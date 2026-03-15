Seďa (SOCDEM): Evropská komise nic nepochopila

15.03.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítnutí zrušení sankcí proti Rusku Ursulou von der Leyenovou

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Paní předsedkyně Evropské komise se opět ukázala. Sice přiznala, že rušit výrobu energií z jádra byla chyba, ale vzápětí dodala, že dnes není vhodná doba na rušení ekonomických sankcí vůči Rusku. A ještě dodala, že rušit ETS by znamenalo zhoršení konkurenceschpnosti Evropy. Po pravdě, opět tedy zaplatíme vysoké ceny ropy, plynu a elektrické energie na své životní úrovni a ztrátě konkurenceschopnosti.

Evropská komise nic nepochopila a nechápe. Prostě geopolitické změny jí utíkají mezi prsty. O čemž svědčí i poslední aktivita paní ministryně zahraničí EU, která uvalila ekonomické sankce na vedoucí představitele Íránu. Důvodem je potírání demokracie a svobod obyvatel.

Chci se Evropské komise pouze zeptat, proč se tyto sankce nepřijaly před útokem USA a Izraele na Írán? A proč podobné sankce nejsou používány i proti jiným představitelům zemí, kde jsou potlačována lidská práva? Prostě dvojí metr evropské zahraniční politiky.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
EU , Rusko , sankce , Seďa , zahraniční politika , Leyenová , SOCDEM

