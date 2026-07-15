Filip Turek. Paukner. Pavel. Rajchl odhalil hned trojí „křivárnu“

Pane poslanče, jak vnímáte to, co se rozpoutalo kolem nehody Filipa Turka? Opozice má jasno o viníkovi, tradiční média chrlí jeden článek za druhým a sám vládní zmocněnec dal svou funkci k dispozici s tím, že počká na závěr policejního šetření.
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Okamžitě se samozřejmě rozjel mediální lynč na na Filipa Turka, výraznou figuru národně-konzervativní scény v České republice a nemohu se ubránit jednomu srovnání. Když ministr Výborný v prosinci 2024 jel v Heřmanově Městci rychlostí 92 kilometrů za hodinu, přišel o řidičský průkaz a neslyšeli jsme ani náznak toho křiku, který slyšíme v tuhle chvíli ať už od médií nebo od současné pětiopoziční politické scény. Z mého pohledu je ta situace naprosto srovnatelná a pan Výborný měl jen to štěstí, že zrovna někdo nepřecházel ulici, ale z hlediska jakéhokoli přestupku by se jednalo o stejnou věc.
Musím ještě podotknout to nejdůležitější, že vyšetřování není uzavřeno. Celá věc je vykládána velmi jednostranně, že Filip Turek jel odbočovacím pruhem, nezastavil a jel rovně, ale kde jsou argumenty z druhé strany? Značení tam bylo naprosto špatně, protože to původní značení musí být přeškrtnuté, což nebylo. Vůbec se neřeší to, zda měl řidič druhého vozu zapnutou sirénu oprávněně či neoprávněně, protože ji může použít pouze tehdy, jede-li k nějakému naléhavému případu. Je tam tisíc nevyjasněných věcí, ale všude už slyšíme velmi jednostranný výklad. Určitě bych počkal do vyšetření celé věci ze strany policie a ne si hrát na nějakého dopravního experta a vynášet silné soudy. To mi na tom celém vadí. Opozice teď alibisticky křičí, když předtím v případě pana Výborného mlčela, což považuji za neakceptovatelné a ukazuje to na její neuvěřitelné pokrytectví.
Co se opozice týče, ta nyní vyzývá vládu k tomu, aby se k prezidentu Pavlovi chovala s úctou a respektem. Přitom za dob prezidentství Miloše Zemana ho označovali za zrádce, kolaboranta, senilního starce a užívali i další, vulgárnější výrazy. Co si o tom myslet?
Opozice stále potvrzuje své neuvěřitelné farizejství. Nejsou schopni držet stejnou linku a na každém svém kroku potvrzují, že co platí pro nás, nikdy neplatilo pro ně. Všichni si pamatujeme, jak se k prezidentu Zemanovi chovali, a musíme se jen smát, co předvádí dnes. Není to nic jiného než pokrytectví, co předvádějí. Prezident není žádný božský majestát, i když se některá média z Petra Pavla takového zbožštělého vůdce snaží vytvářet. Prezident naopak musí unést jakoukoli kritiku právě proto, že je nejvyšším ústavním činitelem. Respekt se nedá vykřičet nebo vynutit, respekt si člověk musí získat svým chováním, a za sebe říkám, že jsem daleko větší respekt choval vůči prezidentu Zemanovi, protože od hlavy státu očekávám především intelektuální vedení tohoto státu, a nikoli to, že bude fotit automobilové závody nebo lézt po nějakých stožárech nebo zachraňovat paraglidistu. To mi skutečně neimponuje a musím říct, že intelektuální nevybavenost Petra Pavla ve mně žádný respekt nevzbuzuje.
Co se týče vztahů prezidenta a vlády, byl to právě prezident, který zahájil válku proti vládě. Byl to Petr Pavel, který se postavil do čela opozice a je to Petr Pavel, který dnes ústy svého přítele po boku Petra Koláře říká, že k tomu, aby znovu kandidoval, ho motivuje i chování současné vlády, která se snaží ukrást tento stát. Je evidentní, že Petr Pavel je prezidentem opozice, není prezidentem všech. Těžko se může dožadovat nějakých konzultací s vládou nebo luxusního zacházení v situaci, kdy on sám vládu kritizuje na každém kroku a fakticky s ní válčí po celou dobu od okamžiku jejího vzniku. Pavel odmítá respektovat výsledek voleb, snaží se přesouvat pravomoci z vlády na svou stranu a jinými slovy se snaží přebudovat naši parlamentní demokracii na prezidentský systém. Nemůže tudíž počítat s tím, že s ním vláda bude jednat v rukavičkách.
Poslední týdny budí rozruch informace, které na svém účtu zveřejňuje člověk pod jménem Thomas Paukner. Například podezřelé dění kolem hnutí STAN, kterým se zabývá výrazně. Většinu médií ale nezajímá, co Paukner zveřejňuje, ale kdo ten člověk ve skutečnosti je. Jak na vás to celé působí?
Především jsem rád, že se někdo jako Thomas Paukner objevil, protože vyplnil mezeru na trhu. Obrovsky mě pobavilo, když před několika dny oznamovala bývalá redaktorka ČT Zuzana Černá, že končí její projektík Pastvina, přestože prý nabízeli kvalitní investigativní žurnalistiku, která si bohužel nezískala přízeň čtenářů a podporovatelů. Kdyby nabízeli kvalitní investigativní žurnalistiku, jakou nabízí Thomas Paukner, tak by určitě neskončili. Jasně se ukázalo, že na mediální scéně je obrovská mezera, protože se drtivá většina mainstreamových médií téměř výhradně zabývá současnými vládními politiky a úplně zaslepeně přehlíží obrovské průšvihy vlády bývalé, současné pětiopozice.
Co zveřejňuje Thomas Paukner, to nejsou žádné skryté informace nebo tajné zprávy, jsou to veřejně dostupné zdroje, které si prostě novináři neprošli. Když vidím vyjádření Transparency International, která si hraje na hlídacího psa demokracie a u extrémně závažné kauzy se tato organizace vyjádří, že se nic vážného nestalo, asi proto, že od minulé vlády dostávala milionové dotace, jasně to ukazuje na vychýlenost pohledu a posuzování kauz mezi vládou a opozicí. Kdyby se kauza s proplácením kanceláří hnutí STAN týkala hnutí ANO nebo nedej bože SPD, PRO či Motoristů, garantuji vám, že pan Moláček je tam se svým přenosovým vozem z ČT zaparkovaný od rána do večera a dělá tam rozhovory i s uklízečkou a vrátným. V případě STAN se ale tváří, že se nic nestalo a jediné, co je neuvěřitelně trápí je, že nemohou zjistit, kdo je Thomas Paukner. Je to neuvěřitelně zřetelná ukázka, jak vychýlený je poměr mezi investigativním pokrytím vlády a opozice.
Připomínám, že jsem v téhle věci podával trestní oznámení, protože ji zcela považuji za trestný čin a podle mého názoru je neuvěřitelné, že se toho nikdo nechopil dříve. Z mého pohledu je věc s kancelářemi STAN naprosto zřejmá a policie už po zjištění Thomase Pauknera měla zahájit trestní řízení z úřední povinnosti.
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