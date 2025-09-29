Šebelová (STAN): Asistovanou reprodukci pro single ženy a lesbické páry!

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k asistované reprodukci pro single ženy a lesbické páry.

Šebelová (STAN): Asistovanou reprodukci pro single ženy a lesbické páry!
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Dostupnost asistované reprodukce v České republice je stále omezená. Je čas na změnu?

V Česku dnes mohou umělé oplodnění podstoupit pouze neplodné heterosexuální páry do 39 let věku ženy.

Single ženy nebo lesbické páry tuto možnost nemají – a to i přesto, že ve většině západní Evropy (Francie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko či Španělsko) už je přístup k IVF mnohem otevřenější.

Na odborné debatě, které jsem se nedávno zúčastnila, zaznělo jasně:

Současná legislativa neodpovídá realitě a vede k obcházení pravidel, což je ponižující pro ženy i lékaře.

Věřím, že právo rozhodovat o svém životě a rodině by nemělo záviset na tom, zda žijete v páru s mužem.

Proto chci v příštím volebním období navrhnout změnu zákona, aby byla asistovaná reprodukce spravedlivější a dostupnější i single ženám a lesbickým párům.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
