Schwarzenberg: Rudé trenky jako symbol vlády Miloše Zemana

Na Pražském hradě se se včera odehrála scéna mimořádné grotesknosti. Pan prezident Zeman, poté, co povolal novináře a patřičně jim vynadal, nechal spálit červené trenky, které Ztohoven před nějakým časem vyvěsili na Hradě.

Obřadnost tohoto zemanovského autodafé je z jednoho důvodu pozoruhodné. Naznačuje, jak se ta akce, které se smál celý národ, dotkla prezidentského majestátu. Tudíž to muselo být slavnostně spáleno.

Mohl by to člověk s údivem a lehkým úsměvem přehlédnout, kdyby nebyla děsivá představa, že by nastala politická situace, kdy osud národa závisí na rozhodnutí muže takto choré mysli.

Zdá se, že opravdu, tak jako symbol prezidenta Havla bylo jeho srdíčko, prezidenta Klause plnicí pero, ony rudé trenky zůstanou jediný jasný symbol vlády Miloše Zemana.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV