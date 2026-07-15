Sedmihradská (STAN): Náš klub připravil Chytrou reformu

Dobrý den, vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Já tady rychle shrnu stanovisko klubu Starostů a nezávislých k vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb. My od samého začátku říkáme, že k EET nepřistupujeme ideologicky. Návrh pro nás není problém proto, že se jmenuje evidence tržeb. Jsme pro nástroje, které pomohou státu efektivněji vybírat daně. Problém je ale v tom, co všechno vláda k EET přidala. A proto tento návrh nepodpoříme.
Místo čistého návrhu evidence tržeb tady máme balík daňových výjimek, slev a úlev. A část z nich s EET věcně souvisí jen velmi volně a některé vůbec. A co je hlavní, snižují očekávaný výnos, který vláda u EET slibuje. Na jedné straně tak vláda předkládá jako jeden z hlavních argumentů finanční výnosy z EET, tedy více peněz do veřejných rozpočtů, na druhé straně se tímto návrhem peníze zase rozdávají přes různé plošné daňové úlevy. To je za nás špatný postup. Daně nemají sloužit jako nástroj pro politické dárečky.
Od znovuzavedení EET očekáváme velmi kvalitní využití nově shromážděných dat pro analytickou práci Finanční správy – paní ministryně o tom před chvílí poměrně podrobně pohovořila. A dále očekáváme pravidelné komplexní vyhodnocení dopadů včetně výše příjmů pro veřejné rozpočty – k tomu se ještě pak jednou vrátím.
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Náš klub Starostů a nezávislých připravil k návrhu balík pozměňovacích návrhů, který jsme nazvali Chytrá reforma. V tomto balíčku je celkem 12 pozměňovacích návrhů a nyní bych velmi rychle jednotlivé návrhy představila s tím, že k některým se potom podrobněji ještě vyjádří mí kolegové.
První pozměňovací návrh se týká veřejně prospěšných poplatníků, tedy spolků, hasičů, sportovních klubů a podobných organizací. Vládní návrh totiž používá v souvislosti s jejich činností pojem drobná vedlejší činnost, ale jasně neříká, kde přesně je hranice té drobné činnosti. My proto navrhujeme jasně a jednoznačně v zákoně stanovit limit, a to ve výši 1 milionu korun ročně.
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Dalším návrhem a důležitým prorůstovým opatření je návrh na zavedení okamžitých odpisů na stroje a zařízení. Ty by firmám umožnily uplatnit stoprocentní odpisy investic již v prvních 12 měsících. V tuzemské ekonomice by toto opatření stimulovalo nové investice ve výši přes 30 miliard korun. Na rozdíl od vlády, která zrychlené odpisy připravuje – nebo bavíme se o tom, že ten návrh asi přijde – my prosazujeme rozpočtově neutrální přístup, který spočívá ve zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob o 1,5 procentního bodu, tedy na 22,5 procenta.
V oblasti podpory rodin a trhu práce navrhujeme zrušit slevu na nepracujícího manžela či manželku a prostředky přesunout do cíleného navýšení daňového zvýhodnění na dítě do 3 let věku, a to o 12 000 korun ročně.
Dále navrhujeme převod základní slevy na poplatníka do režimu daňového bonusu, což sníží vysoké zdanění nízkopříjmových osob a posílí jejich motivaci k legální práci.
Náš daňový balíček pamatuje také na vyšší mobilitu pracovní síly, a to prostřednictvím daňového osvobození benefitů na veřejnou hromadnou dopravu a služební byty poskytované zaměstnavateli. V neposlední řadě pak navrhujeme obnovení ročního limitu 40 milionů korun pro osvobození mimořádně vysokých kapitálových a majetkových příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů či firem.
Ještě tady mám potom několik málo návrhů. Předkládáme návrh, který se týká hypoték a řeší situaci, kdy člověk prodá byt zatížený úvěrem, pořídí si jiné vlastní bydlení a pokud musí z kupní ceny nového bytu nejprve splatit starou hypotéku, tak nemá nárok na daňový odpočet, takže navrhujeme opatření, které způsobí, že při této situaci nebude ten poplatník daňově penalizován.
Reagujeme i na studentskou slevu a školkovné, v obou případech navrhujeme tyto úlevy nezavádět. Co se týká jak studentské slevy, tak školkovného, tak v obou případech se jedná o podporu poplatníků s poměrně vysokými příjmy, diskusi o školkovném jsme tu před chvílí absolvovali, takže skutečně tak, jak je navržena, je podporou spíš vysokopříjmových domácností.
Další návrh se týká slevy na evidenci tržeb. Vláda tvrdí, že EET bude jednoduché, digitální, že aplikace bude zdarma a že účtenky se nemusejí tisknout. Potom nedává velký smysl zároveň zavádět plošnou daňovou slevu jako kompenzaci nákladů. Pokud systém bude levný a jednoduchý, není potřeba k němu přidávat další plošný dárek.
Co se týká DPH u nealkoholických nápojů v restauracích, my jaksi upozorňujeme na to, že jde o další výjimku v systému DPH. Každá taková výjimka komplikuje daňový systém, vytváří nové hranice mezi podobnými službami a zároveň snižuje výnosy veřejných rozpočtů, včetně rozpočtu obcí a krajů. A to přesně směr, kterému bychom při konsolidaci veřejných financí... kterému bychom se měli vyhýbat.
Takže to jsou stručně naše návrhy. Platí, že pozměňovací návrhy nejsou nahodilým seznamem změn, reagují na to, že vláda do zákona o EET vložila řadu daňových úlev a výjimek. My k tomu nabízíme odpovědnější alternativu, méně neadresných daňových dárků, více podpory práce, investic, dostupného bydlení, veřejné dopravy a právní jistoty nejen pro veřejně prospěšné poplatníky.
Takže krátké shrnutí za náš klub. EET 2.0 nám nevadí, vadí nám ale směsice evidence tržeb a daňových dárků, u kterých nám není jasné, proč mají být součástí tohoto návrhu. Samozřejmě budeme rádi, když podpoříte náš balík pozměňovacích návrhů s názvem Chytrá reforma. Chceme, aby výsledkem bylo řešení, které dává smysl rozpočtově i daňově.
Nyní bych se ráda dostala k vyhodnocení dopadů EET. My, konkrétně Jan Papajanovský ve druhém čtení načetl doprovodné usnesení. To doprovodné usnesení znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby prostřednictvím ministryně financí předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu nejpozději do 30. června 2028 kompletní evaluaci fungování systému evidence tržeb podle tohoto zákona za kalendářní rok 2027, a to včetně analýzy nákladů a přínosů, dopadů na inkaso veřejných rozpočtů, administrativních nákladů podnikatelů a nákladů státu na provoz systému.
My jsme tuto věc intenzivně diskutovali na rozpočtovém výboru minulý pátek a nakonec jsme se jakoby dohodli na jiném postupu. Ministerstvo financí, jeho zástupci jsou připraveni samozřejmě tu analýzu připravit a projednat ji na rozpočtovém výboru, nicméně jsme narazili na problém, jak stanovit termín, kdy skutečně můžeme mluvit o kompletním vyhodnocení. To znamená, nějaké předběžné hodnocení je asi možné v tom námi navrženém termínu 30. června, ale pro komplexní evaluaci bude vhodné využít data, která budou k dispozici a později, takže proto jsme se dohodli, že k tomu projednání dojde na základě termínu, který operativně domluvíme se zástupci Ministerstva financí.
Tím uvádím, že my to navržené doprovodné usnesení stáhneme, protože k vyhodnocení dojde na základě domluvy, operativně domluvíme termín, kdy to bude projednáno. Ta věc je domluvená i s panem zpravodajem a projeví se následně v hlasovací proceduře, kde to stažení návrhu bude hlasováno. Takže k vyhodnocení dojde, bude projednáno na jednání rozpočtového výboru v termínu, který bude dávat v danou v danou chvíli smysl, a to usnesení stahujeme.
Takže děkuji za pozornost.
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