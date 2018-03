Schwarzenberg: V Rakousku jsem pracoval s bývalými vojáky wehrmachtu i SS, říkali totéž co Ondráček

Komentář na facebookovém profilu ke zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Ondráček prohlásil, že každý, kdo někdy sloužil v bezpečnostních sborech ví, co znamená sloužit vlasti. Lze prý zpochybnit jaké vlasti sloužil, ale nelze zpochybňovat přísahu.

Mnozí mi vytýkají, že jsem po roce 1948 strávil dlouhá léta v zahraničí. Ale pomáhá mi to lépe chápat věci u nás. Když pan poslanec Ondráček toto prohlásí, tak tomu naprosto rozumím. V Rakousku jsem kdysi pracoval v lese s bývalými vojáky wehrmachtu i SS, kteří také vysvětlovali, že přece za Hitlera bojovali také za vlast a byli vázáni přísahou. Byly to přesně stejné argumenty. Tudíž všechny příslušníky těchto sborů chápu a nyní by snad už nic nemělo překážet tomu, aby bývalí příslušníci pohotovostních pluků, wehrmachtu, SS a například Lidových milicí nebo Pohraniční stráže začali pořádat společné oslavy hrdinů a veteránů.

Karel Schwarzenberg TOP 09

