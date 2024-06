Schillerová (ANO): Pomozte nám, aby z EP zmizeli všichni ti, kteří hlasovali pro migrační pakt

reklama

Vážení přátelé, když v mírném vánku zašumí listí révy, to je ta chvíle, kdy se mi dobře přemýšlí. Tady na jižní Moravě si třídím, co všechno řekneme Fialovi a celé jeho vládě během mimořádné schůze k migračnímu paktu, kterou jsme svolali na příští pátek. Bude to zároveň první den evropských voleb. Určitě se Fialy zeptáme, jestli slyšel slovo od slova, co řekl francouzský premiér minulý týden. Každý Čech si to zaslouží vědět, protože jen tak se dozvíte, co s naší zemí zamýšlí politici v západní Evropě. Zároveň se dozvíte, co Fialova vláda odkývala politikům cizích států, kterým u nich doma teče do bot kvůli ilegální migraci.

Vezmu to od začátku. Minulý týden se proti sobě posadili v předvolebním studiu France 2 dva špičkoví politici. Na jedné straně Jordan Bardella, předseda strany Národní sdružení, a na druhé Gabriel Attal, francouzský premiér. Byly to hodně žhavé dvě hodiny plné přestřelek. Oba věděli, že se na ně kouká celá Francie před volbami. Najednou přišla chvíle, kdy moderátorka ukázala na obrazovce graf: „Podle naše průzkumu je migrace priorita číslo jedna, kterou musí Evropská unie řešit.“ Jak vidíte, nejsou to Češi, kteří se stresují migrací, ale jsou to Francouzi, kteří jí mají po krk.

A teď si poslechněte, co řekli francouzští politici. Nikde jinde se to nedozvíte, protože dosud se nikdo neobtěžovat to v plné délce přeložit.

Nejdřív dostal slovo Jordan Bardella: „Tenhle pakt dává na výběr dvě cesty. Buď povinná imigrace nebo finanční trest. Migrační pakt ještě urychlí nelegální migraci. Počítá s tím, že migranti, kteří vstoupí do různých zemí Evropské unie, budou přerozděleni do našich obcí, do našich měst a vesnic. Státy, které odmítnou předepsané počty migrantů přijmout, budou muset platit 20 tisíc euro za každého odmítnutého migranta. Nelegální migrace už teď destabilizuje naši společnost, dle mého představuje existenční hrozbu pro naši bezpečnost a naši identitu. Červnové volby budou pro nebo proti masivní migraci.“

Následně přišel na řadu jeho oponent, francouzský premiér Gabriel Attal: „Nelegální migrace je problém. V první řadě je to problém pro naši zemi a ty její části, kde už teď zažívají sociální těžkosti.

Tam právě ilegální migranti nejvíce míří. Musíme být v otázce ilegální migrace efektivnější, a proto jsme schválili migrační pakt.“ Francouzský premiér ještě chvíli hájil, jak bude pakt efektivní, aby pak řekl, a teď se podržte: „Konečně jsme přijali solidaritu. Ale ta solidarita se netýká Francie, našich francouzských vesniček, o které vám tak jde. Týká se zemí, které dnes odmítají přijímat žadatele o azyl, zemí na východě. A měli byste si uvědomit, že se nám podařilo je přimět podepsat dohodu, která ve skutečnosti říká, buď přijmete nebo budete finančně přispívat.“

Následující hádku už nemá cenu překládat. Politické debaty po celém světě jsou velmi podobné, jen někde mají lépe střižená saka. Já mám ale ještě pár drobných psychologických poznámek k panu francouzskému premiérovi. Zaprvé byste měli vidět to jeho gesto, které udělal při slovech „tam na východě.“ Myslím, že byste se necítili úplně důstojně. Neušel mi ani jeho úsměv, když mluvil o „francouzských vesničkách“, kterým rozhodně žádná další migrace nehrozí. V tom úsměvu bylo naprosto čitelné: „Samozřejmě, že to bude chodit na východ.“ A konečně byste měli vidět, jak se mu změnil výraz při slovech „přijměte nebo plaťte.“ Tehdy už se neusmíval ani trochu.

Vážení přátelé, píšu Vám právě z jižní Moravy. Právě tudy si krátí cestu do Německa a Francie skupiny ilegálních migrantů směrem z Balkánu. Až začne platit migrační pakt, tak už nikam dál nepotáhnou, ale zůstanou zde. Příští pátek a sobotu jsou volby. Pomozte nám, aby z Evropského parlamentu zmizeli všichni ti, kteří pro migrační pakt hlasovali nebo se jen zbaběle zdrželi. Po slovech, která zazněla z Francie, už je jasné, že politici pětikoalice nikdy nehájili zájmy naší země, ale jen asistovali cizím politikům udržet se u moci v jejich zemích.

Prosím, pomozte nám příští pátek a sobotu. Pokud zvolíte číslo 14, usednou v Evropském parlamentu lidé, kteří budou do posledního dechu bojovat za zrušení migračního paktu a napraví katastrofu, kterou na nás všechny připravila Fialova vláda.

Přeji Vám pevné nervy a do voleb si ještě napíšeme.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



