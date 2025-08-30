Schillerová (ANO): Někteří politici si pořád myslí, že stačí vyjet „mezi lidi“

30.08.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampani vládních stran

Schillerová (ANO): Někteří politici si pořád myslí, že stačí vyjet „mezi lidi“
Foto: XTV
Popisek: Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová

Vážení přátelé, i když jsem obklopená, cítím se svobodná. Bez ochranky, bez komparzistů. S Vámi. Žádný policista se kvůli mně nemusí škvařit v zásahové vestě z polykarbonátu a modlit se, aby ta kampaň už skončila. Nemusí odtlačovat štítem lidi, kteří se přišli domáhat odpovědí.

Kampaň. Někteří politici si pořád myslí, že stačí na měsíc vyjet „mezi lidi“, a smáznou tím všechnu tu mizernou práci za čtyři roky, všechny poklesky a podpásovky. „Jedeme na Kamčatku,“ smáli se mezi sebou už před dávnými lety politici ODS, když začínali kontaktní kampaň na náměstích. „Jedeme na expedici,“ vylepšili to v TOP 09, a dokonce si tak oficiálně pojmenovali kampaň v roce 2017.

Po očku sleduji chování vládních politiků „v kampani“ a připadá mi, že se dělí na dvě skupiny. Ta první se snaží lidem co nejvíc vyhnout, jako třeba Petr Fiala, jehož akce jsou z velké části moderované debaty s nájemným publikem. Ta druhá si myslí, že jede domorodé obyvatelstvo českých měst a vesniček „poučit“.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže to může být právě naopak, vážená vládo. Lidé mohou ve volbách poučit vás.

„Náskok ANO zlomíme v září,“ vzkázali novinářům politici Spolu opálení z dovolených. Odhalují tím celému národu pravdu, kterou už stejně víme. Tedy, že jsou ochotní doopravdy zabrat jen poslední čtyři týdny ze čtyř let. A to ještě ne kvůli lidem, ale kvůli sobě.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

3%
95%
2%
hlasovalo: 9134 lidí

Já jsem od ledna do července tohoto roku vyjela mezi lidi devadesátkrát, napovídají mi mé zápisky. Nebyla to žádná kampaň, ale prostý zájem o to, co Vás trápí a jak reagujete na to, co se v politice děje. V červenci a srpnu jsem navštívila přes 30 měst a obcí, některé z nich opakovaně. Od Babic nad Svitavou až po Velkou nad Veličkou. A jak projíždím obec po obci, slyším ty stejné věci.

„Slibte, že nepůjdete do koalice s ODS.“
„Bitcoiny jim nesmí projít.“
„Drahota je brutální.“
„Mladí nemají byty, nechtějí mít děti.“
„Nástupní mzda učitele už je nižší než minimální mzda v Rakousku.“
„My, co pečujeme o seniory v domovech, nemůžeme zaplatit nájem.“
„Nejsou peníze pro kuchařky ve školách.“
„Co bude s důchody?“

Tohle je realita v naší zemi. Realita, s kterou se pan premiér během zrežírovaných debat nemusí konfrontovat. My ho ale, přátelé, konfrontovat můžeme. Volebním výsledkem.

Mějte se krásně a pořádně si užijte poslední prázdninový víkend.

Psali jsme:

Schillerová (ANO): ODS, TOP 09. Tady vidíte, jak si děti hrají na politiku
Schillerová (ANO): Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná
Schillerová varuje: Vláda chystá novou daň, čeká jen na volby
Schillerová (ANO): S Evropskou unií půjdeme do přímého střetu. Slibuju

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kampaň , volby , ANO , Schillerová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Podaří se stranám vládní koalice zlomit během září náskok hnutí ANO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Lajky

Dobrý den, aniž bych chtěla jakkoliv hájit Okamuru nebo kohokoliv, ale zaráží mě jedno, kde berete čas řešit nějaké lajky na sociálních sítích? K čemu je to nám lidem prospěšné? Já třeba sociálním sítím nevěřím, takže na ně ani nechodím. A myslím, že by bylo pro lidi prospěšnější, kdybyste neřešili ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Schillerová (ANO): Někteří politici si pořád myslí, že stačí vyjet „mezi lidi“

18:05 Schillerová (ANO): Někteří politici si pořád myslí, že stačí vyjet „mezi lidi“

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampani vládních stran