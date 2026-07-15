Jurečka (KDU-ČSL): Paní ministryně, co říkám nesprávně?

15.07.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

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Jurečka (KDU-ČSL): Paní ministryně, co říkám nesprávně?
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Děkuju. Já budu velmi stručný.

Doufám, že paní ministryně dostatečně zná, jakým způsobem se dělá daňové přiznání, jak se postupuje v případě uplatňování daňové slevy u poplatníka, u dětí, u bonusu. Já jí tady chci argumentačně naprosto jasně říci, že nemá pravdu.

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Když podáváte daňové přiznání a budete samoživitelka s třemi dětmi, uplatníte slevu na poplatníka za tu samoživitelku. Uplatníte slevu na ty tři děti do bonusu. Když budete s příjmem samoživitelky kolem 30 000 korun hrubého, tak už jste v ten okamžik všechno, co jste mohla vyslevovat a dostat v bonusu, vyčerpala. Přichází školkovné a tato maminka ho už nemá jak uplatnit, protože ona veškerou daňovou slevu vyčerpala. Vyčerpala kompletní daňový bonus na děti. To díky lidovcům v tom systému už dneska platí – už tam není ten strop – ale tu částku, kterou vy tam dneska vracíte, tak na to ona si vůbec nesáhne. Vůbec. To je to, co nám vadí.

Takže prosím, paní ministryně, zvažte to nebo přijďte a vyargumentujte mně, co říkám nesprávně v tom, jak se účtují daně a jak se účtují slevy poplatník, děti, bonus. Kdyby měla případně hypotéku, tak si už neuplatní ani slevu na úrocích z hypotéky, protože už nemá z čeho to uplatnit. U toho nižšího a nízkého příjmu to vyčerpala na slevách za sebe, za děti. Ty děti už překlopila do bonusu a tam končí. To znamená, proto říkám, není to pro všechny rodiče. Paní ministryně, prosím pěkně, zvažte to nebo mně řekněte, že se Marian Jurečka tady hrubě mýlí teďka.

Děkuju.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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daně , Jurečka , KDU-ČSL , sněmovna , 25. schůze , školkovné , 15.7

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