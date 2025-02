Schillerová (ANO): Tahle kašpárkovská čepice je pro vás, pane Fialo

Tahle kašpárkovská čepice je pro vás, pane Fialo. Díky ní vás v Evropě příště nepřehlédnou. A doma? Tam si vás už stejně většina populace s bambulkami představuje, takže nemáte co ztratit. Po tomto týdnu určitě ne. Česká diplomacie udělala maximum, aby vás dostala na jednání evropských lídrů o Ukrajině. Jenže o Vás nebyl žádný zájem, jak potvrdilo ministerstvo zahraničí.

Celé tři roky jste mluvil o Ukrajině, protože jste věděl, že válka budí emoce, a kromě ní nemáte vlastním lidem co nabídnout.

Největší propad životní úrovně.

Nejvyšší ceny energií

Největší nárůst daní.

Na to všechno jste koukal a budil dojem, že nemáte na domácí politiku čas, protože makáte pro Ukrajinu. Nakonec se ukázalo, že ani tam jste nic nedokázal. Stačí se podívat do tabulky, jak který stát Ukrajině přispěl. V přepočtu na hrubý domácí produkt jsme jí dali míň než Slováci. Ano, ti „proruští“ Slováci, které s morální nadřazeností peskujete.

Když se provalilo, že vás nikdo na jednání o Ukrajině nepotřebuje, napsal jste novinářům, že je vlastně celá ta schůzka zbytečná. Na ČT24 vyšlo vaše vyjádření, že to je „další neformální jednání, které nikam nevede.“ Přesně 10 minut nato se objevila na sítích slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové: „Právě jsem dorazila do Paříže na naprosto klíčové jednání.“ Tak vidíte. Nepomohlo, že jste jí odkýval emisní povolenky na auta a domácnosti. Účastníci jednání se vybírali podle důležitosti, ne poslušnosti.

Necítíte se jako kašpárek? Ani trochu ne? Přitom jste tento týden měl hned dvě kabaretní vystoupení.

Prezident vám shodil ze stolu zákon, ve kterém jste si chtěli zvýšit plat o 7 procent. To jsou ve vašem případě, pane Fialo, desítky tisíc korun měsíčně navíc. My jsme navrhovali platy politiků úplně zmrazit, bohužel jste nás převálcovali na počet hlasů ve Sněmovně. Použili jste všechny prostředky, abyste se k vyšším platům dostali co nejrychleji. No a když vám to prezident odmítl podepsat? Zachoval jste se jako kašpárek. Prý: „S prezidentem souhlasím,“ a ještě jste si nezapomněl postěžovat na opozici.

Pane Fialo, když teď souhlasíte s prezidentem, že byste neměl dostat přidáno sedm procent, proč jste ještě před pár měsíci chtěl těch procent čtrnáct? Lidé na to nezapomněli.

A další všetečná otázka. Teď, když vám prezident zákon vrátil, přehlasujete i jeho? Zvýšíte si plat poté, co jste s prezidentem souhlasil, že byste neměl? Pokud ano, nezapomeňte si během hlasování nasadit tuhle kašpárkovskou čepici. Nechávám ji na vaše jméno na podatelně Poslanecké sněmovny.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky