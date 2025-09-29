Šebelová (STAN): Asistovanou reprodukci pro single ženy a lesbické páry!

Dostupnost asistované reprodukce v České republice je stále omezená. Je čas na změnu?
V Česku dnes mohou umělé oplodnění podstoupit pouze neplodné heterosexuální páry do 39 let věku ženy.
Single ženy nebo lesbické páry tuto možnost nemají – a to i přesto, že ve většině západní Evropy (Francie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko či Španělsko) už je přístup k IVF mnohem otevřenější.
Na odborné debatě, které jsem se nedávno zúčastnila, zaznělo jasně:
Současná legislativa neodpovídá realitě a vede k obcházení pravidel, což je ponižující pro ženy i lékaře.
Věřím, že právo rozhodovat o svém životě a rodině by nemělo záviset na tom, zda žijete v páru s mužem.
Proto chci v příštím volebním období navrhnout změnu zákona, aby byla asistovaná reprodukce spravedlivější a dostupnější i single ženám a lesbickým párům.
autor: PV