Seďa (SOCDEM): "Demokraté" neunesou diskusi a dialog

16.09.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenzuře v českých médiích

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Je zajímavé, že cenzura v českých médiích postihuje pouze "dezinformace" z jednoho tábora. Z toho druhého vydává dezinformace za pravdu, což škodí daleko více demokracii. To již jsme tu měli před listopadem 1989, kdy nás ti "vyvolení" poučovali, co je pravda a co lež. A nakonec se pravda ukázala v celé nahotě systému i celé mediální sféry.

Zřejmě se situace opakuje, protože "demokraté" neunesou diskusi a dialog. Schází jim argumenty, protože lež zůstane lží, i když si ji barví na pravdu. Nakonec čas vždy ukáže, na které straně pravda stojí.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

cenzura , demokracie , média , Seďa , dezinformace , SOCDEM

autor: PV

