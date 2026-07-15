Jurečka (KDU-ČSL): Paní ministryně, co říkám nesprávně?

Děkuju. Já budu velmi stručný.
Doufám, že paní ministryně dostatečně zná, jakým způsobem se dělá daňové přiznání, jak se postupuje v případě uplatňování daňové slevy u poplatníka, u dětí, u bonusu. Já jí tady chci argumentačně naprosto jasně říci, že nemá pravdu.
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Když podáváte daňové přiznání a budete samoživitelka s třemi dětmi, uplatníte slevu na poplatníka za tu samoživitelku. Uplatníte slevu na ty tři děti do bonusu. Když budete s příjmem samoživitelky kolem 30 000 korun hrubého, tak už jste v ten okamžik všechno, co jste mohla vyslevovat a dostat v bonusu, vyčerpala. Přichází školkovné a tato maminka ho už nemá jak uplatnit, protože ona veškerou daňovou slevu vyčerpala. Vyčerpala kompletní daňový bonus na děti. To díky lidovcům v tom systému už dneska platí – už tam není ten strop – ale tu částku, kterou vy tam dneska vracíte, tak na to ona si vůbec nesáhne. Vůbec. To je to, co nám vadí.
Takže prosím, paní ministryně, zvažte to nebo přijďte a vyargumentujte mně, co říkám nesprávně v tom, jak se účtují daně a jak se účtují slevy poplatník, děti, bonus. Kdyby měla případně hypotéku, tak si už neuplatní ani slevu na úrocích z hypotéky, protože už nemá z čeho to uplatnit. U toho nižšího a nízkého příjmu to vyčerpala na slevách za sebe, za děti. Ty děti už překlopila do bonusu a tam končí. To znamená, proto říkám, není to pro všechny rodiče. Paní ministryně, prosím pěkně, zvažte to nebo mně řekněte, že se Marian Jurečka tady hrubě mýlí teďka.
Děkuju.
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