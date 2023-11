Schillerová (ANO): Podle Fialy se mohlo stávkovat jen za komunismu

reklama

Podle Fialy se mohlo stávkovat jen za komunismu. Ne, opravdu. Všimli jste si, jak hluboce pohoršuje pana premiéra a celou pětikoalici každý projev občanské nespokojenosti s jejich katastrofální vládou? Není tak moc těžké prohlédnout tu jejich dětinskou logiku. Funguje následovně. JÁ jsem demokrat. Kdo proti mně vystoupí ve Sněmovně nebo na náměstí tím pádem demokrat být nemůže. Oponovat MNĚ, nositeli demokratických hodnot? To je popírání odkazu 17. listopadu. Jestli vám tohle zní tragikomicky, tak to cítíte správně. Jenže vládní politici to tak doopravdy mají.

Ať chtějí nebo ne, celostátní stávka bude. Visela ve vzduchu dlouho. Čím víc se blížila, tím víc se nám pan premiér a jeho kruh snažili podsunout, že kdo vyjde do ulic, zpochybní tím polistopadový vývoj. No jasně. Pokud tím vývojem myslí rozprodávání republiky a přesun stovek miliard od pracujících a poctivě podnikajících do kapes zájmových skupin, pokud tím myslí ožebračování školství, zdravotnictví, průmyslu, kultury, krajů, vesnic a měst, pak to je přesně ten vývoj, proti kterému bojujeme a budeme bojovat všemi zákonnými prostředky.

„Proč to vláda nechala zajít tak daleko?“ ptala se před pár hodinami moderátorka „ekonomického experta“ ODS Jana Skopečka. Proč jde polovina škol v republice do stávky? Proč s nimi vláda nekomunikovala? Vážení, já u těch jeho odpovědí byla a jestli je něco důkaz totálního odpojení Fialových politiků od života naší země, pak to byly právě Skopečkovy věty. Připomínám, že je pronesl pouhé TŘI dny před celostátní stávkou.

Prý: „Já si myslím, že vláda komunikovala.“ Fakt? Tak já vám ocituji ředitele základní školy z Mostu, co řekl po jednání s ministrem školství Bekem. To byla mimochodem poslední příležitost, na které mohl Fialův ministr stávku učitelů odvrátit. Tady jsou slova pana ředitele:

„Musím říct, že jsem doslova konsternován, pane ministře. Nezlobte se na mě, ale proč jste si nás pozval na politický mítink nebo na něco, co opakujete v médiích už dva měsíce? Vždyť to pro nás nemělo žádnou hodnotu. Vy jste říkal, abychom nevěřili všemu, co se píše v novinách, ale vy jste jen zopakoval to, co se tam píše. Byl to jen další kamínek do mozaiky toho, jakým způsobem vystupujete směrem k pedagogické veřejnosti. Užijte si tu likvidaci v plné parádě.“

To ale, dámy a pánové, nejsou jen učitelé. Stejně zoufalí jsou lékaři z ministra zdravotnictví, podnikatelé z ministra průmyslu a obchodu, pracující rodiče a senioři z ministra práce a sociálních věcí. Všechny skupiny pak rovným dílem frustruje papírový premiér, který jen rozkládá rukama. Pamatujete, co řekli průmyslníci Fialovi na veletrhu v Brně teď v říjnu? Že pod ním země „nestojí na křižovatce, ale jezdí dokola na kruhovém objezdu.“ Že vůbec nechápe, co se děje a ať změní tu svou prázdnou rétoriku.

Ještě jednu věc teď před chvilkou řekl pan Skopeček: „Není vůbec pravda, že naše vláda hodila přes palubu školství. Od roku 2013 se mu zdvojnásobil rozpočet.“ Ano, zdvojnásobili jsme ho my, hnutí ANO. Učitelé, školníci, kuchařky ví, o kolik jim za nás stouply platy. Lidé začali věřit, že se brzo dostaneme na úroveň skutečně rozvinutých zemí, které si váží vzdělávání dětí a ví, že v něm je budoucnost národa. Teď nemohou uvěřit, že tuhle započatou práci Fialova vláda ničí.

Ptáte se mě, jestli půjdu v pondělí na demonstraci taky. Jsem poslankyně. Můj Václavák je Sněmovna. V ní svoláváme další mimořádnou schůzi, ženeme vládní politiky k zodpovědnosti a před zraky kamer dokazujeme na číslech a faktech, jak Fialova vláda ožebračila, a ještě dál chce ožebračovat náš národ. Mezi tím mohou všichni ostatní vyjádřit svůj názor zcela svobodně v ulicích a na náměstích. To je demokracie a já jsem šťastná, že ji máme.

