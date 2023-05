Schillerová (ANO): Stanjura udělal největší sekeru v dějinách státní kasy. Dostal za to vyšší plat

reklama

Vážení přátelé, máte firmu a naberete do ní zaměstnance. Po uplynutí zkušební doby zjistíte, že vám lhal v CV, že motivační dopis si stáhl z internetu, že vůbec není kvalifikovaný pro svou pozici a má nejhorší výsledky v dějinách vaší firmy. Zavoláte si ho na kobereček a on vám tam nejen natvrdo lže, že to tak není, ale ještě si řekne o vyšší mzdu. Cítíte, jak se vám hrne krev do hlavy. Vytočíte personální a až tam se dozvíte, kde se vzala všechna ta jeho drzost. Má nevypověditelnou smlouvu na čtyři roky. V této situaci jsou teď chycení všichni obyvatelé České republiky.

Ministr financí udělal největší sekeru v dějinách státní kasy. Dostal za to vyšší plat. Ministr průmyslu dopustil největší zdražení energií v Evropě. Dostal za to vyšší plat. Premiér rovnou před kamerou roztrhal předvolební program své strany. I on dostal vyšší plat, protože si to tak poslanci pětikoalice odhlasovali. Mimochodem, vládní poslanci jsou ti nejlepší odboráři. Sami sobě vyjednali pracovní podmínky a pak si je schválili.

Když jsme u té drzosti podložené nevypověditelnou smlouvou, připadá mi, že si ji nejvíc užívá pan Jurečka. Kolabující úřady práce, senioři a matky samoživitelky čekající na své peníze tři měsíce, nic z toho není dost vážné, aby ho připravilo o ležérní úsměv na tváři. Se stejným úsměvem sleduje, jak ministr financí ruší školkovné a další podporu klíčovou pro mladé rodiny a zmrazuje důchody.

Dokonce jde na Novu a tam si stěžuje, že politici mají pořád ještě moc nízké platy. Doslova řekl:

„Jsou politici u nás v České republice na úrovni parlamentu, kteří jsou zadarmo drazí a pak jsou politici, kteří tu práci dělají s velkým nasazením, dobře, a tam si můžeme říct, že nejsou adekvátně zaplaceni. Manažeři v privátním sektoru jsou placení násobně více.“

Všimněte si, jaký je pan Jurečka lišák. Diskrétně se nezmínil, do které skupiny patří on. Jeden čtenář mu okamžitě napsal: „Říkáte, jak se lidi mají uskromnit, zatížíte je zvýšením daní a odvodů a týden na to si stěžujete na váš plat? Jestli se vám nelíbí, můžete dělat něco jiného, třeba i toho manažera.“

Tady bych se ale pana Jurečky ráda zastala, protože moc dobře víme, jak by to v soukromé firmě s jeho výsledky dopadlo: „Mariane můžete ke mně na chvilku do kanceláře? Raději zavřete dveře.“

Hned poté by přišel na řadu Pepa, Zbyněk, Zdeněk a Vlasta.

Pro lidi, jako jsou oni, je parlament opravdu bezpečný přístav. Na rozdíl od všech ostatních, kteří každodenně vyplouvají na širé moře, aby něco ulovili pro sebe a své blízké, naprosto přestali chápat, jak drsné je to tam venku. Buď ztratili kontakt s realitou po všech těch letech v politice nebo mají, a teď mi odpusťte, lehký sklon k autismu, který ještě přiživuje houf placených přikyvovačů.

Jen tak si dovedu vysvětlit, že je vůbec napadlo škrtit mladé rodiny, které zápasí o každou korunu a snaží se přežít během pobíhání mezi prací a domácností, že měli tu drzost obrat důchodce, kteří si už teď vybírají, jestli zaplatí energie nebo prášky, a že si dovolí pronásledovat studenty, kteří během studia vydělávají na nájem a jídlo.

Nechci ale na víkend úplně kazit náladu. Mysleme na to, že každý další den, co nám vládne tenhle neschopný management, se blíží konec jeho pracovní smlouvy.

Mějte se pěkně.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



