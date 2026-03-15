Seďa (SOCDEM): Evropská komise nic nepochopila

Paní předsedkyně Evropské komise se opět ukázala. Sice přiznala, že rušit výrobu energií z jádra byla chyba, ale vzápětí dodala, že dnes není vhodná doba na rušení ekonomických sankcí vůči Rusku. A ještě dodala, že rušit ETS by znamenalo zhoršení konkurenceschpnosti Evropy. Po pravdě, opět tedy zaplatíme vysoké ceny ropy, plynu a elektrické energie na své životní úrovni a ztrátě konkurenceschopnosti.
Evropská komise nic nepochopila a nechápe. Prostě geopolitické změny jí utíkají mezi prsty. O čemž svědčí i poslední aktivita paní ministryně zahraničí EU, která uvalila ekonomické sankce na vedoucí představitele Íránu. Důvodem je potírání demokracie a svobod obyvatel.
Chci se Evropské komise pouze zeptat, proč se tyto sankce nepřijaly před útokem USA a Izraele na Írán? A proč podobné sankce nejsou používány i proti jiným představitelům zemí, kde jsou potlačována lidská práva? Prostě dvojí metr evropské zahraniční politiky.
Ing. Antonín Seďa
