Schillerová (ANO): Za nedostatek léků do velké míry může skutečně stát

Přátelé, vyzvala jsem ministra zdravotnictví Vlastimil Válek k rezignaci, protože svou funkci absolutně nezvládá. Toto jsem řekla natvrdo ve zprávách na Nově a stojím si za tím. Vy, kdo jste v posledních měsících prodělali horečku nebo jste se museli dívat na to, jak trpí vaše děti, protože v lékárně nebyl ani ten obyčejný Nurofen, víte, o čem je řeč. Od podzimu minulého roku jsme varovali ministra Válka, že je tady problém s nedostatkem léků, který prostě musí řešit. On ale svým hraním solitéru na mobilu budil dojem, že má všechno pod kontrolou. Natvrdo ignoroval doporučení našich expertů stejně jako to z trucu dělají všichni ostatní ministři vlády Petr Fiala.

A tady je výsledek.

Vlády ostatních evropských zemí od Rumunska po Švédsko aktivně řeší problém s nedostatkem léčiv, jen ta naše česká na to kašle. Chybí antibiotika, léky pro chronicky nemocné pacienty, ale i úplně běžné léky na horečku včetně dětských sirupů. Potýkají se s tím nejen lékárny, ale i naše nemocnice. A jak jsem vám napsala na začátku, už jsme se na to nemohli dívat.

Protože ministr zdravotnictví Válek prostě nefunguje, rozhodli jsme se udělat práci za něj.

Svolali jsme do Sněmovny zástupce klíčových profesních komor a oborových asociací. Teď vám schválně vyjmenuji, kdo všechno dorazil, aby bylo úplně jasné, že nedostatek léků chápe jako velký problém každý, kdo tomu rozumí. Přišli zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory, České stomatologické komory, České asociace farmaceutických firem, Svazu zdravotních pojišťoven, ředitelé nemocnic, poslanci Výboru pro zdravotnictví ale i zástupci pacientů.

A víte, kdo nepřišel?

No samozřejmě že ten, který nese za situaci hlavní zodpovědnost. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. A to přitom svou účast slíbil a stvrdil to podáním ruky naší paní profesorce Věra Adámková, která se mnou měla nad setkáním záštitu. Spolu s námi čekali i MUDr. Jiří Mašek, profesor Julius Špičák a další členové zdravotního výboru za hnutí ANO.

Odborníci byli v šoku a během setkání se netajili tím, že takovou ignoranci ze strany ministra ještě nezažili. Nejen vůči opozici, ale i vůči těm, kteří pracují v první linii a kteří očekávají od svého ministra podporu nebo alespoň nějaký náznak strategie.

Přátelé, když bych pro vás měla shrnout, co na jednání s odborníky padlo, tak se potvrdilo to, co tvrdíme od podzimu. Za nedostatek léků do velké míry může skutečně stát, a tím myslím naprosto konkrétně ministerstvo zdravotnictví, protože je to stát, který ovlivňuje cenu léků, může zabránit přeprodávání léků z našeho trhu, a má plánovat pohotovostní zásoby. Že budou léky hlavně na respirační onemocnění potřeba věděl každý kromě ministra Válka.

Mluvili jsme na našem setkání s odborníky dvě hodiny a důkladně sepsali, co všechno je třeba napravit a jakým způsobem. Snad si to vezme k srdci alespoň příští ministr zdravotnictví, protože nevím, jestli ten současný sleduje zprávy v telefonu během hraní solitéru.

Zvykli jsme si, že od pana Válka nemůžeme čekat výkony, byla bych ale ráda, kdyby projevil alespoň elementární lidský soucit. Protože ten cynismus, který předváděl ve Sněmovně, když Jana Mračková Vildumetzová líčila strasti a šílené historky maminek shánějících po celém kraji léky na sražení horečky, to mě opravdu dostalo.

Pana ministra už nenecháme na pokoji. Tady jde opravdu o zdraví těch nejmenších a nejzranitelnějších. Nepřestaneme s tím, dokud se situace nezlepší. Tomu věřte a užijte si víkend.

