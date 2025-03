Schillerová (ANO): Rezerva byla rozpuštěna na sanaci rozpočtového triku ministra financí Stanjury

Vážené dámy, vážení pánové,

bohužel nemohu jinak než na úvod dnešní schůze upozornit Poslaneckou sněmovnu na ohrožení bezpečnosti České republiky, ke kterému došlo ze strany ministra financí Zbyňka Stanjury, respektive celé vlády. Bez větší pozornosti médií, v tichosti, v zákrytu mnohem méně podstatné novely zákona o rozpočtové odpovědnosti rozhodla vláda na svém minulém zasedání o zcela bezprecedentním rozpuštění vládní rozpočtové rezervy.

Vládní rozpočtová rezerva, která má sloužit ke krytí mimořádných a neočekávatelných výdajů, například s bezpečností a obranou, byla vládou Petra Fialy rozpuštěna v necelé první čtvrtině roku, a to - považte - na obnovitelné zdroje energií. Vládní rozpočtová rezerva pro rok 2025 činila 7,8 miliardy korun. To je částka, kterou by stát v čase zvýšených geopolitických rizik mohl použít například na obranu před kybernetickými útoky, posílení aktivních záloh, ochranu civilního obyvatelstva nebo jakékoliv jiné výdaje, které se v souvislosti s obranou naší země ukážou jako nezbytné.

Bohužel tato rezerva byla 19. března zcela vyčerpána, a to navíc na výdaje, o kterých vláda dopředu věděla, neboť byla opakovaně varována jak námi, tak Národní rozpočtovou radou. Rezerva byla rozpuštěna na sanaci rozpočtového triku ministra financí Stanjury, který zcela záměrně, s cílem opticky snížit deficit státního rozpočtu, dal do rozpočtu na obnovitelné zdroje o 20 miliard korun méně, než bylo podle zákona nutné.

Takové nakládání s vládní rozpočtovou rezervou považujeme za naprosto nezodpovědné a také v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech, podle kterého smí být vládní rozpočtová rezerva vynakládána výhradně na nezbytné a nepředvídatelné výdaje. Výdaje na obnovitelné zdroje energie byly ale naopak naprosto předvídatelné a předvídané, a to naprosto všemi, s výjimkou ministra financí Zbyňka Stanjury.

Na tomto příkladu je bohužel zcela zřejmé, jak vážně myslí vláda Petra Fialy obranu a obranyschopnost naší země. Je to pro ni sice silné téma do rozhovorů, na billboardy a k útokům na opozici, ve skutečnosti je ale připravena bez mrknutí oka prostředky, které by naši obranu mohly posílit, rozpustit na zcela nesouvisející a predikovatelné výdaje.

Ve světle tohoto neodpovědného rozpuštění rezervy pokládám za absurdní, že Petr Fiala organizuje budoucím vládám postupné zvyšování výdajů na zbrojení, a přitom on sám peníze, které mohl a měl na obranu použít, utratí na vlastní rozpočtové triky.

Nelze se smířit s tím, že vládní rozpočtová rezerva posloužila Zbyňku Stanjurovi jen jako dodatečný šuplík, ze kterého krátce po schválení rozpočtu sebere 8 miliard podle libosti. V takovém případě rozpočtová rezerva postrádá smysl a můžeme ji rovnou zrušit.

Věřím, že Poslanecká sněmovna tuto praxi nehodlá tolerovat a při nejbližší možné příležitosti zařadí na své jednání mimořádný bod týkající se svévolného nakládání s rezervou současným ministrem financí.

Věřím, že v tu chvíli už budu mít k dispozici také podrobný rozpis všech výdajů, na které byla rozpočtová rezerva v letošním roce rozpuštěna. Požádala jsem o něj totiž ministra financí v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny a ráda se s vámi o získané informace podělím.

Děkuji za pozornost.