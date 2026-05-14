Ministr Šťastný: Členové bývalé vlády nechápou, že Česko je suverénní stát

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, tato debata probíhala mnoho a mnoho hodin a já ji nechci zatěžovat, ale jelikož jsem v té předchozí nevystoupil, pokládám za povinnost jako představitel našeho poslaneckého klubu říci pár slov k tomuto tématu.
Já chci hned na úvod jasně říci, že konání Sudetoněmeckého landsmanšaftu na českém území je přinejmenším problematické a nevhodné. Nejde o odmítnutí dialogu, nejde o odmítnutí Německa a už vůbec nejde o odmítnutí lidí, kteří mají své kořeny v českých zemích. Jde o něco úplně jiného. Jde o respekt k poválečnému uspořádání Evropy, k mezinárodnímu právu a k historické zkušenosti, která byla zaplacena za druhé světové války krví a utrpením milionů lidí.
To, co se má odehrát v Brně, není nic jiného než politická provokace, kterou bohužel po mnoho hodin ve svých projevech v této Poslanecké sněmovně podporovali opoziční politici.
Sudetoněmecký landsmanšaft je organizace, která dlouhodobě balancuje na hraně. Už jen tím, že nikdy nebyla ochotná distancovat se od takzvaných Vítkovců, tedy extremistické frakce, která tu více či méně otevřeně zpochybňuje poválečné uspořádání Evropy.
Je to organizace, která je na hraně balance už i tím, jak se dlouhodobě snaží relativizovat příčiny a důsledky druhé světové války. Její rétorika často staví na představě kolektivní křivdy, aniž by přiznala kolektivní odpovědnost. A to je problém, protože Evropa stojí na principu, že historie se nepřepisuje podle momentální nálady.
Možná ještě více zarážející než chování sudetoněmeckého landsmanšaftu je překrucování historie, kterého se opakovaně a ve jménu své pochybné hodnotové politiky dopouštějí opoziční poslanci. Naprosto nepochopitelné pak pro mě je, že na zamlčování nepříjemných pravd, které se jim nehodí do jejich hodnotových scénářů, se podílejí i některá média a já chci tady za Motoristy říci, že je čas vrátit se zpět od vyprázdněné hodnotové politiky k respektování zájmů a suverenity České republiky.
A aby bylo jasno, neobviňuji opoziční politiky z revanšismu, ale z ideologické a politické, slušně řečeno nešikovnosti. Z předchozích čtyř let víme, že členové bývalé vlády nechápou, že Česko je suverénní stát a jako každý suverénní stát máme plné právo si říci, že určité akce na našem území nejsou vhodné. Nejsou vhodné, protože narušují společenský konsenzus o tom, jak chápeme vlastní dějiny. To není nepřátelský krok, to je normální výkon státní odpovědnosti.
Chtěl bych zdůraznit, že česko-německé vztahy jsou dnes nejlepší v moderních dějinách. Jsem tomu rád. Jsou založeny na respektu, ekonomické spolupráci, kulturní výměně a společném evropském projektu. Německo je náš nejbližší partner, náš největší obchodní spojenec, náš soused, se kterým sdílíme hodnoty i budoucnost. A právě proto je velmi důležité, aby se mezi naše vztahy nevkládaly staré ideologické konstrukce, které nepatří do 21. století, abychom se nenechali vtáhnout do sporů, které už Evropa dávno vyřešila, abychom chránili to, co jsme společně vybudovali.
Proto zde říkám, setkání sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně odmítáme. Ne proto, že bychom odmítali Němce. Ne proto, že bychom chtěli narušovat naše sousedské drahé česko-německé, německo-české vztahy, ale proto, že odmítáme výklad dějin, který je v rozporu s historickou realitou a s principy, na nichž stojí poválečná Evropa. Děkuji vám za pozornost.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku