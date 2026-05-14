Rozvoral (SPD): Snížení odvodů OSVČ chceme prosadit i přes veto Senátu

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Snížení odvodů OSVČ chceme prosadit i přes veto Senátu!
Vážení přátelé,
1. Poslanci opozičních stran hájí zájmy Sudetoněmeckého landsmannschaftu. Proto chceme na samostatné mimořádné schůzi prosadit usnesení odmítající zpochybňování poválečného uspořádání.
V minulém týdnu se ve Sněmovně začal projednávat návrh usnesení vládní koalice iniciovaný hnutím SPD, který by odsoudil konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně a jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky. Poslanci všech opozičních stran toto jednání využili k mnohahodinové obhajobě zájmů Sudetoněmeckého landsmannschaftu a k zablokování projednání důležitých sociálních a ekonomických zákonů, které koalice prosazuje ve prospěch občanů České republiky. Proto se vládní koalice rozhodla přesunout projednání tohoto zásadního usnesení na samostatnou mimořádnou schůzi Sněmovny svolanou na čtvrtek 14. května. Tímto postojem hájíme klíčové národní zájmy České republiky, výsledky poválečného uspořádání a památku všech obětí genocidní německé okupace českých zemí a hrdinů protiněmeckého odboje.
2. Senátní většina bývalé Fialovy vládní koalice pohrdá zájmy živnostníků, protože jim zamítla snížení povinných odvodů sociálního pojištění. Snížení odvodů OSVČ chceme prosadit i přes veto Senátu.
Senát, kde mají většinu strany bývalé Fialovy vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), minulý týden zamítl vládní návrh zákona na snížení povinných odvodů sociálního pojištění živnostníků. Senátní většina tak jasně deklarovala pohrdání zájmy živnostníků a jejich rodin. Naopak hnutí SPD dál prosazuje snížení odvodů sociálního pojištění živnostníků zpět na loňskou úroveň, což by znamenalo pro všechny samostatně výdělečné osoby minimální úsporu ve výši 715 korun měsíčně. Ve vládní koalici je na tomto snížení naprostá shoda. Senát jsme proto ve Sněmovně připraveni přehlasovat a naše živnostníky podpořit. Hnutí SPD dlouhodobě a jednoznačně podporuje zájmy a práva poctivých českých podnikatelů a živnostníků.
3. Kvůli obstrukcím opozice, která blokuje zákony, jež mají pomoci občanům v sociální oblasti, proběhnou mimořádné schůze, na kterých bude chtít koalice s účastí SPD tyto pro občany potřebné zákony prosadit.
V tomto týdnu proběhnou mimořádné schůze Sněmovny k několika důležitým zákonům, jejichž projednání současná opozice každodenními nekonečnými obstrukcemi oddaluje, a evidentně tím poškozuje zájmy českých občanů a rodin, včetně zranitelných skupin občanů. Proto vládní koalice svolává na tento pátek mimořádnou schůzi Sněmovny, na které bude naším cílem schválit důležité novely zákonů o státní sociální podpoře a o sociálních službách. Tyto zákony umožní potřebný převod vyřizování a vyplácení příspěvků z úřadu práce na Českou správu sociálního zabezpečení, prodloužení státní finanční podpory zdravotně postiženým občanům závislých na plicní ventilaci a rovněž zavádějí nový typ rodičovského příspěvku pro ženy před porodem v pevné částce 15 tisíc korun měsíčně. Poslanci zvolení za hnutí SPD jako součást vládní koalice pracují v zájmu občanů a pro zlepšení jejich životní úrovně, jak jsme slibovali před volbami. Plníme své sliby a ve Sněmovně preferujeme konkrétní práci před nekonečnými obstrukcemi.
4. SPD podpoří novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Současné rekordní zadlužení je důsledkem nezodpovědné politiky vlády Petra Fialy.
Hnutí SPD tento týden podpoří ve třetím čtení na řádné schůzi Sněmovny novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, protože současný stav veřejných financí je důsledkem nezodpovědné politiky vlády Petra Fialy, která rekordně zadlužila Českou republiku bez odpovídajícího přínosu pro občany. Dlouhodobě kritizujeme plýtvání veřejnými prostředky a podporujeme větší flexibilitu státu při investicích do infrastruktury, energetické bezpečnosti a podpory českých občanů a firem. Zároveň ale trváme na důsledné kontrole státních výdajů a odmítáme další zadlužování na neefektivní projekty v rámci zelené politiky prosazované Bruselem. Podle SPD musí hospodářská politika sloužit především občanům České republiky, nikoli být pokračováním neúspěšné politiky vlády Petra Fialy, která byla servilní vůči politice prosazované Bruselem.
Radek Rozvoral
