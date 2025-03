Schillerová (ANO): Ukončení Fialovy vlády je první krok k prosperitě

Vážení přátelé, už se fakt nedá dívat na to, co se v naší zemi děje. Bezradná Fialova vláda nechává klouzat Česko kamsi samospádem, a ještě ten pád urychluje dalšími a dalšími mizernými rozhodnutími. Jak to vydržet, když do voleb zbývá sedm měsíců? Vždyť není možné jen tak přihlížet.

Můj osobní recept je dvojí. Jednak jsou to častá setkávání s Vámi. To díky Vám jsem nikdy nepřestala věřit v člověka. No a taky je tím receptem práce. Už teď děláme na zákonech, aby byly hotové dřív, než vůbec budou volby. Díky tomu je začneme schvalovat od prvního dne v parlamentu. Tedy, pokud dostatek z Vás přijde k volbám. Preference zatím vypadají krásně.

Budoucí opozice nebude moct proti našim zákonům nic udělat. Použijeme na ni tu stejnou medicínu, kterou ordinují nám už čtyři roky. Každé důležité hlasování dostane pevný termín, tudíž ho nikdo neoddálí dlouhými řečmi.

Opozice nezabrání tomu, abychom znovu zavedli EET. Nezabrání tomu, abychom opět snížili věk odchodu do důchodu na 65 let. Nezabrání nám ve zrušení pokuty za refinancování hypotéky a v navrácení státního příspěvku pro důchodové připojištění. To jsou totiž věci, které já osobně připravuji se svým týmem expertů. Než přijdou volby, budou hotové v mašličkách.

Založila jsem už před časem pracovní skupinu, která vyvíjí EET 2.0. Je složená z podnikatelů a zástupců nejrůznějších skupin, jichž se bude týkat. Oproti předchozí EET bude jednodušší a intuitivnější. Kdo má pokladnu, ten ji využije, kdo nemá, tomu bude stačit chytrý telefon a aplikace stažená zadarmo. Chci zrušit povinnost tisknout účtenku, pokud si o ní zákazník vyloženě neřekne. Pro podnikatele i zaměstnance v gastru mám speciálně připravenou jednu bombičku, kterou budou milovat. Teď Vám ji ale nemůžu prozradit. Fialova vláda je nešťastná a bezradná. Nedám jí příležitost od nás opisovat.

Další věc je stavební zákon. Za naší vlády jsme ho vypracovali a dostali za něj ocenění Zákon roku. Fialova vláda ho úplně zničila a pak ještě paralyzovala stavební úřady tou svou „digitalizací.“ Čili i náprava stavebního zákona je věc, kterou budeme mít připravenou dřív, než se vůbec otevřou volební místnosti.

Ukončení Fialovy vlády je první krok k prosperitě. Bezradní a nekvalifikovaní musí ze svých funkcí odejít, jinak se nic nehne. Vemte si, že průměrný růst ekonomiky v Evropě za poslední tři roky jsou 4 procenta. Itálie, Španělsko mají 6 procent. Polsko má 13 procent, Chorvatsko dokonce 18 procent. A Česko pod Fialou? Před rokem to byla NULA. Letos 1 procento.

Ne, přátelé. Fiala ani nikdo z jeho vlády ekonomiku nenakopli ani nenakopnou. Čas prověřil, že absolutně netuší, jak na to. Jediné, co jim zbývá nakopnout, je motor jejich soukromého, již ne služebního auta, a odcestovat zadním vjezdem ze Strakovky.

Mějte krásný začátek března a kdo slavíte, užijte si masopust