Schillerová (ANO): Proč se Ministerstvo zdravotnictví nezabývá krizovou variantou?

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ano, chtěla bych pokračovat v rozpravě, protože ač je zajímavé, že jsem tu interpelaci podávala 30. března 2023, to není žádná výtka, samozřejmě to má vždycky nějaké zpoždění a nějak se to prostě vleče, 12. 4. mně pan premiér odpověděl, tak dnes máme prostě téměř polovinu září, a ta interpelace je pořád aktuální. Možná by k ní přibylo pár věcí na doplnění, ale pořád je aktuální.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12714 lidí

Chtěla bych shrnout, že pan premiér reagoval na moji březnovou interpelaci ve věci nedostatku léčiv a ujišťuje nás, že ministr Válek dělá maximum. Aktuální informace z médií, například středeční Lidové noviny, však nenasvědčují o zlepšení, antibiotika, která údajně ministr Válek domluvil s Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní Poslanecké sněmovny, v Koreji, do České republiky vůbec nedorazila.

Já znovu říkám, že je to zasazeno do toho časového rámce, kdy jsem podávala interpelaci. Cituji: Nic takového u nás registrováno není, v databázi nejsou ani korejská antibiotika ani jiné léky, řekl serveru lidovky.cz farma ekonom Josef Suchopár. Medikamenty z Jižní Koreje přitom měly do České republiky podle slibu ministra Válka proudit ve velkém již na podzim, to znamená za několik dní.

Také mě zajímá, jakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví zareagovalo na výzvu šikovných lékárníků, kteří jsou ochotni léky připravovat sami, pokud jim Ministerstvo zdravotnictví pomůže zajistit alespoň základní suroviny na jejich přípravu. Podle informace hnutí ANO od dotyčných lékárníků žádná reakce Ministerstva zdravotnictví nepřišla. Proč se touto cestou Ministerstvo zdravotnictví nezabývá jako krizovou variantou, která by České republice mohla pomoci v případě úplně nejhorší situace?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Schillerová (ANO): Toto musí pochopit i ti nejotrlejší milovníci pětikoalice Schillerová (ANO): Ani jediná stránka návrhu zákona o státním rozpočtu nestojí za zlámanou grešli Schillerová (ANO): Padlo, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko, a to už je za hranou Schillerová (ANO): Pane Bartošku, tak to je naprosté chucpe. A ČT? Vyřizuje si účty s Babišem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama