Schillerová (ANO): Pane ministře, když se podívám na vaše rozpočty, kde je ta konsolidace?

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Jdu zareagovat na vystoupení pana ministra financí. Nejdřív vezmu asi ty jednodušší věci, které půjdou vysvětlit poměrně snadno a rychle, a pak přejdu k těm složitějším.

Tak revers charge. Revers charge začal prosazovat v rámci boje s daňovými úniky Andrej Babiš jako ministr financí a já jsem to jako ministryně financí dotáhla. Když se podíváte na stránky Ministerstva financí, tak je tam nějaké datum roku 2019. Ano, trvalo to dlouhých skoro pět let - protože to blokovala Francie, protože nám nechtěli dovolit výjimku z daně z přidané hodnoty, se kterou kdysi... kolébkou této daně byla Francie právě. Nechtěli to dopustit, nechtěli si nechat prostě vysvětlit, že to je... Já jsem několikrát jednala s ministrem financí. Andrej Babiš s ním jednal. Bilaterální schůzky stíhali. Zablokovala jsem, zablokovala jsem třeba určitá jednání, vetovala jsem, proto je tak důležitá jednomyslnost, po které tady voláme, abychom právě posunuli jednání kolem reverse charge.

Ano, dočkali jsme se zhruba po pěti letech, ale bylo to Pyrrhovo vítězství, protože účinnost té výjimky začala platit tak, nebo končila pardon, končila tak, že než bychom projednali českou legislativu, tak by nám tam zbývaly necelé dva roky. Já jsem tehdy svolala a zápis z toho najdete na stránkách - vidím pan ministr financí už tady není -na stránkách Ministerstva financí, svolala jsem zástupce svazů a komor. My jsme takto běžně komunikovali se zástupci svazu a komor. My jsme to tam nediktovali ze sídla Ministerstva financí. A je tam zápis, kdy se jeden vedle druhého vyjádřil, že za těchto podmínek o reverse charge nemají zájem. Takže proto tento institut umřel na úbytě.

Ale my jsme, víte, vedle reverse charge prosadili kontrolní hlášení, které zlikvidovalo karuselové podvody po třech letech v této zemi. Konstatoval to tehdejší nejvyšší státní zástupce ve své zprávě. My jsme připravili EET, to vámi ideologicky proklínané EET. Měl jste být na rozpočtovém výboru tento týden, já tam byla, chodila jsem tam velmi často i jako ministryně financí, to si určitě pamatujete. Vás tam příliš často nevidím. A tam vystoupili zástupci, přišli tam zástupci Asociace tradičního českého obchodu, Svazu průmyslu a dopravy a ti jednoznačně mluvili a plédovali ve prospěch EET. Dokonce pan Březina, který je šéf Asociace tradičního českého obchodu řekl: My nejsme voliči ANO, my jsme převážně voliči SPOLU, ODS, a přesto říkáme, nechejte EET aspoň dobrovolné. Měl jste si to poslechnout. Ale určitě z toho je záznam a určitě to tady tento týden, kdy bude EET v druhém čtení si znovu všechno zopakujeme.

A ten přínos nezpochybňujte. Já jsem tam měla jasná čísla z Ministerstva financí, kdy po prvním roce zavedení EET, bylo to pro ubytovací a stravovací služby, tak v oblasti stravovacích služeb vzrostla průměrná mzda na dvojnásobek. Proč byla průměrná mzda 12 000 před zavedením EET v oblasti stravování a průměrná mediánová mzda byla prostě tehdy kolem 24 000? Proč? Máte pro to legální vysvětlení? Já ne. To znamená EET nemělo přínos jenom v dani z příjmu. Samozřejmě projevilo se to v DPH, projevilo se to ve výběru sociálního a projevilo se to prostě v dalším snižování zatajených tržeb a tak dále. Ta čísla znovu si tady zopakujeme tento týden. Jenomže vy jste prostě si to vybrali tento institut jako ideologický objekt, a proto musí tento unikátní digitální projekt pod vaším vedení zemřít. Pan Kasner, zástupce asociace malých a středních podnikatelů, majitel několika restaurací, mluvila jsem s ním osobně, nemohl přijít, protože bojuje za restaurace, které zanikají v důsledku toho, že nemají na placení energií. To byste se možná taky měl zajímat. A ten se prostě jednoznačně vyjádřil i do médií na podporu EET. Tento týden řekl, že ho tato vláda velmi zklamala. Takže to jenom tak na okraj.

No a otevřel jste problematiku rozpočtu. My se tomu budeme věnovat, novele tento týden. A už jste tedy do eKLEPu dali i rozpočet na rok 2023. No pane ministře, pro mě vy jste rozpočtový čaroděj. Neuvěřitelný. Já mám tady už tabulku zpracovanou. Nebudu, já to budu samozřejmě řešit příští týden. Už mám srovnání rozpočtu toho základního na rok 2022, rozpočtu novelizovaného, rozpočtu na 2023. Jinak rozpočet na rok 2023 není ještě 270 miliard, ani ještě vaše vláda to neschválila. Ani ta o tom ještě nehlasovala.

Já vám velmi srdečně přeju, pane ministře, opravdu, já nejsem závistivý člověk, můžete mně podsouvat vlastnosti, jaké chcete, závistivá nejsem, takže vám upřímně přeju, že jste si odpočinul na dovolené - upřímně, bez ironie. Já vám ji přeju. Říkám bez ironie. Ale neumím si představit, že ministr financí odjede na dovolenou v době, kdy se vyjednává rozpočet! Srpen je něco, co pro ministra financí je vždycky pracovní měsíc! Já vím, že vy jste říkal. My nevyjednáváme tak, abychom se scházeli, abychom pak dělali na kamery a tak dále. Nemusíte na kamery, dobře, nechoďte na kamery. I ten Kalousek zaklínaný a já jsem s ním mockrát nesouhlasila, ale vyjednával rozpočet. Přece se musíte bavit s těmi ministry. Na mě to působí tak, že jim ten rozpočet nadiktujete.

Včera se moje ctěná kolegyně Klára Dostálová zeptala pana ministra Bartoše, jestli ví, že má seškrtaný rozpočet z nějakých, já to teď si najdu, vydržte, hned to bude, abych to řekla přesně, ale budu to samozřejmě mít úplně přesně, že z 31 na 17 miliard. No on zmizel, neodpověděl. Já si myslím, že vás šel asi hledat, aby se na to zeptal. Já vám řeknu jednu věc, přečtu vám jednu neuvěřitelnou věc. Neuvěřitelnou. Pomíjím teď to, že jsem nenašla celou řadu povinných příloh v tom rozpočtu. Možná, možná, ještě se podívám pořádně do eKLEPu, takže to si řekneme, až myslím teď na 23 až to bude na pořadu dne. Ale já vám přečtu, já vám přečtu hned, co to najdu, vydržte, bylo toho moc těch informací. Tak samozřejmě, že nad rozpočtem probíhá připomínkové řízení. Teď mluvím o tom rozpočtu na 2023. A teď si představte, on byl vypořádán bez připomínek, takže tam nejsou žádné připomínky. To znamená bez rozporu ano, promiňte, bez rozporu, máte pravdu, omlouvám se za špatný termín. Takže panu ministrovi dopravy nevadí, že tam má minus 31 miliard. Tady včera odpovídal mému kolegovi, pak je to snad je to ještě i horší, jak mě informoval kolega Havlíček. Včera odpovídal na dotaz pana kolegy Havlíčka, jak to hodlá prostě řešit, když má vějíř opatření. Řekl vějíř. Jaký vějíř? Buď ty peníze má, nebo ty peníze nemá. Já neznám žádný vějíř.

A teď vám přečtu takovou perličku, ono těch perliček tam bude víc a ty si řekneme až prostě tady budeme se o tom bavit, to budou fakt pecky, to budou pecky, ale ty vám přečtu z připomínkového řízení, jak se vyjádřily kraje, města, obce. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky, cituji, na rok 2023 předložený do připomínkového řízení neobsahuje konkrétní číselné údaje. Proto je velmi obtížné se v tomto připomínkovém řízení kvalifikovaně vyjadřovat, neboť zejména bez číselných údajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a konkretizace závazných finančních ukazatelů pro rozpočty územních samosprávných celků nelze odhadnout dopady do rozpočtu územních samosprávných celků, což vede k nejistotě pro obce, co se týče struktury a objemu finančních vztahů státního rozpočtu vůči jejich rozpočtům. Chybějící informace jsou pro územně samosprávné celky vázány zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zásadní a měly by je mít v dostatečném předstihu k dispozici. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se nelze k dopadům předloženého materiálu na rozpočty obcí a měst vyjádřit.

Takže z toho mně vychází, že to šlo do připomínkového řízení bez čísel. Bez čísel. Proto je to bez rozporu! No bodejť, když tam žádná čísla nebyla! No bodejť! Takže jak se ten rozpočet vyjednával? Víte, vy tady pořád děláte, že jsme dělali píár. Ale já jsem seděla a tvrdě jsme vyjednávali. Karel Havlíček, když přišel jako ministr dopravy, tak měl s sebou, samozřejmě s kolegy, tak měl s sebou štos připravených staveb a konkrétně deklaroval, kolik potřebuje peněz. My jsme se nedívali z okna a navyšovali jsme ty investice. A já vám budu ty položky potom takto brát jednu po druhé. Doprava. Ministerstvo pro místní rozvoj. Kolik se dává na bytovou politiku, kolik se dává na regionální rozvoj? My jsme tam měli prostě a budu vám to porovnávat s tím naším rozpočtem.

Takže my si užijeme už teď novelu příští týden. Když jste už o té novele mluvil - ano, shodneme se na pomoci Ukrajině, mně to vyšlo asi 22 miliard, vy jste ten údaj verifikoval, takže to nezpochybňuji, ale až se o tom budeme bavit, jak je možné, že navyšujete mandatorní výdaje po pár měsících, já nevím, kdy se schválil... v březnu a teď máme, vláda to schválila před měsícem, mandatorní výdaje o více jak 16 miliard. A já nemluvím o valorizaci důchodů, která je ze zákona, prostě mluvím o tom, že na důchody jste měl v rozpočtu nějakou částku a najednou tam potřebujete třeba o 3,4. Já to mám přesně vypsané.

Takhle to máte u nemocenské, takhle to máte další, no, protože jste to seškrtal. A věděl jste, že už za chvíli budete dělat novelu rozpočtu a že si to tam nějak prostě zase porovnáte. Takže to je ta transparentní politika. Ano, máte pravdu, limit DPH na dva miliony odhlasujeme. Byla to naše práce, já jsem ráda, že jste ji dotáhl. Silniční daň, spotřební daň, nic nezpochybňuji. Pro všechno jsme zvedli ruku, ale vzpomeňte si, pane ministře, určitě to pamatujete, bavili jsme se i předtím neformálně několikrát na to téma, pak jsme to tady řešili na půdě Poslanecké sněmovny, zrušili jsme superhrubou mzdu, to byla ta největší částka.

Tu superhrubou mzdu jsme zrušili společně. Já si za tím krokem stojím, pomohlo to zaměstnancům, ta velká nespravedlnost a nesmysl se zrušil a nechalo jim to 7 % čistého v peněženkách. A to byl samozřejmě jeden ze zásadních propadů na příjmové straně, byli jsme u toho oba - já tedy jsem nehlasovala, protože jsem nebyla poslankyně, ale byla jsem ministryně financí a prosazovala jsem to a prosadila a dojednala, to i na půdě Senátu a tak dále, a nebyly to jednoduché kompromisy, ale zvládlo se to - a na to vy jste zapomněl, obratem ruky takhle jste mávl a řekl - vy jste zadlužili tu zem, vy jste zadlužili.

Nezapomínejte. A když jste tady zmínil to NKÚ - a já nebudu kopat do NKÚ - já s těmi názory někdy nesouhlasím a to si vždycky řeknu, jak budu chtít, ale vzpomínám si, jak hlasitě třeba nesouhlasil s NKÚ bývalý ministr financí Kalousek, pamatuju si to. A vzpomenete si na mě i vy - přijde doba, kdy nebudete souhlasit s nálezy NKÚ. To není žádné kopání do nezávislé instituce, to je prostě vyjádření názoru a vhled někoho, kdo je u toho. Ale to NKÚ, když se na to podíváte, pane ministře, kritizuje právě nejvíc ze všeho zrušení superhrubé mzdy.

A tady se snad my dva musíme shodnout, že s tím nemůžeme souhlasit. No a Národní rozpočtová rada - nebudu komentovat. Já jsem zaznamenala, že už začínají kritizovat i vámi připravené rozpočty, takže ono všeho do času. Že nejste v jednoduché situaci, já vnímám. Prošli jsme si krizí, takže já tomu rozumím, ale já vám položím otázku. Řekněte mi, kolik bylo v novodobé historii naší země ministrů, kteří dosáhli přebytkového rozpočtu, ministrů financí? To je sen každého ministra financí. Já jsem to zažila, je to velmi příjemný pocit, i když samozřejmě, pak to všechno překrylo, co následovalo.

Kolik jich bylo? No, určitě jich moc nenapočítáte. Pokud i mě historie tak, jak jsem se na ty prameny dívala, neklame, byl to Václav Klaus, Andrej Babiš a byla jsem to já. A přišel covid a ta tabulka, kde jste se usmíval, když to ukazoval pan předseda Babiš, té pomoci, tu strukturu jsme si nevymysleli, ta čísla jsme si nevycucali - zeptejte se expertů. Nezávislý institut (Bruegel?) vydal metodiku, té metodice nastavil, jak se má covidová pomoc vykazovat, a podle té metodiky vždycky resorty poslaly každý měsíc data a na Ministerstvu financí jsme to finalizovali.

Bylo to rozděleno do tří částí - daňová pomoc, přímá pomoc, to znamená dotace nebo kompenzace a tak dále, a potom státem zaručené záruky. Takže to jsou relevantní čísla a my jsme se v rámci těch čísel srovnávali i v rámci Evropské unie. O tom, jak to dopadlo s energetickou pomocí, už jsem mluvila mockrát, že jsme předposlední, a to tam máme ještě to prominutí DPH za listopad a za prosinec, za které jste mě veřejně lynčoval.

Takže, pane ministře, když se podívám na vaše rozpočty, kde je ta konsolidace? Vy jste ji naslibovali. Tady teď nás něčeho neosočujte. Vy jste šli do voleb s tím, že vy jste brutálně zadlužili tuto zem - pomalu, že jsme před bankrotem, přitom jsme šestá nejméně zadlužená země Evropské unie. A ty dluhopisy jsme si už vysvětlovali. Dluhopisy se nakupují přece krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé a z každého toho portfolia musíte koupit část, to znamená, takže někdy vám to přesáhne i přes ten rok 2021, jak říkáte, protože to sledují ratingové agentury.

To jsme si už tady jednou říkali a já to tedy ráda zopakuji. Že vám roste státní dluh, je jasné, protože se zvedly úroky, to je nezpochybnitelné, i když samozřejmě vždycky si vzpomínám jako ministryně financí, že ten ministr financí na tom státním dluhu nakonec něco uspořil. Takže uvidíme ještě, jak to dopadne, jak to dopadne v těch následujících letech. Ale když jsem se podívala na včerejší pokladní plnění a viděla jsem, kolik máte příjmy... 99,1... pokud si to pamatuji, výdaje jste tam měli, myslím, že 66 a něco, tak prostě de facto vám se přihodily ty příjmy inflační.

To je vaše konsolidace, že máte díky inflaci 17,5 %, prostě megapříjmy. Podívejte se, teď jste přiznal rok 2022 127 miliard a na rok 2023 už tam máte nějakých 136,9, pokud si ta čísla ze včerejška pamatuji přesně. Jestli jsem se spletla v nějaké desetince, tak mi to odpusťte, tady mám za sebou dlouhou noc, takže nemusím to říkat přesně. Budu to mít úplně přesně na rozpočet. Takže kde je ta vaše konsolidace? Kde? No, nikde. Kde jsou reformy řešení strukturálního deficitu? To, co jste naslibovali, jak to vyřešíte, zjistili jste samozřejmě logicky - proč jste ten pozměňovací návrh pana místopředsedy Skopečka, tuším, tehdy byl, k našemu rozpočtu těch 80 miliard, proč jste ho neuplatnili? Proč?

Ano, vy jste tady. Já jsem se dívala, kde jste. Proč jste ho neuplatnili? Ale neuplatnili, není tam uplatněný. Není uplatněný. Já to ho fakt vytáhnu, pane ministře, a pojedu položku po položce a budu se ptát, proč jste tady nevzali z toho, proč jste z toho nevzali, když pořád říkáte, my jsme ho měli. Včera padlo tady od nějakého vašeho kolegy, nevzpomenu si od koho, že to nechtěli koaliční partneři. No, je to nerealizovatelné, co jste tam měli.

Takže celá vaše konsolidace je v tom, že máte vyšší příjmy, to je prostě zásadní. A ještě k tomu, co jste tady školil a nikoliv v tom, že byste chystal nějaké reformy, proto vás sice potichu zatím, potichu začíná tak jako jemně, jemně, ale to nevadí, já nekritizuji intenzitu, začíná kritizovat i Národní rozpočtová rada. A sečtěte si, prosím, a já vám to řeknu přesně, už to mám i teď, sečtěte si, jaké zadlužení plánujete, sečtěte si sektor dluhů veřejných financí a pak si ta čísla můžeme porovnat. A to se ještě samozřejmě budeme bavit i o těch škrtech, které jsou v těch zásadních položkách.

Ještě k tomu v (nesrozumitelné). No, vy jste tady mluvil o energiích, protože zřejmě asi se na to také specializujete, já nepovedu žádnou sofistikovanou debatu na toto téma, od toho je náš expert Karel Havlíček z hnutí ANO, ale nerozumím jedné věci. Tak říkáte - musíme počkat na Evropu. Já nechci, nechci být zlým prorokem, myslím si, že se nedomluvíte v té Evropě příští týden. Uvidíme, řekneme si to, přála bych vám to, nedomluvíte se. Pak říkáte - my zvážíme národní řešení, takže ale možná byste nám mohli říct, jaké národní řešení. Nechoďte pořád s tím, že my něco navrhneme, a vy řeknete - vy jste hloupí, to je nesmysl, jak váš pan premiér - už tady není - několikrát řekl v médiích - to je nesmysl, to zastropování.

Proč? Proč to dokázali Slováci a mají od 1. ledna 61,2? Proč mají Španělé, Portugalci euro? Za megawatthodinu mají 40 euro? Proč? Takže vy se radši budete škrabat pravou rukou za levým uchem, abyste nechali ty ceny utržené z řetězu, abyste je potom zdanili - nevím, jak to máte namyšleno, zatím mám informaci (nesrozumitelné) ta Komora daňových poradců, že je to katastrofa - já jsem to ještě neviděla, ten návrh.

Prý to chcete snad načíst jako pozměňovací návrh. Uvidíme, ta debata nás čeká, takže teď jenom spekuluji. Nevím, jak se dostaly ty příjmy, je to příjmovka, to znamená, ty výnosy by měly být až v roce 2024. Neumím si představit, že byste to dělali jako srážkovou daň. Možná tam dáte nějaké zálohy, nevím, ale ten výnos budete mít určitě se zpožděním, i když budu velmi zvědavá na propočty Ministerstva financí tohoto výnosu.

Místo, abyste se domluvili tak jako na Slovensku, že se to zastropuje, na Slovensku řekli - tak buď vás zdaníme, nebo zastropujeme, takže něco prostě udělat musíte, protože, pane ministře, každý den mi píše nějaký podnikatel, říkala jsem tady včera, že končí. Pan Kastner to řekl jako zástupce tohoto segmentu už jasně. Říkají to zástupci svazů, komor. Jestliže ten majitel restaurace na Praze 5 měl zálohy 30 tisíc a teď má 150 tisíc, to neutáhne. Jestliže známá kavárna na Národní třídě má zálohy teď 200 tisíc, tak to těch kafích prostě neuživí.

Takže to bude takhle padat jak domina. To není jenom stravování. Máte oblast - nebavili jsme se tady - průmysl, potravinářství, sklářství a tak dále, mluvil o tom můj kolega Karel Havlíček mnohem podrobněji. Kdo vám ty daně pak bude platit, až ty firmy pokrachují? Naše filozofie byla taková - pomůžeme ekonomice, pomůžeme firmám, vrátí se nám to, udrželi jsme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a udrželi jsme ten sociální smír. Já vám budu držet palce a budu si moc přát, abyste ho udrželi taky. Ale zatím tomu absolutně vůbec nevěřím. Ty firmy, které postupně začínají zavírat, tak mají zaměstnance. A ti zaměstnanci budou bez práce. Co potom budete s tímto problémem dělat? Na to budu ráda, když dostaneme v rámci debaty o státním rozpočtu odpověď.

Děkuju vám.

