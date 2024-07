Schillerová (ANO): Státní rozpočet chystaný v utajení? Jen Afghánistán, Ukrajina a ČR

Vážení přátelé, pouze hrstka mužů na tomto světě má odvahu utajit státní rozpočet před svým národem. Patří mezi ně opavský Zbyněk Stanjura a také afghánský Qari Din Mohamed Haníf. Tento mudrc Tálibánu uměl už v 15 letech nazpaměť Korán a postupně se vypracoval až na ministra financí Afghánského islámského emirátu. Je o trochu starší než Zbyněk Stanjura, narodil se 1342 roku Hidžry, tedy 1955 našeho letopočtu. A právě u něj, jak to vypadá, se inspiroval náš ministr financí.

Aby totiž odmítl informovat o rozpočtu na příští rok, to se ve světě skoro nevidí.

Stačí se rozhlédnout.

Otevřela jsem si zprávu přední světové organizace, která sleduje vlády po celém světě. Jmenuje se International Budget Partnership a už 25 let kontroluje, jak jsou vlády upřímné vůči svým občanům a jak poctivě hlásí, co dělají s penězi daňových poplatníků. Když v téhle zprávě přišla řeč na země, kde ministři financí dopředu nezveřejňují státní rozpočet, objevila se pouze dvě jména. Afghánistán a Ukrajina. První země je pod vládou teroristů z Tálibánu, druhá je uprostřed nejkrvavějšího konfliktu od konce druhé světové války. Tento rok se k nim přidala Česká republika pod vládou Petra Fialy. Poprvé v našich dějinách odmítla zveřejnit informace k rozpočtu pro příští rok.

Abych byla úplně férová, ta mezinárodní zpráva ještě jmenuje další provinilce. Severní Makedonii, Pákistán a Senegal. Tam sice vlády nějaké dokumenty poskytují, ale jsou těžce odfláknuté. Teď mi ale řekněte, co je to za společnost, ve které jsme se kvůli Zbyňku Stanjurovi ocitli? A hlavně PROČ?

Odpověď na tuhle otázku dal už novinář Marek Stoniš: „Tato vláda chystá první rozpočet, ve kterém nejsou mimořádné výdaje za covid ani energie. Přesto ten rozpočet bude hluboce deficitní. To jsou evidentní důvody, proč ho ministerstvo tají. Nemůže to dopadnout dobře, i když to bude zabaleno do mnoha krásných slov o rozpočtové odpovědnosti. Je to zoufalá strategie. Tady už jde jen o to doklepat to.“

I politolog Lukáš Valeš to řekl přesně: „Poprvé za 35 let, bez ohledu na to, jestli byly vlády levicové nebo pravicové, se sáhlo k něčemu, co silně zavání manýry diktátorských režimů.“ Přesně tak. A tím se vracíme zpátky k Mohamedovi Hanífovi do Afghánistánu. Po jeho bok se Zbyněk Stanjura zařadil svou nehoráznou arogancí vůči občanům platícím daně.

Teď ale bacha, pane Stanjuro. Víte, on ten tálibánský ministr financí nezveřejňuje informace jednoduše proto, že nemusí. Vy je nezveřejňujete proto, že se bojíte.

Vím, že už teď jedou na plné obrátky vaše PR týmy, aby vymyslely pohádku zakrývající vaše katastrofální čísla. Dřív nebo později totiž na povrch vyplout musí. A už teď tuším, kdo bude v té pohádce hrát hlavní úlohu. Že by opět hnutí ANO? I po čtyřech letech vaší neschopné vlády? Tuším, že i v roce 2025 to budete opakovat. Na to si vsadím.

Přeji Vám, přátelé, krásný víkend. Zavodňujte, stiňte se a co nejvíc odpočívejte.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



