Seďa (SOCDEM): Má česká politická reprezentace dostatek energie k potřebným změnám?

Poslední ekonomické ukazatele, hrozící cenová válka s EU, stále visící Damoklův meč ve formě konkrétních emisních povolenek a zvyšování cen energií, prohlubující se problémy sousedního Německa, vysoký deficit státního rozpočtu, hrozící nutnost opětovného navýšení obranných výdajů, nedostatek dostupného bydlení a tristní zahraničně politické vztahy, jsou předzvěstí obrovských problémů, které je nutno okamžitě řešit. Proto kladu otázku, zda současná česká politická reprezentace má dostatek energie k tolik potřebným změnám.

Česká republika prosperuje tak, jak se daří jejímu nejslabšímu regionu a propastné rozdíly mezi ekonomickou silou, kvalitou a dostupností veřejných služeb, lze řešit nejen spravedlivějším nastavení rozpočtového určení daní, ale i správnou dotační politikou státu. Naše země má 2300 obcí a již toto číslo ukazuje na nízkou efektivitu veřejné správy. Taktéž současné kraje neodpovídají původně zamýšleným NUTS2. Ale tyto neefektivity nebude chtít nikdo z politických stran řešit, protože každý politik je od někud.

ČR nutně potřebuje daňovou reformu, která by konečně zrušila fandění k lidem s vyššími příjmy a umožnila by slevy na poplatníka vyčerpat až do úrovně, kdy se vynulují i zdravotní a sociální odvody. Zároveň by se měly odstranit zbytné dotační tituly či odpočitatelné položky, zejména pro právnické subjekty. S daňovou reformou musí jít ruku v ruce penzijní reforma, která zavede možnost financování penzí ze státního rozpočtu. Prozatím jsem z žádné parlamentní strany nezaznamenal návrhy na tato témata, o programových prioritách ani nemluvě.

Podobně je to s nedostatkem finančně dostupného bydlení, zejména nájemního a družstevního. Důležité pro nastartování družstevní výstavby je možnost odečtu od základu daně část úroků z úvěrů, který čerpá bytové družstvo na výstavbu bytů. Jako podpora mladým manželům je ke zvážení znovuzavedení novomanželským půjček na pořízení bytu či garance státu za nízké úroky.

Nutná změna celostátní politiky je v tvorbě a v distribuci energií, pohonných hmot, plynu a ropy. Zde je zejména nutno zestátnit ČEZ a distribuční společnosti, přestat dotovat OZE a odklonit se od špatného systému emisních povolenek. Důležitá pro konečnou bezpečnost ČR je energetická bezpečnost, která je dnes ohrožena tím, že se z vývozců elektrické energie stáváme jejími dovozci. O vysokých cenách dalších energetických komodit či materiálových surovin ani nemluvě. Pokud máme vyřešit současnou cenovou krizi energií, do které nás zavedla současná pravice společně s Green dealem, musíme přijmout reálný energetický mix.

V neposlední řadě se musí změnit naše dnes ideologická zahraniční politika v reálnou a více azimutovou politiku, která bude na jedné straně reflektovat současné globálněpolitikcé změny. A na straně druhé se zapojí do budování evropské strategické autonomie. Ta musí zahrnovat nejen nezávislou zahraniční politiku, ale i schopnosti k evropské teritoriální obraně. Omezení politik EU, omezení byrokracie a odklon od nereálných cílů Green dealu může přijít jen od premiérů a prezidentů členských států Evropské unie.

Úspěšní politici jsou často lidé hluší, kteří nevnímají rady odborníků a názory svých spoluobčanů. Současné liberální elity zanedbaly péči a zájem o ty méně úspěšné a tím více ohrožené současnými problémy. Přitom v problémech roste majetek elit, kteří podporují ty politiky, kteří jim jdou dlouhodobě na ruku. Proto se vracím k původní otázce: Má česká politická reprezentace dostatek energie k potřebným změnám?

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



