Okamura (SPD): Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu

Tak já bych načetl usnesení, protože já jsem ho načetl v návrhu programu bodů, nikoliv v rozpravě k tomuto bodu, takže já to přečtu.
Návrh usnesení za naši vládní koalici je:
Poslanecká sněmovna
I. Vyzdvihuje význam Česko-německé deklarace, podepsané 21. ledna 1997 pro utváření moderních česko-německých vztahů v Evropě. Obě země deklarací uzavřely některé sporné otázky v pohledu na minulost česko-německých vztahů. Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.
II. Připomíná, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s Česko-německou deklarací dne 14. února 1997 a dne 30. ledna 1997 vyslovil s deklarací souhlas německý Spolkový sněm.
III. Poslanecká sněmovna oceňuje dosaženou mimořádnou úroveň česko-německých vztahů a vyjadřuje odhodlání se na jejich rozvoji nadále aktivně podílet.
IV. Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma.
V. Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání relativizující historickou odpovědnost, zejména ve vztahu k občanům žijícím v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky a také proto, že význam Česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů a jako základu moderních česko-německých vztahů je odmítán či dokonce popírán.
VI. Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky.
VII. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje význam ochrany historické paměti, úcty k obětem nacismu a zachování společenského smíru.
VIII. Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od konání této akce na území České republiky upustili.
Takže to je návrh usnesení a ještě se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Tomio Okamura
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku