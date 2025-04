Schillerová (ANO): Tohle je jen jakási záchranná brzda k řešení krizové situace vlády Petra Fialy

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych se chtěla vyjádřit k pozměňovacímu návrhu Zbyňka Stanjury, který rozvolňuje takzvanou dluhovou brzdu v tomto zákoně. Chtěla bych k tomu říct pár slov. Co se týče tohoto návrhu, aby výdaje na obranu nad hranici 2 procenta HDP nevstupovaly do limitů stanovených zákonem o rozpočtové odpovědnosti, to je krok, bez kterého by ministr financí Stanjura s největší pravděpodobností rovnající se téměř jistotě, vůbec nebyl schopen sestavit rozpočet na příští rok, protože i v letošním roce se s výší deficitu pohybujeme na samotné hranici, kterou nám tento zákon umožňuje.

Jak bohužel samo Ministerstvo financí přiznává, například ve střednědobém výhledu strukturální deficity v následujících letech jsou odhadovány vysoko nad zákonnými limity. Například v roce 2027 je strukturální deficit odhadován ve výši 1,7 procenta HDP, ale zákon dovoluje jen 1,25 procenta HDP.

Na druhou stranu, hnutí ANO je dlouhodobě přesvědčeno, že v případě nezbytných výdajů souvisejících například s bezpečností země, by neměly být politická rozhodování a odpovědnost svazovány příliš striktními fiskálními pravidly. Je navíc naprosto legitimní otázka současnosti, zda by mnohem transparentnější nebylo do této výjimky zahrnout veškeré výdaje na obranu, případně jiné strategické a bezpečnostní priority státu, jako třeba výdaje na energetickou bezpečnost, náklady na zvládání poválečné migrační vlny, investice do ochrany kritické infrastruktury před kybernetickými útoky a možná i některé další.

Tohle je vlastně jen jakási záchranná brzda vytvořená k řešení krizové situace vlády Petra Fialy při sestavování jejího posledního rozpočtu. Nikoliv strategické řešení, které by umožňovalo České republice její dlouhodobý růst a dlouhodobou bezpečnost, ať už naplňováním priorit v oblasti výstavby jádra, vysokorychlostních železnic nebo dopravní infrastruktury.

Navíc, jak se bohužel ukazuje na příkladu současného předsedy Národní rozpočtové rady, může být přístup šéfa této instituce různý. Historicky nejvyšší dluh, který vznikl v roce 2022, nestojí za ostrou kritiku, zatímco mnohem nižší dluh, který vznikl v době lockdownu a mohutné vládní pomoci ekonomice, byl jinou šéfkou Národní rozpočtové rady kritizován opakovaně a rázně.

Historicky nejvyšší kumulovaný dluh 1,2 bilionu, který vytvořila vláda Petra Fialy, není šéfem Národní rozpočtové rady podrobován náležité kritice, zatímco třikrát nižší tempo zadlužování, které bylo za ministrů ANO, bylo terčem rutinní mediální kritiky. Netransparentní postupy při sestavování rozpočtu, utajování návrhu a jiné excesy si také nezasloužily odpovídající reakci. I to jsou logické důvody, proč hnutí ANO tomuto návrhu nebude stát v cestě.

Samozřejmě i my podporujeme armádu a vždy jsme ji podporovali. S vládní koalicí pouze nesouhlasíme v tom, že na prvním místě má být utracená částka. Ne, na prvním místě musí být jasně nadefinovaná potřeba, co se od České republiky v rámci NATO přesně chce. Jestli jsou 3 procenta HDP na obranu zvládnutelná? No, je to nejméně 80 miliard korun navíc, tedy každá šestá koruna našich disponibilních, tedy nemandatorních výdajů, které jsou okolo 500 miliard korun.

Nedělejme si iluze, že tyto výdaje, pakliže by měly být kryty výhradně rozpočtem státním, by nebyly na úkor zdravotnictví, školství nebo deficitu či důchodů. Právě proto musí strategii budoucího financování našich bezpečnostních priorit předcházet velká celospolečenská a celopolitická diskuse postavená na reálných číslech. Tento zákon vnímáme jako její prvotní výkop, ale rozhodně ne finální ani dostatečný.

Děkuji vám za pozornost.