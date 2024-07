Seďa (SOCDEM): Bezpečnostní smlouva mezi ČR a Ukrajinou není bezpečná

Bezpečnostní smlouva mezi ČR a Ukrajinou, která má být podepsána v červenci tohoto roku, nepřináší pro naši zemi větší bezpečnost, a proto by dle mého názoru neměla takto znít. Pokud základem této smlouvy je vzájemná spolupráce a pomoc Ukrajině, pak by měla nést název Smlouva o spolupráci mezi ČR a Ukrajinou.

Opravdu bych byl nerad, aby se touto smlouvou naše země "zapojila" do války na Ukrajině, například účastí našich vojáků na území válkou zničené Ukrajiny. Také bych byl nerad, abychom slibovali Ukrajině vstup do Severoatlantické aliance, protože nesplňuje a dlouhodobě nebude splňovat podmínky vstupu do NATO.

Právě plané a nereálné sliby Západu Ukrajincům ohledně vstupu do Alince a do EU byly hybateli bezpečnostních a politických problémů na Ukrajině. To, co potřebuje každá země pro svoji lepší budoucnost, je zajištění bezpečnosti. Platí to nejen pro Českou republiku, ale zejména pro válkou zmítanou Ukrajinu.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



