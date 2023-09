Schillerová (ANO): Pane Bartošku, tak to je naprosté chucpe. A ČT? Vyřizuje si účty s Babišem

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Mám tam ještě přihlášku, abych splnila zákonnou lhůtu, vystoupím pak ještě jednou s bodem, ale teď mám něco jiného, chci vystoupí dvakrát, jestli dovolíte. Teď se hlásím, teď se hlásím z místa.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Teď se hlásíte... (Poslankyně Schillerová: Z místa.) Z místa, vystoupení s přednostním právem. (Poslankyně Schillerová: Ano, s přednostním právem.) Nacházíme se tedy u vystoupení, kdy se navrhují změny schváleného pořadu, ale máte přednostní právo. Ano, samozřejmě.

Poslankyně Alena Schillerová: Ano, já vím, to už jsme si tady vyjasňovali. Děkuji, paní předsedající, za váš přístup, který je opravdu podle jednacího řádu. Ne vždy se s tím setkáváme.

Včera byl pořad v České televizi, Interview ČT24, tuším, jestli se nepletu. Viděla jsem to až se zpožděním a opravdu musím vystoupit. V Interview ČT24 byl pan místopředseda Poslanecké sněmovny, pan Bartošek za KDU-ČSL, který prostě i z titulu své funkce místopředsedy by se měl snažit vlastně být naším místopředsedou všech, tak ten tam řekl, já si dovolím rychle z přepisu přečíst jenom část jeho spousty nenávistných slov a vět: Andrej Babiš je pro Českou republiku bezpečnostní riziko, řekl ve svém interview. A pokračuji v jeho citaci: Osobní útoky jsou jedna věc - ještě si zatleskejte KDU-ČSL, vy věřící, kteří se chodíte vždycky pomodlit, a pak prostě máte pocit, že si můžete dovolit všechno! A to jsem já věřící člověk. (Potlesk zleva a bušení do lavic zprava.)

Cituji dál ze slov pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Bartoška: Osobní útoky jsou jedna věc, ale pak jsou systémové změny, které útočí na svobodu a nezávislost. Například - když se ho moderátor ptal, tak on řekl: Například zrušení koncesionářských poplatků je cesta k ovládnutí veřejnoprávních médií. V tu chvíli budou média vydíratelná. Moderátor se opakovaně ptal, jak omezuje demokracii, když někdo řekne o ministrovi, a tak dále, a tak dále. Čili já se ptám - toto je totálně za hranou! Totálně za hranou! Je demokracie ohrožena v Británii, kde uvažují o zrušení koncesionářských poplatků? Je ohrožena v Německu, kde uvažují o jejich zrušení? Jděte říct paní prezidentce Čaputové, že Slovensko není demokratické, protože mají financování veřejnoprávních poplatků médií z rozpočtu.

Je to přesně totiž naopak. Jakmile mají moc rozhodovat o poplatcích politici, nikdy nebude Česká televize úplně nezávislá. A rozhovor místopředsedy Poslanecké sněmovny Bartoška za KDU-ČSL byl toho jasným důkazem. Evidentně bylo vidět, že jak moderátor, tak pan místopředseda si očividně vyřizovali s Andrejem Babišem účty na dálku jen proto, že Andrej Babiš toto téma, se kterým přišla v roce 2019 ODS, znovu otevřel. A já se ptám, toto je v pořádku? Samozřejmě, že není. Nikdy by si neměl moderátor veřejnoprávní televize dovolit takto si vyřizovat účty. Ale to není téma pro tuto Poslaneckou sněmovnu. Ale co je téma pro tuto Poslaneckou sněmovnu, jakým způsobem se chová místopředseda Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL Bartošek. Tohle totiž je pro mě naprosté, a to slovo použiju teď na půdě Poslanecké sněmovny poprvé, tohle je pro mě naprosté chucpe. Děkuju. (Tleskají poslanci ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To bude zklamání! Šéf MF Dnes Plesl k zákulisí Pavla i Fialy Kalousek zvažuje, že už nebude volit SPOLU Schillerová (ANO): Naposledy zkoušel své tipy prodávat ve velkém Zbyněk Stanjura Schillerová (ANO): Nemůžeme přihlížet chronické neschopnosti ministra financí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama