Seďa (SOCDEM): "Demokraté" neunesou diskusi a dialog

Je zajímavé, že cenzura v českých médiích postihuje pouze "dezinformace" z jednoho tábora. Z toho druhého vydává dezinformace za pravdu, což škodí daleko více demokracii. To již jsme tu měli před listopadem 1989, kdy nás ti "vyvolení" poučovali, co je pravda a co lež. A nakonec se pravda ukázala v celé nahotě systému i celé mediální sféry.
Zřejmě se situace opakuje, protože "demokraté" neunesou diskusi a dialog. Schází jim argumenty, protože lež zůstane lží, i když si ji barví na pravdu. Nakonec čas vždy ukáže, na které straně pravda stojí.
Ing. Antonín Seďa
autor: PV