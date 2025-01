Schillerová (ANO): Pane Fialo, útočíte na 98 procent národa

Vážení přátelé, Petr Fiala Vám do nového roku posílá pěstičku. Tuto ne zcela mužnou pěst, bouchající do stolu, má připravenou na každého, kdo nebude volit SPOLU. Takže bacha. Pan premiér ve svém novoročním klipu ale hovořil i o jiných věcech. Třeba o naději. Když si ale video pustíte bez zvuku, zjistíte, že jediná naděje byla v muzice.

A ještě něco mnohem zajímavějšího zjistíte. Totiž že filmovému štábu ODS se nepodařilo za celé čtyři roky najít jediný záběr, ve kterém by se Petr Fiala bavil na ulici s běžnými lidmi, a ti měli z jeho přítomnosti radost. Proto je pan Fiala v klipu téměř celou dobu sám. Buď popochází v šeru Kramářovy vily, nebo si podává ruce s jinými politiky. Filmaři od Petra Fialy nenašli ani jeden záběr za poslední čtyři roky, na kterém by lidé jásali z čehokoli, co udělala jeho vláda.

To je ovšem problém, když děláte politickou propagandu. Když způsobíte třicetiprocentní inflaci, ale musíte tvrdit, že jste ji zkrotili. Když prohloubíte státní dluh nejvíc ze všech vlád v dějinách, ale musíte tvrdit, že jste ho snížili. Tehdy se moc a moc hodí záběr nadšeného davu, aby vám to „jakoby“ potvrdil. Jenže kde ho vzít, když neexistuje? V nouzi nejhorší sáhli filmaři od Petra Fialy do rezerv. Představte si, že pustili záběry z vlastního volebního štábu z roku 2021, kde straníci SPOLU v modrých sakách nadšeně skáčou z těsného vítězství nad hnutím ANO.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011

poslankyně



Právě v momentu, kdy se Petr Fiala chlubí, jak všechno zvládl, vyřešil a otočil k lepšímu, se nedíváme do tváří rodin, seniorů a živnostníků, kteří by s ním souhlasili, ale sledujeme čtyři roky staré úsměvy marketingových poradců, lobbistů a politiků SPOLU, a to ještě v době, kdy Fiala ve vládě nebyl a před žádnou výzvou nestál. Dlužno dodat, že od té chvíle se přestali smát i jeho vlastní lidé.

Od roku 2021 jim nevyšly jediné volby a preference mají po právu katastrofální. Tyhle nepříjemné pravdy ani reklamní mágové ODS z videa nevymažou, a tak je alespoň zkusili přehlušit pořádnou dávkou nenávisti. Babiš-Putin-Východ, však už to znáte. Před čtyřmi roky jim to těsně vyhrálo volby, tak to zkouší znovu.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14025 lidí

Mě to vlastně už netankuje, v politice musíte být trochu splachovací. Nikdy mě ale nepřestane vytáčet, jak Fiala útočí na všechny lidi, kteří ho nevzývají. Dokonce se ve svém videu pustil do všech, kteří jsou, a teď se podržte, „SKEPTIČTÍ.“

Čili, pane Fialo, útočíte na 98 procent národa. Právě tolik Čechů si dovoluje mít k vašemu vládnutí výhrady. Vaše dvouprocentní obliba je druhá nejhorší ze všech politiků světa s výjimkou jistého pana Jun Sok-jola, který poslal do vlastního parlamentu vojáky, a v těchto chvílích se schovává před zatčením ve své rezidenci. Jste v národě oblíbený skoro jako on, a budete lidi kádrovat?

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Znamená to, pane Fialo, že budete po celý rok nadále lhát? Ve videu tvrdíte, že jste řešil pandemii covidu. Neřešil jste ji. Tvrdíte, že inflaci způsobilo ANO, přitom jste ji způsobil vy katastrofální energetickou politikou. Inflace za vás neklesla. Vystřelila o čtvrtinu a stoupá dál, jen pomaleji. Dluh nesnižujete. Bude přes 1100 miliard. Odvážný nejste. Nechal jste se použít jako figurku zelených šílenců v Evropské komisi a nic jste pro Česko nevyjednal.

Prosím, už opravdu nevykládejte o odvaze a o hodnotách. Jak už jsem psala, jsou pravdy, které ani oficiální video neschová. Když sledujete, jak pan Fiala postává v klipu na hradbách Kramářovy vily, nemáte úplně pocit, že je to předseda vlády. Spíš turista, co s lehkou bezcílností prochází stověžatou Prahou, aby si pak sedl na pivo za 150 korun, načepované z petflašky. A do dna ho pak s úsměvem vypil.

Pro autory Fialova videa bych měla jednu radu do budoucna. Až budete znovu natáčet, jak pan premiér bouchá pěstí do stolu, možná byste mohli použít o něco větší pěst. Bude to na obrazovce vypadat líp. Máte ve svých videích už tolik lží, že tahle se schová.

No a vám všem přeji hezký nový rok. Bez výhrůžek a předstírání, přátelé.