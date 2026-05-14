Okamura (SPD): Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu

14.05.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Projev na 18. schůzi Poslanecké sněmovny 14. května 2026 ke stanovisku vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Okamura (SPD): Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Tomio Okamura na CNN Prima News

Tak já bych načetl usnesení, protože já jsem ho načetl v návrhu programu bodů, nikoliv v rozpravě k tomuto bodu, takže já to přečtu.

Návrh usnesení za naši vládní koalici je:

Poslanecká sněmovna

I. Vyzdvihuje význam Česko-německé deklarace, podepsané 21. ledna 1997 pro utváření moderních česko-německých vztahů v Evropě. Obě země deklarací uzavřely některé sporné otázky v pohledu na minulost česko-německých vztahů. Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

II. Připomíná, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s Česko-německou deklarací dne 14. února 1997 a dne 30. ledna 1997 vyslovil s deklarací souhlas německý Spolkový sněm.

III. Poslanecká sněmovna oceňuje dosaženou mimořádnou úroveň česko-německých vztahů a vyjadřuje odhodlání se na jejich rozvoji nadále aktivně podílet.

IV. Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma.

V. Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání relativizující historickou odpovědnost, zejména ve vztahu k občanům žijícím v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky a také proto, že význam Česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů a jako základu moderních česko-německých vztahů je odmítán či dokonce popírán.

VI. Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky.

VII. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje význam ochrany historické paměti, úcty k obětem nacismu a zachování společenského smíru.

VIII. Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od konání této akce na území České republiky upustili.

Takže to je návrh usnesení a ještě se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Německo s jadernými zbraněmi. V Praze padly nové vize Evropy
Zneužívání dávek Ukrajinci. Částky, rozsah, místa. Policie ČR ukázala
Rozvoral (SPD): Snížení odvodů OSVČ chceme prosadit i přes veto Senátu
Aktivistka: Češi pozvedli hlas a větrníky se stěhuji na Slovensko

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s vyzněním usnesení?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

BIS

Co myslíte těmi dalšími kroky proti BIS? Podáte žalobu? Jde to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Wrapy a tortilly které zvládne každýWrapy a tortilly které zvládne každý Kurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho tělaKurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho těla

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu

16:04 Okamura (SPD): Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu

Projev na 18. schůzi Poslanecké sněmovny 14. května 2026 ke stanovisku vládní koalice ke sjezdu Sude…