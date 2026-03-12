Sedmihradská (STAN): Zákon opouští vedení účetnictví v zjednodušeném rozsahu

12.03.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. března 2026 k vládnímu návrhu zákona o účetnictví

Sedmihradská (STAN): Zákon opouští vedení účetnictví v zjednodušeném rozsahu
Foto: STAN
Popisek: Lucie Sedmihradská

Dobré dopoledne, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená paní ministryně.

Myslím si, že z hlediska obsahu té novely i z hlediska procesu zpracování, kdy skutečně do toho více než pětiletého procesu byla zapojena kompletně odborná veřejnost v oblasti účetnictví, auditu, daní a tak dále, to tu bylo předneseno, takže tady není potřeba to opakovat.

Já bych za nás, za Starosty a nezávislé ráda upozornila na jednu změnu, která je součástí té reformy, a jedná se o to, že nový zákon o účetnictví zcela opouští koncept vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Podle té dosavadní právní úpravy mohly příspěvkové organizace na základě rozhodnutí zřizovatele využívat úlevy z hlediska vedení účetnictví a na základě zkušeností víme, že toto bylo velmi často využíváno. Předkladatel tento krok zdůvodňuje snahou o odstranění nesystematičnosti a sjednocení pravidel nezbytných pro zajištění kompatibility dat při přípravě konsolidované účetní závěrky.

Proti tomu nemáme žádné výhrady, ale důležité je, že ta změna se týká skutečně stovek, možná nižších tisíců příspěvkových organizací a jejich zřizovatelů, a proto bude nesmírně důležité, aby Ministerstvo financí velmi rychle na schválení toho zákona, včetně toho doprovodného zákona, navázalo tvorbou závazných prováděcích vyhlášek a především přípravou metodických pomůcek, kdy půjde o nové techniky oceňování. To se v tom zákoně skutečně významně mění. Nebo vzorové smlouvy pro převod účetní agendy na dobrovolné svazky, respektive společenství obcí.

Takže tady jenom chceme jaksi velmi apelovat, aby tyto návazné kroky skutečně byly provedeny rychle a poměrně rozsáhle vzhledem k tomu, o kolik jde organizací, protože tyto kroky jsou klíčové pro úspěšnou implementaci této zásadní reformy.

Děkuji mnohokrát za pozornost a věřím, že ten zákon projde.

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

  • STAN
  • poslankyně
