Schillerová (ANO): Padlo, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko, a to už je za hranou

Pane ministře Jurečko, až tady bude pan předseda, tak si to s ním rozdejte. Určitě to bude pro nás všechny poučné a zajímavé. Já jsem tady otevřela jinou věc. Poslanecká sněmovna je plná emocí. Já bych vám mohla připomenout tisíce různých výroků třeba i na mou adresu. Neberu si to osobně, dělat to nebudu. Tady padlo, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko, a to už je tedy za hranou. Jestli je bezpečnostní riziko, tak to snad bude řešit bezpečnostní výbor. Budete se tím zaobírat. Je to něco prostě, co je velmi zásadní. A řekl to vysoký funkcionář Poslanecké sněmovny. A na dotaz moderátora, v čem je bezpečnostní riziko, tak v tom, že chce zrušit koncesionářské poplatky. On nemá právo toto navrhnout? Já znovu opakuji, to znamená, že je porušení demokracie, bezpečnostní riziko ve Velké Británii, v Německu nebo na Slovensku? Takhle je to jednoduché, to jsem sem přišla zhodnotit. Tato velmi tvrdá, velmi tvrdá, za mě naprosto nepodložená slova, která podle mě by neměla být vyřčena bez dalšího. Děkuju. (Potlesk poslanců ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

