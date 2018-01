Seďa (ČSSD): ANO musí Babiše hodit přes palubu

To, co se odehrálo při hlasování o důvěře vlády ukázalo, kdo za ANO 2011 pracoval v poslanecké sněmovně i ve vládě. Byla to sociální demokracie, ale výsledky si přivlastnil , zřejmě dotační podvodník A.Babiš. Pokud chce ANO 2011 sestavit většinovou vládu či alespoň menšinovou vládu s většinovou podporou, pak musí A.Bbaiše hodit přes palubu. Bez toho to opravdu nepůjde. To si uvědomil i pan prezident Zeman.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Seďa (ČSSD): Proč nemohu volit Miloše Zemana Seďa (ČSSD): Zachraňme ČSSD aneb k čemu taková platforma Seďa (ČSSD): Proč starosta města napadá opozičního zastupitele? Seďa (ČSSD): Strana musí jít do opozice a pracovat ve prospěch občanů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV