spotřebitelských cen od data relevantního pro stanovení výše řádné valorizace dojde v lednu 2023, což bude znamenat spuštění mimořádné valorizace dávek důchodového pojištění v červnu 2023." Konec citace ze zprávy Národní rozpočtové rady.

Ona to i kvantifikuje zhruba na částku 20 miliard korun. O 20 miliardách korun hovoří i fiskální výhled Ministerstva financí. Takže 20 miliard korun jste měli mít v rozpočtu. Bez diskuse. Fiskální výhled z listopadu 2022 - dokonce o tom hovoří tak, že je tam máte. O to větší bylo překvapení, že je tam nemáte. Pak bychom se tady bavili o 14,4 miliardy, a to už by tedy opravdu bylo směšné. V celkovém balíku výdajů 2 biliony 223 miliard, pokud se nemýlím. Opravdu směšné. To jsem zvědavá, jak to budete kvantifikovat.

Navíc se ministra Stanjury, ministra financí, na tuto mimořádnou valorizací několikrát ptali novináři. Takže, nepřítomný pane ministře financí, vy nemáte být co překvapen. Valorizace byla dopředu známa. Vy jste jenom dal na slova markeťáků, abyste měl schodek 295 miliard. Říkám to tu opakovaně, je nereálný.

Včera jsme viděli pokladní plnění. No, to je tedy katastrofa. Za únor 119 miliard schodek, za únor. Neuvěřitelné, nejhorší vůbec výsledek, který existuje v historii. A meziročně zhoršení o 74,4 miliardy. Takto to vedete, vy, stratégové na konsolidaci veřejných financí. Plná ústa před volbami. Skutek utek. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Dne 4. ledna na tiskové konferenci 2023 na tiskové konferenci k pokladnímu plnění za rok 2022 byl dotazován redaktorem České televize ministr financí Stanjura na to, kde vezme peníze na mimořádnou valorizaci důchodů, když je nemá v rozpočtu. Ministr Stanjura řekl, že zatím není známa výše. Takže on nevěděl, že to aspoň těch dvacet? Teď vám zdůvodňuji, že to vědět měl a musel. Je to mandatorní výdaj, to znamená zákonný. A on odpověděl, že ta výše není známá. A že je to jedno procento celkových výdajů státního rozpočtu. To je pravda, to tak je, a že si s tím rozpočet poradí. Tak výborně.

V neděli, teď tu minulou neděli, co byla, jsem byla s panem ministrem financí v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kde nás pan ministr financí ujistil, že v případě, že by došlo k mimořádné valorizaci, to znamená, že by tato novela nebyla schválena zhruba do 22. března, nebyla ve Sbírce zákonů, tak nebyla publikována ve Sbírce zákonů do 22. března, takže by došlo samozřejmě k té mimořádné valorizaci způsobem, jaký ukládá dosud účinný zákon. A že on prostě ty prostředky, teď už je kvantifikujeme přesně, protože jsou v materiálech z Ministerstva práce a sociálních věcí, ve výši 34,4 miliardy, že on je tam prostě najde. No tak v čem je problém? Kde je ta škoda, když je najde? Jaká by vznikla škoda, když ty peníze se tam najdou?

Já teď nebudu jako bývalá ministryně polemizovat o tom, kde se najdou a jak, to je odpovědnost této vlády a hlavně ministra financí, který toto turecké hospodaření šéfuje. Ale beru jeho slova jak za bernou minci. Najde, tak se najdou. Tím pádem nemůže vzniknout žádná škoda. Kde by vznikla? Na úkor koho, na úkor čeho?

Dobrá. Je to poměrně zvláštní, hodně nestandardní a velice osobitý přístup, a to jsem zdvořilá, velmi zdvořilá, k vytváření státního rozpočtu jakožto nejdůležitějšího ekonomického zákona roku, ale dobrá. Mě tedy osobně jako bývalou ministryni financí tento přístup hodně znepokojuje. A obávám se, že obdobně znepokojuje i finanční trhy a ratingové agentury. Ale chápu, že při vaší sto osmičce a výši vašeho ega přístup nezměníte. Na to bych si vsadila. Bohužel, bohužel se obávám, že na to doplatíme. A to bych teď mohla mluvit o dalších dírách, které tam máte, SFDI, ale nejsme v debatě o státním rozpočtu, určitě budeme x-krát v debatách těchto ekonomických. Budu se držet tématu.

Pokud jste však chtěli změnit valorizační schéma, měli jste k tomu možnost. A já netvrdím, že je dokonalé, netvrdím. Je to už hodně staré, hodně staré nastavené valorizační schéma. Řadu věcí by tam bylo nutné prodiskutovat. Souhlasím. My jsme ho parametricky měnili ve prospěch důchodců, za naší vlády parametricky některé změny, ale bylo by potřeba posoudit skutečně, zda jsou některé věci v souladu se současnými ekonomickými trendy, posoudit tam různé ty parametry. To je určitě k debatě. Ale k debatě standardní legislativní cestou, kdy budeme o těch věcech debatovat, kdy je posoudí naše expertní týmy, kdy povedeme naprosto věcnou debatu ve výborech, v rozpočtovém, v sociálním, vždyť to je obrovsky citlivé téma. Obrovsky citlivé. To se nedá měnit na koleně, za pochodu, kdy vlastně vy i ty argumenty měníte za pochodu, kdy to tady schvalujete tímto nestandardním způsobem, kdy nás znásilňujete v rámci i tohoto institutu, jako je stav legislativní nouze, kdy nám berete základní práva, které opozice má, vystupovat a vyjadřovat se, kdy jsme vlastně nemohli tyto věci řádně posoudit. A ještě nám tady za pochodu měníte důvody, proč to děláte. Rozjetý vlak, který nejde zastavit. Je to nesmysl. Tak jak měníte toto valorizační schéma teď, tak se dá změnit od 1. ledna. Je to nesmysl. Absolutní nesmysl.

A kdybyste to byli nuceni nechat projít řádnou legislativní cestou, což jste měli udělat a já bych rozuměla, že s něčím přicházíte, možná bychom na konci toho příběhu to třeba nepodpořili, ale určitě bychom s vámi debatovali naprosto věcně a korektně tak, jak jsme s vámi loni debatovali. Trošku jsme vás k tomu museli tedy přinutit tím, že jsme tady zdržovali projednávání toho, že jste chtěli vzít veřejnému zdravotnímu pojištění 14 miliard, ale tím jsme vás nepřímo donutili, a já jsem za to vděčná, k debatě nad aktuálně účinným valorizačním mechanismem u plateb za státní pojištěnce. Stejně jsme mohli postupovat a nebyl důvod, proč ne.

Vy jste od listopadu, minimálně od listopadu věděli, že prostě ta valorizace bude velká. Minimálně od listopadu. Věděli jste, že ten vlak, jak říká pan ministr Jurečka, ten vlak se řítí. Proč jste nepřišli? Proč jste nepřišli? Proč jste nepřišli, abychom o tom debatovali? A my bychom debatovali. A když ne, tak byste mohli říct, přece ta opozice se s námi nebaví, my jsme se snažili. Nedali bychom vám šanci, debatovali bychom. A někde bychom prostě třeba dosáhli i kompromisu, který bychom třeba i podpořili. Já nevím. To je přece o té debatě. A i kdybychom to nepodpořili, tak bychom to nebrzdili. Řekli bychom si svoje, uplatnili bychom si svoje pozměňovací návrhy a procházelo by to řádným legislativním procesem.

Nehrálo vám do karet víc věcí. Myslím si, že vám nehrály do karet prezidentské volby, to je bezesporu ten politický aspekt. A hodí se vám i to, že to schválíte tak rychle a nemusíte s tou kůží na trh, že nás tady zmasakrujete během několika dnů.

Nikdy byste nám neporazili, kdybyste neporušovali jednací řád. My jsme připraveni tady být klidně dalších iks dní a nocí, protože čas hraje proti vám. Vy potřebujete mít ten zákon do 22. března ve Sbírce zákonů, ne my, my ho nechceme. To znamená vám nezbývá, než nás masakrovat, (Potlesk vlevo.) než porušit naše základní a zásadní práva, která jako opozice máme. O to vám šlo a potřebovali jste to navíc prohnat takto rychle a rychle prostě jim zařízněte tu debatu, rychle to ukončete, ať to nemusíme poslouchat, ať to neslyší veřejnost, ať neslyší, jak pracujete, co tady vlastně děláte, co pácháte. A ta debata, kterou tady vedete, jak říkáte pořád se to opakuje, pořád to, ale vždyť vy nejste schopni to vysvětlit, nejste schopni. Vždycky někdo vystoupí od vás - a já děkuji třeba panu poslanci Haasovi prostřednictvím pana místopředsedy, že aspoň vystoupí - ale při vší úctě k vám a vašim znalostem, znám vás z ústavně-právního výboru, prostřednictvím pana místopředsedy, tak přečtete tam jednu nějakou větu nebo dvě věty z nálezu Ústavního soudu. Já vám přečtu další čtyři, které budou zase říkat opak a stejně to nakonec rozhodne Ústavní soud. Ale k Ústavnímu soudu by se to nikdy dostat nemuselo, kdybyste nás nezkrátili na našich právech. Ale znovu říkám - nás neumlčíte a do toho okamžiku, kdy tady budeme moci mluvit, než nám v tom zabráníte všemi nedemokratickými metodami, které aplikujete v rozporu se zákonem, tak do té doby budeme mluvit.

My jsme tady mohli absolvovat tři standardní čtení, nemusela jsem tady mít spacák, který se stal symbolem této obstrukce a já se k ní hrdě hlásím, jenže vy jste se rozhodli, jak jste se rozhodli, vstoupit do valorizačního schématu na poslední chvíli, a to jenom proto, že jste měli strach. Strach, jak by skončily prezidentské volby, strach, jak byste to obhájili, strach, že byste to neobhájili, strach, že byste nebyli schopni vysvětlit, proč to vlastně děláte a co vás k tomu vede. Takže toto byla snad nejdražší prezidentská kampaň v novodobé historii naší země.

Jenže vy jste se raději rozhodli ohnout legislativní proces a upravit toto valorizační schéma až ve chvíli, kdy ten samotný nárok již vznikl. A netvrďte, že ne. Netvrďte, že vznikl až 10. února. On to všechno posoudí asi na konci toho příběhu Ústavní soud, ale vznikl. Běží už lhůta pro jeho výplatu. Vy jste věděli o tom, že to tak bude. A já přiznávám otevřeně, že pan ministr Jurečka mi telefonoval, telefonoval mi v ten pátek, teď nevím přesně datum, čtvrtek mi psal, ano, já to čtu naprosto přesně, potkat jsme se z časových důvodů nemohli, v pátek jsme si telefonovali, bylo to domluveno asi na půl jednou. Telefonovali jsme si, ale už to bylo poté, co ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády ten záměr byl sdělen, že ho vláda prodiskutovala. Pak všichni víme, že v pondělí po tom pátku, kdy jsme si volali, ho per rollam schválila. Per rollam, to je taky zvláštní. Ale telefonovali jsme si a pan ministr mě informoval, že poslal ten zákon všem poslancům a ptal se mě, jak bych se postavila ke zkrácení lhůt. Řekla jsem mu poctivě, že to budu vetovat, že to budu vetovat, zkrácení lhůt. Že prostě takový zákon prostě nemůže být projednán ve zkrácených lhůtách. Pak to bylo prezentováno slovy - náš rozhovor byl korektní, já si nijak nestěžuji, jenom říkám, o čem byl, věřím, že to potvrdíte - a pak to bylo prezentováno: nám nic jiného nezbývá, nám pětikoalici, protože opozice chce vetovat zkrácení lhůt, proto musíme jít cestou stavu legislativní nouze. Ale to ne. Dívám se na právníky v sále z pětikoaličního spektra, dívají se do země a já se jim nedivím. To ne. Toto je argument? Toto je argument? Když nám nezkrátí lhůty, tak my musíme jít cestou legislativní nouze? Přece podmínky pro uplatnění institutu legislativní nouze, stavu legislativní nouze, jsou dány zákonem. Nemůžeme si tam něco přidávat, přidávat si, že tam může být podmínka, že bude vetováno zkrácení lhůt. Ne, to teda fakt nemůžeme. Když tak to kolegům z vlády poraďte, protože tento argument je skutečně hloupý. Hloupý a v rozporu se zákonem.

Takže případná novela - a já jsem podala pomocnou ruku, náš klub podal pomocnou ruku, opakovaně jsem řekla, stáhněte tento zákon, vyplaťte ten nárok a pojďte s námi jednat, tak jako loni u valorizace plateb za státní pojištěnce, pojďte s námi jednat o valorizačním schématu pro důchodce. Já navíc chci zdůraznit, že toto valorizační schéma, které teď platí, plně nesaturuje zvýšené náklady českých důchodců. To je také důležité říct. Nesaturuje plně zvýšené náklady českých důchodců, protože nezapomínejme, že ke zvýšení cen docházelo postupně až po leden, ale ke zvýšení penzí důchodců má dojít až v červnu. To znamená, že celé období mezi lednem a červnem musí důchodci nést zvýšené životní náklady, které hradí v této chvíli ještě ze stále nezvýšeného důchodu. A navíc ceny potravin, energií, pohonných hmot, oděvů a obuvi každý měsíc ještě stále rostou. Chápu, že pro poslance vládní pětikoalice, kteří si prosadili zvýšení svých platů, se to těžko představuje. Ale já vás vyzývám, zkuste se vcítit do složité situace českých důchodců, mluvte s nimi. Trošku empatie by vám skutečně neuškodilo.

A my jsme iniciovali a bude svolána mimořádná schůze na skutečně palčivé problémy lidí této země a jedna z prvních bude na téma zmrazení platů politiků. Tento zákon leží - je to poslanecký návrh Andreje Babiše - leží tady ve Sněmovně už od loňského roku a my se k němu znovu chceme vrátit, protože lidé to vnímají jako symbol. Já vím, že platy politiků, kdyby se zmrazily, tak to nebude ani miliarda ročně, ale o to přece nejde. Jde o ten symbol, o to, jak to lidé vnímají, jak to cítí, jak čtou, o kolik vzrostly platy politiků a jak oni se propadají a ještě teď těm nejpotřebnějším máme sáhnout na to, na co mají nárok a co je má chránit. A nova opakuji, nechrání je to ve sto procentech.

Já samozřejmě jako bývalá ministryně financí vnímám současnou situaci státního rozpočtu. Deficit státního rozpočtu na konci února ve výši 119,5 miliardy, je nejhorším výsledkem v dějinách České republiky. Ministr financí Stanjura tak směřuje k překonání svého vlastního rekordu z loňského roku, kdy zadlužil Českou republiku o 429 miliard za jediný rok. To se nepodařilo ani za covidu, za toho nejtěžšího covidu - o 429 miliard. Jeho vinou nebo jeho nečinností však pokračují problémy s čerpáním evropských peněz.

V loňském roce došlo k nedočerpání 54 miliard prostředků. Proč? Ty peníze jsou předfinancované z českého rozpočtu a stačí o ně požádat, ale musí se o to ministr financí starat. Já jsem psala minimálně jednou měsíčně resortům dopisy - posílejte k certifikaci. To proto, že certifikačním orgánem, který žádá v Evropě o tyto peníze, je Ministerstvo financí, ale musí se starat ministr. Musí prostě, řeknu to lidově, "honit" ty ostatní ministry, tlačit na ně. Na mě zase tlačil premiér Babiš. A tak dále a tak dále. Je to o tom, že se staráte a že ten resort prostě řídíte. To tam dneska nevidím.

Velmi draze se také úročí procyklická politika této vlády, neřešení příjmové strany rozpočtu, špatně nastavená windfall tax. Již dnes většina ekonomů komentuje, že windfall tax nastavená ministrem Stanjurou na sektor bankovnictví nebude mít zcela odpovídající a očekávaný fiskální dopad. Navíc pětikoalice, když už chtěla dodatečně zdaňovat, měla zasáhnout o mnoho dříve, o mnoho měsíců dříve tak, aby zdanila rekordní zisky v roce 2022 - v tom zcela selhala - nebo aby zastropovala ceny energií u výrobců. Opětovně také pětikoalice není schopna využít plně potenciál společnosti ČEZ a ostatních státních podniků.

No a samozřejmě jste nepředstavili žádné výrazné úspory na fungování státu. Návrh poslanců pětikoalice směřujícímu ke snížení zdanění hazardu, tak to už je jenom pomyslná třešnička v rámci tohoto inflačního chaosu.

V neděli v Otázkách Václava Moravce řekl ministr financí, že zadal svým kolegům - na dotaz moderátora, zda se chystá ke snížení daně z hazardu, odpověděl - že zadal kolegům... Protože přišly mi, tuším, Hospodářské noviny s tím, že se tam připravuje nějaká takováto úprava. Vidíte, že nás trápí hazard a pro Ministerstvo financí je to to, co prostě je teď kruciální pro tuto zemi.

Byl to Andrej Babiš a já, kteří jsme prosadili zákon o hazardu, revoluční zákon, a o dani z hazardu. Přestali jsme být kasinem v srdci Evropy. Ta čísla jsme prezentovali, kolik tady skončilo různých bankomatů, heren a tak dále. Místo toho jsou na těch místech prospěšné věci. Začala fungovat Celní správa. Prostě bojovali jsme proti hazardu.

Co však musím přiznat, nepodařilo se ani Andreji Babišovi jako ministrovi financí, ani mně, prosadit sazby, které jsme po diskusi s experty měli nastavené a doporučené, protože hazardní lobby napříč Poslaneckou sněmovnou je neuvěřitelná. Takže ministr financí Stanjura odpověděl moderátorovi na jeho dotaz, zda se chystá snížit daně z hazardu - dal jsem úkol, aby se nastavily daně z hazardu tak, aby to bylo fiskálně pozitivní.

Já si to překládám slovy - a počkám si na ten výsledek a budu o něm velmi hlasitě mluvit - jinými slovy prostě v minulém volebním období to byl nějaký subjekt, který vyhrál a v tomhle volebním období to bude možná jiný subjekt, který vyhraje. Každopádně považuji za nepřijatelné, aby daně z hazardu se snižovaly. Já vím, že je to nějakých 10 miliard, možná 12. No a co, zvyšme je. Roli tam hraje nejen míra škodlivosti, ale i míra ziskovosti.

Podívejme se do jiných evropských zemí. Takové ty řeči, že pak to dosáhne bodu, kdy se to přelije do šedé zóny. Nedosáhne, nebojte. Tam jsou takové - naštěstí se nám to podařilo zavést - takové kontrolní mechanismy, že se to nepodaří. Přestaňme už tady prosazovat lobbistické zájmy. Vy přestaňte, my ne. Přestaňte prosazovat lobbistické zájmy některých skupin a starejte se o lidi, v tomto případě o důchodce.

Další věc. Díky inflaci máte rekordní příjmy a nemluvíte o tom. Takže schodek 119,5 miliardy za únor. Ale podívejte se na ty příjmy, na tu příjmovou stranu. Když jsme my byli v době covidu, měli jsme za rok 2020 největší propad ekonomiky v historii, novodobé historii naší země, minus 5,5 %. Měli jsme propad na příjmové straně. Nikdy jsme to nevedli tak, abychom dopadli jako vy. Máte rekordní příjmy a přesto takovéto výsledky.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kde je ten váš plán konsolidace veřejných financí? Proč jste neuplatnili pozměňovací návrh pana Skopečka a pana Stanjury k rozpočtu za rok 2021, tuším, který snižoval výdaje o 80 miliard? Ptala jsem se v otázkách Václava Moravce, proč - měl to připravené. No, protože byl nesmyslný. Brali jste to z mandatorních výdajů. Dneska to víte dobře. Ale přiznejte se k tomu. Prostě jste lhali. Lhali jste tehdy a teď je evidentně vidět, že nevíte, co s tím.

Díky inflaci - znovu opakuji - máte rekordní příjmy. Nemluvíte o tom, v tichosti, to je jako samo sebou, to je pohoda. V potravinách máme inflaci 25 %. Lidé, kteří topí elektřinou, platí z roku na rok každý měsíc i více než dvojnásobek. Před rokem 5 tisíc korun měsíčně - říkala jsem to tu, tuším, včera, dneska to zopakuji - dnes tisíc korun měsíčně. Naprosto konkrétní případ seniorky z Ostravska, která mi napsala. Takových mám spoustu. Já jsem tento uvedla, protože mně připadal, že všechny ostatní tak nějak zosobňuje.

To znamená jediné. Z toho bezostyšně vybíráte daně a dokonce je chcete zvyšovat. Meziročně jste v roce 2022 vybrali na daních a pojistném navíc 137 miliard do státního rozpočtu od lidí, od firem. Příjmy veřejných rozpočtů významně porostou i v následujících letech. Znova se odkazuji na fiskální výhled Ministerstva financí z listopadu roku 2022, strana 10, ať vám ušetřím hledání.

V roce 2023 porostou příjmy veřejných financí o 280 miliard. Oproti tomu o dalších 93 miliard roce 2024. Oproti této zvýšené základně o 89 miliard v roce 2025. Chápete to? My neříkáme nic jiného a vy se tady bavíte při těchto extrémních příjmech o rozdílu zhruba nějakých 19 miliard pro důchodce. Neuvěřitelné, skandální. Naprosto odpovídající asociální politice ODS, kterou nám tady ordinovala i v minulých letech.

Dnes je již zcela zřejmé, že vámi zrušenou EET jste přišli o 15 miliard v současných cenách, každoročně. Tyto finanční prostředky jste měli jen v důsledku efektivního výběru daní, současně s narovnáním podnikatelského prostředí. Já se těším na vaše upgradované programové prohlášení vlády, které jste včera projednávali, jestli jste si tam vyškrtli boj s šedou ekonomikou, protože evidentně za mě ano. Fakticky jste si ho vyškrtli. Filozofie naší vlády byla vybrat řádně daně, poctivě, ne, že je platí jenom někdo a pak je lidem a firmám snížit. To jsme celou dobu dělali. Vy jdete evidentně obráceně.

Prostě se tady projevilo politické ego zejména ministra financí Stanjury a premiéra Fialy. Protože premiér Fiala v minulém volebním období jako opoziční lídr vykřikoval - nikdy neprojde EET, nikdy to nepustíme, nikdy, budeme tady obstruovat, co nám síly budou stačit, nikdy.

Tak my říkáme teď, že nechceme pustit poškození našich důchodců, sebrání 7 000 v průměru v letošním roce. Takže vám nezbývá, než naše odhodlání zlomit násilím, zakázat nám mluvit, pošlapat naše práva, která jako parlamentní opozice máme, notabene největší klub této Poslanecké sněmovny. Škoda těch 15 miliard z EET. Já si myslím, že by se hodily důchodcům, už bychom měli na ten rozdíl, který nám zbývá. No, a ty 4 miliardy, to už bych pomohla panu ministrovi najít lehce, to už se fakt dá. Škoda. Teď na to doplatí naši důchodci. A oni jsou tou první skupinou, která na to doplatí. Další čekají ve frontě. To nám začne pětikoalice sáčkovat postupně, až se jí toto podaří na sílu prosadit.

Navíc vůbec nešetříte. Vaše řeči? Pan premiér Fiala říkal často: my to ušetříme na provozu státu, nebudeme to brát lidem a firmám. Pamatujete si ty řeči, ty modré plakáty, které zaplavovaly sociální sítě? Ještě že je máme, protože teď můžeme krásně lidem připomínat ty vaše sliby, jak nezvednete daň z nemovitých věcí, protože nebudete lidi trestat přece za to, že si pořídili vlastní bydlení. A tak bych mohla pokračovat. Nebojte se, my vám to budeme připomínat. Oni vám to lidé spontánně připomínají sami. V listopadu pan premiér Fiala: nezměníme valorizační schéma pro důchodce. Můžete věřit? Takové vládě, která takto mluví a jinak prostě jedná? No, nemůžete. Proto se propadá důvěra v tuto vládu. Proto je tak málo lidí dneska ve společnosti, kteří vám ji ještě dávají.

Takže zpátky - navíc vůbec nešetříte. Na Ministerstvu financí se zvýšil počet úředníků - čerpám z oficiálně schválené systemizace - za rok vaší vlády z 1438 na 1450, vytváříte nové sekce, máte šest politických poradců - myslím teď finance, tam se soustředím, chápete to - dva politické náměstky. Zřídili jste nová ministerstva na nic. Práce ministra pro evropské záležitosti a jeho úřadu má dělat premiér. Proč ho tam máte? Pana ministra jsem nikde neviděla. Nevzpomínám si, že by tady někdy byl, že by nám něco řekl. Navíc skončilo předsednictví. Tak já myslím, že můžete hned jeden aparát ušetřit.

Práce ministra pro legislativu a jeho úřadu patří pod MSP - Ministerstvo spravedlnosti, tak jak jsme to měli za nás. Včera jsme tu řešili, před včerejškem, včera, včera to zvlášť rezonovalo - proč tady zas není pan ministr pro legislativu? Pan ministr Bartoš jako chrabrý obhájce ho tady hájil a četl nám, kdy tady byl, kdy nebyl, kdy dostal otázku, nedostal otázku. Spletli jste se. My tu nejsme pro vás. Vy jste tu pro nás. Vy se zodpovídáte Poslanecké sněmovně. Nikdy bych si nedovolila takhle nepokorně vystupovat vůči poslancům této ctěné Poslanecké sněmovny. Ministr pro legislativu, o kterém pořádně nevíme, co dělá, který tady většinou sedí u zákonů, ke kterým nevystupuje, protože má asi službu, a když konečně tady má zazářit a pomoci vládě obhájit - chápu, že neobhajitelné - ale aspoň se o to pokusit, protože bezesporu pro to zvedl ruku jako člen vlády, tak tu spíš není, jak je. Takže prosím, nechoďte sem s nějakými pohádkami, jestli sedí v nějaké komisi, nebo jestli tu byl a teď už šel spát a tak dále. Má tu být. A jestli pan ministr práce a sociálních věcí se včera vyjádřil, že on to předkládá během místo vlády, tak pak musí být schopen odpovídat i na otázky čistě právní, čistě legislativní. A to jsem včera moc neslyšela, i když chci říct, ať také jsem trošku pozitivní, že pan ministr práce tady aspoň většinu času byl a snažil se odpovídat, i když ty odpovědi mě rozhodně neuspokojily.

Proč máme ministryni pro vědu? Za nás to řídil premiér Andrej Babiš a měli jsme výsledky, zvyšovaly se výdaje, nastavoval se plán pro budoucnost České republiky. Měli jsme. Teď nevíme nic. Teď slyšíme tak potichoučku, že snad se krátí výdaje pro tuto oblast, vidíme to v rozpočtu. Ale že by tady paní ministryně někdy něco řekla zásadního? Opravte mě, jestli se mýlím. Nic. Zase zbytečný aparát. No, prostě je moc housenek na málo kapustičky pětikoaliční. Počet úředníků roste i na úřadu vlády a dalších ministerstvech.

Proč se nevyužilo předsednictví definitivně k tomu, aby se - já jsem četla nějaké závěry, takže teď jsem zvědavá, jak to přetaví ministr financí do národní legislativy - abychom konečně dotáhli zdanění globálních firem, všech těch různých digitálních společností, které si tady deset let, jedenáct let podnikají a daně neplatí ani korunu? Jak k tomu přijdou české firmy, které podnikají třeba ve stejné oblasti? Takže přijďte, nevymlouvejte se, že to nebude moc peněz. Přijďte s návrhem, podpoříme ho, slibuji to tady za hnutí ANO. Předložte analýzy, spočítejte to. Každých pár miliard dobrých. Neříkejte, to se nevyplatí. Tady se vám vyplatí vzít důchodcům 19 miliard. Tak neříkejte, že se nevyplatí něco připravovat, že by to bylo pár miliard. Každou miliardu budete hledat. A musíte ji hledat, je to vaše povinnost.

Neinvestujete. Nepodporujete ekonomiku v růstu. A proto jsme jako jedni z mála v EU v recesi. Podívejte se na ta čísla. Já chápu, že tam máte málo lidí, kteří se v tom orientují. Ale opřete se o expertní týmy. Jenom na financích jsou perfektní expertní týmy. Nechápu, proč je ministr nevyužívá. Z jeho vyjádření není poznat, že by je využíval. Já jsem neměla jediného poradce na Ministerstvu financí. Nula. Opírala jsem se jenom o aparát Ministerstva financí. Pan ministr má celou řadu poradců, takže věřím, že je na tom třeba podle něho lépe. Ale na výsledcích to vidět rozhodně není.

Je to logické, protože živnostníkům, kteří čelí nejrychlejšímu propadu tržeb v historii statistického úřadu, chcete zvyšovat odvody až o 60 %. Já vím, říkáte, ještě jsme se nedohodli. Ale to, že s tím přišla, tuším, Česká televize, tak asi by to neodvysílala, kdyby to neměla vyzdrojované. Takže minimálně jste to někde na úrovni pětikoalice poměrně zásadním způsobem diskutovali. Já chápu, že panu premiéru Fialovi a ministru financí Stanjurovi a dalším kolegům z ODS se to těžko komunikuje, protože oni vždycky se tady bili za práva živnostníků. Tomu já rozumím. Pan premiér říká, no, my jsme to ještě nerozhodli, říkal teď nedávno mediálním výstupu, my jsme to ještě nerozhodli, my se o tom budeme bavit, ale pokud bychom to udělali, tak abychom zlepšili živnostníkům ty důchody. No. Kterým pak to tak asi zlepšíte? Celé řadě vůbec ne. A proč jste jim zkomplikovali paušální daň, kterou my jsme vytvořili? Tam jsme zlepšovali důchody, tam jsme v tom balíku, který zaplatí paušalista měsíčně, zvedli minimální sociální o 15 % pozitivně a daň jsme dali symbolickou stovku. A ten, kdo se tam přihlásil, tak dneska nepodává přiznání, hlášení, nepřijde mu kontrola, pošle platbu finanční správě, ta si to rozpošle se sociálkou, se zdravotním a mají pokoj.

Vy jste to tak zkomplikovali, vy, pravicová strana, hlavně ODS. Zjednodušovat. Tak jste zkomplikovali úžasný institut paušální daně, že se vám do něho po té novele přihlásilo 35 tisíc živnostníků. Pecka. Blahopřeji. Opravdu to vedete od deseti k pěti.

My jsme prosadili nejjednodušší institut pro živnostníky. Prosadila jsem ještě jako ministryně financí, dosáhla jsem toho, že jsme získali výjimku pro posunutí povinného plátcovství DPH na 2 milióny. Děkuju, že to Ministerstvo financí dotáhlo, zvedli jsme pro to logicky ruku. Kompenzovali jsme živnostníkům. A tak bych mohla pokračovat. My, kteří jsme byli vámi označování za nepřátelé živnostníků. A co jim teď chystáte vy? Počkáme si, až s tím přijdete, když tvrdíte, že nic není dohodnuto. Neřekli jste ne. Neřekl premiér vaší vlády - ne, to neuděláme. I když asi bych na to taky už dneska nedala, protože u valorizace důchodů taky říkal - nezměníme valorizační schéma, v listopadu 22. A teď říká - ne, já jsem to myslel jinak, já jsem to myslel... Já už nevím jak. Vy totiž každou chvíli říkáte něco jiného.

Takže pokud neřešíte příjmovou stránku a děláte procyklickou politiku, nemůžete se divit, že vám budou v budoucnu chybět peníze. Proč už jsme tady neměli schválený od 1. ledna 2023 zákon o zvýšení daní ze závislosti? Hnutí ANO by pro to zvedlo ruku. Tabákové výrobky včetně zahřívaného tabáku. Tvrdý alkohol. Hazard. Řeknete - to je prostě málo peněz... Proč? Ta trajektorie se nastaví, my jsme to dělali, vy jste na nás tenkrát křičeli, vzpomínám si - vy jste se zavázali v programovém prohlášení vlády, že nebudete zvyšovat daně a zvyšujete na ten alkohol a na ty tabákové výrobky... Ale my jsme se taky zavázali, že budeme bojovat se závislostmi. A tohle je jedna z cest. Přijďte s tím. Rychle. Doporučuje vám to i NERV, my pro to ruku zvedneme. Nevím, na co čekáte. Tady byste to mohli mít rychle. A nezapomínejte, že daňové změny musíte mít účinné k 1. lednu 2024 v tomto případě a legislativní proces tady trvá v průměru deset, jedenáct měsíců, takže už máte docela napilno.

Vy nesete plnou zodpovědnost za současnou situaci, která pro Českou republiku skončí blamáží. Prostě chtěli jste mít hezčí číslo deficitu, baťovské a marketingové schodky. Ale prodali jste důchodce. A měli byste se stydět a přiznat si tu chybu.

A já jsem vás chtěla vyzvat a takto jsem to říkala i panu zvolenému prezidentovi, ať stáhnete ten návrh, připravíte poctivou novelu zákona o státním rozpočtu a jednáte s námi o novém valorizačním schématu od 1. ledna 2024. A teď dokonce slyším, že byste ani novelu rozpočtu nepotřebovali. Že to najdete. Tím lépe. Já nevolám po prohloubení schodku. Jestli to tam najdete, tím lépe. Pak vám ale žádné hospodářské škody nehrozí. A už to, prosím, neopakujte. Nehrozí. Ministr financí vaší vlády přiznal, že ty peníze i v případě, že tento návrh neprojde, v rozpočtu najde.

To, co byste měli okamžitě začít řešit, tak je inflace. Znovu opakuji, máme třetí nejvyšší inflaci ze všech zemí Evropské unie, podle čísel Eurostatu 19,1. Katastrofa. Takže my jsme ve výšce inflace byli po celý rok premianty v rámci měření Eurostatu. Okamžitě přistupte k opatřením, opakovaně vás vyzýváme, která zásadním způsobem ovlivní růst cen. My jsme prezentovali na tomto místě, na tiskových konferencí po jednání vlády celé množství návrhů, které můžete aplikovat. Tento růst cen vrhá už i naši střední třídu do chudoby, kdy jsou nuceni žádat o sociální dávky, což se ve finále projeví ve státním rozpočtu, protože vám rostou výdaje. Porostou výdaje. Ukázalo to i to plnění včerejší. Navíc to způsobuje další administrativní náklady.

Dennodenně mi někdo volá, píše, zastavuje, dnes ráno paní, když jsem šla do práce, jak se obrací s žádostí o dávky, jaká je tam chybovost, jak to dlouho trvá, prosím, řekněte to tomu ministrovi atd. Pořád se to řeší, pořád mám x různých příběhů. Ale sociální dávky nemohou být řešením pro většinu populace. Ten slavný citát pana premiéra, co si dal na facebookové stránky, myslím, že to bylo na stránkách ODS loni - zvýšili jsme počet lidí na sociálních dávkách. Pravicová vláda. Ona říká o sobě, že je pravicová. Tak to je její cíl - zvýšit počet lidí na sociálních dávkách. Ne! Vy máte nastartovat ekonomiku, vy máte nastartovat investice, máte pomoci firmám, které dávají práci lidem. To je váš úkol, starat se o zaměstnanost. Zaplať pánbůh ještě že vám po nás, po té naší vládě, na kterou si tak stěžujete, zbyla ta nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii díky našim opatřením, že jsme ji udrželi. To je váš úkol. Ne zvyšovat počet lidí na sociálních dávkách.

Navíc má Česká republika největší propad reálných mezd ze zemí OECD, což je opětovně výsledkem vaší zcela nesmyslné politiky. Na tomto místě mohu připomenout, jak jste zvyšovali minimální a zaručenou mzdu. Ten chaos na poslední chvíli. Pak jste zvedli jenom první a osmý stupeň, nepochopitelně, takže jste vzkázali uklízečkám, kuchařkám a dalším, ještě jsem na spoustu profesí zapomněla, švadlenkám, zdobičkám perníku - jsem mluvila s jednou firmou atd., tak jste jim vzkázali - vy máte smůlu... Žádná logika v tom není, je to taková ta chytrá horákyně, ani obutá, ani bosá. Tak mějte tu odvahu, pane ministře Jurečko, a řešte těch osm stupňů zaručených mezd. Já vím, mě to taky rozčilovalo, taky jsem nechápala, proč jenom Česká a Slovenská republika to mají, oni mají čtyři stupně, tuším, Slováci, my osm. Nechápala jsem to, říkala jsem si jako ministryně financí, chtělo by to nějakou debatu. Tak vy jste to vyřešil tak, že jste dal první a osmý stupeň. Nevím, co na to třeba říkají zemědělci? (Poznámka mimo mikrofon ministra Jurečky, který sedí v první lavici před řečnickým pultem.) No, výborně. Takže to je takový přístup, kterému opravdu nerozumím. Neumím to vyřešit, tak se z toho nějak vykroutím. Nebo také, jak se stavíte ke státním zaměstnancům, to by bylo na samostatnou kapitolu.

Za další. Okamžitě začněte pracovat na proticyklické fiskální politice, která dostane naši zemi z recese, do které ji svou neschopností pětikoalice zavedla. Vyzývám pětikoalici opakovaně. Stáhněte tento návrh zákona. Vyplaťte českým penzistům to, na co mají dle aktuálně účinné legislativy zákonný nárok. V případě, že chcete zasahovat do valorizace důchodů, chcete měnit valorizační schéma, umožněte standardní legislativní proces s tím, aby se i případná změna valorizace týkala až případné budoucí valorizace a nepůsobila zpětně. Také vás vyzývám místo těchto jednorázových a hloupých zásahů začněte pracovat na skutečné důchodové reformě, nikoliv parametrických změnách. Opakovaně říkám, přizvěte nás k tomuto jednání. Neříkejte pořád - až my se domluvíme, tak vás s tím seznámíme.

To tady nebude jenom po dobu vašeho mandátu, pokud vydrží 2,5 roku ještě. Bude to tady další léta a vy bezesporu nebudete vládnout po skončení tohoto volebního období. Tato vláda určitě vládnout nebude.

Sídlíte ve Strakově akademii už více než rok, rok a čtvrt, zachvilku to bude rok a půl, takže přestaňte se už vymlouvat konečně na Babišovu vládu. Začněte se vymlouvat, včera jsem četla - pan premiér na CNN -, že zdědili zadlužení Babišovy vlády. A my jsme předtím zdědili zadlužení Nečasovy vlády, které bylo mnohem větší než to, které jsme vám předali na konci roku 2021. A co vy jste udělali? Vy jste ho navýšili tak, že máme krásné prvenství za rok 2022 v rámci Evropské unii v přepočtu na procenta HDP. Vyzývám vás, začněte konečně této zemi vládnout, starejte se o lidi, o firmy, protože to je vaše politická zodpovědnost! Děkuji vám. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

Psali jsme: Schillerová (ANO): Důchody jako mimořádná hospodářská škoda. Zrušení EET ne? Logika vlády Schillerová (ANO): Upozorňuji vás, že vám se tento hazard velice, velice vrátí Schillerová (ANO): Naší vůlí je zabránit tomu, že seberete zákonný nárok důchodcům Schillerová (ANO): Stáhněte ten návrh, dokud je čas

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama