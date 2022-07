Schillerová (ANO): Pětikoalice se chystá ke zdecimování finančního zázemí zdravotních pojišťoven

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, opakovala jsem to už při schvalování novely zákona o státním rozpočtu, opakovala jsem to při každém čtení novely tohoto zákona, čili zákona číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a zopakuji to také dnes. Předložená novela je chybná, nerozumná, a v této chvíli extrémně nezodpovědná.

Tak zvaná fiskální konsolidace nemůže být založena na fiskálních tricích a předložená novela je čistě marketingový tah směrem k údajné konsolidaci veřejných financí, což je lež, protože šetření na zdraví občanů není konsolidace. A současně tato novela jen přesune z jedné kapsy do kapsy druhé. Vytváříte ze státních pojištěnců rukojmí vaší politiky. Poskytovatelé dnes nevědí, v jaké výši a rozsahu bude péče hrazena.

Znovu si dovoluji připomenout, už jsem tady o tom mluvila, připouštím, ale zopakuji, že když jsme přebírali resort Ministerstva zdravotnictví, to znamená za hnutí ANO tam přišel ministr v závěru roku 2017, bylo v poměrně zuboženém stavu. A můžete mi stokrát připomínat, že jsme předtím byli ve vládě, prostě bylo v zuboženém stavu. Naše vláda se pustila do řešení systémových problémů, které byly odkládány dekády. Strany současné pětikoalice dlouhodobě z resortu zdravotnictví, myslím v těch předcházejících letech, vytvořily popelku, která byla maximálně dobrá v jejich plánech na privatizaci tohoto systému.

Resort Ministerstva zdravotnictví byl podfinancovaný ve všech ohledech od platů zdravotnického personálu, lékařů a sester. Také finanční stav a vybavení nemocnic. My jsme museli jednotlivé české nemocnice oddlužovat. To už se dělalo v době covidu. Rovněž stav veřejného vysokého školství v oblasti zdravotnictví byl tristní. A samozřejmě mluvím také o platbách za státní pojištěnce. Žádná strana vaší pětikoalice se v posledních dekádách nezabývala systémovými reformami ve zdravotnictví. Nikdo se nezabýval problémem, že velká část našich kvalitních zdravotníků odchází každoročně do okolních zemí, primárně do Německa, Rakouska a jak se k tomuto problému systémově postavit.

Problém a jeho řešení čekal až na nás. A problémů, které jsme měli - nebylo to řešení snadné a měli jsme jich obrovské množství. Samozřejmě covidem nevyjímaje.

V roce 2017, když jsme přebrali tento resort, byla platba za státního pojištěnce něco nad 900 korunami, přesně 920 korun. My jsme tuto platbu postupně navyšovali na 969, 1 018, 1 567, 1 767 a nakonec na rok 2022 - 1 967 korun.

Jenom pro komparaci, znovu připomenu. V roce 2 016 šlo na státní pojištěnce 62,3 miliardy korun. V roce 2017 - 65,3 miliardy korun, v roce 2018 - 68,4 miliardy korun, v roce 2019 už to bylo 71,8. V roce 2020 - 97,3. V roce 2021 - 127 miliard a pro rok 2022 jsme naplánovali 138,9 miliardy. Hnutí ANO totiž chápalo a chápe, že musíme adekvátně ohodnocovat naše lékaře a lékařky. Chápali jsme a chápeme, že vzhledem ke zvyšování cen zdravotní péče, léků, technologií, ale už i zmíněného zvyšování platů zdravotního personálu, což je krok absolutně nezbytný, abychom těmto lidem zajistili důstojný život odpovídající nezpochybnitelné náročnosti a důležitosti jejich povolání. Musíme také zabránit exodu kvalitních pracovních sil z oboru zdravotnictví do zahraničí.

Navýšení těchto plateb bylo důležité a nezbytné vzhledem jednak k původnímu podfinancovanému stavu českého zdravotnictví a samozřejmě i s ohledem na zvýšené náklady, které vyvolala covidová pandemie. Tu nikdo nenaplánoval, nikdo nečekal. Platba za státní pojištěnce, jak už jsem říkala, byla v roce 2021 celkově tedy v objemu ve výši téměř 130 miliard korun, 127 miliard přesně. Protože to bylo právě nezbytné s ohledem na globální pandemii, ale i v oblasti odměňování, protože jsme museli a myslím, že jste tady celá řada z vás, když jste seděli v opozičních lavicích v minulém volebním období, tak jste i za to plédovali, takže jste podporovali myšlenku odměnit mimořádně tyto lidi, kteří nás zachraňovali v době covidové pandemie na úkor vlastního zdraví a vlastního života. Myslím osobního.

Dnes sledujeme něco, co již důvěrně známe. Naše hnutí konsenzuálně navyšovalo platby za státní pojištěnce tak, abychom dorovnali dluh v systému, který vytvořily vaše vlády v minulosti. A protože jenom vám připomenu, vaše vlády, když jste měli resort zdravotnictví, navýšily celkem platbu za státní pojištěnce v období mezi lety 2007 až 2017 o necelých 18 miliard za deset let. A pak že nemělo být podfinancované.

Navyšování plateb za státní pojištěnce zrcadlila finanční náročnost zdravotnické péče a reagovala, znovu opakuji, na aktuální vývoj globální pandemie. Takže bylo to naprosto opodstatněné s ohledem na aktuální situaci. Měli jsme jednoznačný cíl. Zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví lidí žijících v naší zemi. A do toho bohužel, mluvili o tom už někteří předřečníci, pandemie covidu v Česku sílí. Například vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigue Masaryka varují, že se množství virových částic v odpadních vodách v posledních týdnech zvyšuje. Tyto hodnoty jsou bohužel srovnatelné se začátkem první podzimní vlny pandemie v roce 2021. Čerpám z veřejných zdrojů. Na konci dubna 2022 přitom množství virových částic klesalo. V květnu 2022 potom byly tyto hodnoty na hranici zjistitelnosti a tak dále. Chci jenom připomenout, že vláda předtím zavírá oči.

Analýzy vzorku odpadních vod jsou podle odborníků pro celkový přehled objektivnější než klasické testy. Protože všichni víme, že na ty třeba přes prázdniny mnoho lidí nechodí. Výsledky tak mohou být podhodnocené a reálný počet případů několikanásobně vyšší. Nechci tu strašit, vím, že jsme na tom dneska jinak než tehdy, když pandemie začínala, že prostě je tady určitá míra proočkovanosti. Víme, že se spustilo očkování čtvrtou dávkou. Já sama za sebe říkám, že se nechám očkovat. Ale myslím si, že v této době to není rozumný krok, kterého chcete dosáhnout a beze sporu v příštích minutách dosáhnete hlasováním ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění.

V dobách navíc pádivé inflace, která je v České republice po Pobaltských zemích nejvyšší v Evropské unii, teď byla zveřejněna čísla Eurostatu, čtvrtá nejvyšší, se logika navyšování platby za státní pojištěnce jenom zvyšuje. Toto navyšování bude mít výrazný dopad, myslím teď navyšování inflace a růst cen, dopad na výšku nákladů zdravotnických zařízení. A to i z důvodů, a je to jeden z důvodů snižování plateb za státní pojištěnce.

Jenom pro přehled. Víte, že nárůst elektřiny je asi o 31 %, zemního plynu o téměř 50 %, tepla a teplé vody o téměř 18 %, vodného, stočného a tak mohu pokračovat. Ale samozřejmě i růst cen potravin, které diametrálně rostou, tak se projevují. A viděla jsem reportáž v České televizi z některých našich nemocnic, že se to projevuje na obrovském nárůstu provozních nákladů.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011

poslankyně



Upozorňuji, že šetřit na zdravotní péči pro důchodce, matky na mateřské, nezaopatřené děti vnímám jako hazard s křehkou zdravotnickou situací. Hrozím se toho, že nebudou finanční prostředky na inovativní léčbu biologickou chemoterapií, omezí se léčba vzácných nemocí. A bohužel musím upozornit i na ekonomické dopady, které mohou mít za následek nárůst korupce ve zdravotnických zařízeních. Přitom systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil v roce 2021 ve schodku téměř 13 miliard, konkrétně 12,4 miliardy. A to i napříč (navzdory?) našemu zvýšení náhrad za státní pojištěnce. V případě, že by kabinet Petra Fialy neměnil výšku platby za státní pojištěnce, tak by pravděpodobně došlo k opětovnému schodku systému veřejného pojištění. Úzkou spojitost se záporným saldem v systému má i vývoj finančních rezerv v systému, u kterých je plánovaný výrazný meziroční pokles.

A je pravděpodobné, že dojde k vyčerpání těchto rezerv. A podle odborníků, čerpám zase z veřejných zdrojů, jsou ohroženy až tři zdravotní pojišťovny. Nelze hovořit jenom o Veřejné zdravotní pojišťovně, která říká, že to teď nějak zvládne. Nemáme jenom Veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Je tedy zřejmé, že se současná pětikoalice chystá ke zdecimování finančního zázemí zdravotních pojišťoven, které potom bude chtít řešit jak zpoplatněním zdravotní péče, privatizací zdravotnických zařízení. Četla jsem tento týden článek, rozhovor s místopředsedou Poslanecké sněmovny, ekonomickým expertem ODS, který řekl - než zvyšovat daně, raději zpoplatnit zdravotnictví. Co to je za názory? Už jsme to zažili a já doufám, že to je názor, který - to zrovna chceme? Přiznáváte, pětikoalice, že chcete zpoplatnit? Já se zamýšlím nad tím, co to je za názory. Někdo říká - zvedat daně, on říká - než zvedat daně, s tím souhlasím, také jsem proti zvedání daní, tak raději zpoplatnit zdravotnictví. Čerpám z veřejných zdrojů.

Svaz zdravotních pojišťoven deklaruje, že si prostě nemohou dovolit další neplánované výdaje. Naopak se budou muset v nastupujících podmínkách snažit o co největší úspory. Nevím tedy jak vy, vážení kolegové, ale na mě výrok maximální úspory v souvislosti se zdravotní péčí vůbec nepůsobí dobře. Takže já se znova ptám - připravuje se tady půda ke zpoplatnění zdravotní péče? Ostatně už jsme toho byli svědky v minulosti, kdy v podstatě se zpoplatnily návštěvy u lékařů a tím se odrazovali čeští občané od řešení svých mnohdy akutních zdravotních potíží.

Například v tomto období poplatky ve zdravotnictví odradily pacienty, kteří využívali lékařskou službu první pomoci a ubylo až o 80 % návštěv pohotovosti. A v důsledku odkládání návštěv lékařů došlo také ke sníženému záchytu vážných onemocnění, jejichž následná léčba je výrazně nákladnější, než náklady na jejich včasné onemocnění (léčení). O celé řadě problémů velmi odborně mluvil můj kolega pan prof. Špičák, poslanec za hnutí ANO.

Pětikoalice deklarovala, a my s tím souhlasíme, že poskytování zdravotnických služeb uprchlíkům na našem území musí být poskytnuto, to je naprosto bezesporu, to má naši plnou podporu. Nicméně přesný počet uprchlíků před válkou z Ukrajiny, kteří pobývají u nás, pořád není přesně znám, tak jak čtu a sleduji různá vyjádření, podle červnového odhadu zůstává v Česku asi 280 tisíc až 300 tisíc běženců, převážně žen s dětmi. Těm byl přidělen status státního pojištěnce, to znamená, že v tuto chvíli tu máme desítky až stovky tisíc nových státních pojištěnců, o které se samozřejmě - a znovu opakuji, to má naši podporu - musíme postarat.

Takže i s ohledem na tuto okolnost nepovažujeme odebrání 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění za rozumný krok.

Znovu tedy jsem zopakovala většinu argumentů, s kterými jsem tady vystoupila v průběhu jednotlivých čtení, v průběhu jednání o státním rozpočtu na rok 2022 a apeluji na vás, abyste zvážili tento krok a nebrali a nedecimovali české zdravotnictví. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

