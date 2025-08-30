Schillerová (ANO): Někteří politici si pořád myslí, že stačí vyjet „mezi lidi“

Vážení přátelé, i když jsem obklopená, cítím se svobodná. Bez ochranky, bez komparzistů. S Vámi. Žádný policista se kvůli mně nemusí škvařit v zásahové vestě z polykarbonátu a modlit se, aby ta kampaň už skončila. Nemusí odtlačovat štítem lidi, kteří se přišli domáhat odpovědí.
Kampaň. Někteří politici si pořád myslí, že stačí na měsíc vyjet „mezi lidi“, a smáznou tím všechnu tu mizernou práci za čtyři roky, všechny poklesky a podpásovky. „Jedeme na Kamčatku,“ smáli se mezi sebou už před dávnými lety politici ODS, když začínali kontaktní kampaň na náměstích. „Jedeme na expedici,“ vylepšili to v TOP 09, a dokonce si tak oficiálně pojmenovali kampaň v roce 2017.
Po očku sleduji chování vládních politiků „v kampani“ a připadá mi, že se dělí na dvě skupiny. Ta první se snaží lidem co nejvíc vyhnout, jako třeba Petr Fiala, jehož akce jsou z velké části moderované debaty s nájemným publikem. Ta druhá si myslí, že jede domorodé obyvatelstvo českých měst a vesniček „poučit“.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jenže to může být právě naopak, vážená vládo. Lidé mohou ve volbách poučit vás.
„Náskok ANO zlomíme v září,“ vzkázali novinářům politici Spolu opálení z dovolených. Odhalují tím celému národu pravdu, kterou už stejně víme. Tedy, že jsou ochotní doopravdy zabrat jen poslední čtyři týdny ze čtyř let. A to ještě ne kvůli lidem, ale kvůli sobě.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Já jsem od ledna do července tohoto roku vyjela mezi lidi devadesátkrát, napovídají mi mé zápisky. Nebyla to žádná kampaň, ale prostý zájem o to, co Vás trápí a jak reagujete na to, co se v politice děje. V červenci a srpnu jsem navštívila přes 30 měst a obcí, některé z nich opakovaně. Od Babic nad Svitavou až po Velkou nad Veličkou. A jak projíždím obec po obci, slyším ty stejné věci.
„Slibte, že nepůjdete do koalice s ODS.“
„Bitcoiny jim nesmí projít.“
„Drahota je brutální.“
„Mladí nemají byty, nechtějí mít děti.“
„Nástupní mzda učitele už je nižší než minimální mzda v Rakousku.“
„My, co pečujeme o seniory v domovech, nemůžeme zaplatit nájem.“
„Nejsou peníze pro kuchařky ve školách.“
„Co bude s důchody?“
Tohle je realita v naší zemi. Realita, s kterou se pan premiér během zrežírovaných debat nemusí konfrontovat. My ho ale, přátelé, konfrontovat můžeme. Volebním výsledkem.
Mějte se krásně a pořádně si užijte poslední prázdninový víkend.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV