Činčila (KDU-ČSL): Tímhle zákonem veřejné finance určitě nezachráníme

Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové,
já bych zde krátce shrnul postoj lidovců k EET 2.0. Já myslím, že – my už jsme to tady zmiňovali několikrát – pro KDU-ČSL férové podnikatelské prostředí je něco přirozeného, co určitě chceme, chceme, aby každý podnikatel nebyl v nevýhodě vůči tomu, který daně neplatí. Takže evidenci tržeb jako princip podporujeme a i jsme v minulosti některé ty vlny podporovali, kde máme máme rozkol, možná rozdílné názory na věc se současnou vládní koalicí, tak jsou ty následné vlny, jako třeba u lékařů a u dalších menších, drobnějších podnikatelů, kde si myslíme, že to bude zbytečná administrativní zátěž navíc, ale já bych tady chtěl některé výhrady krátce shrnout, a začnu jednou, která už tady trochu diskutovaná dneska byla a vlastně přímo nesouvisí s EET, i když tam byla dodána k tomu, to je návrh školkovného.
Školkovné prostě dlouhodobě podporujeme, je to věc, která podporuje rodiny s dětmi, je to... pokud má tahle sleva existovat, tak má existovat ale pro všechny – tohle je to zásadní – anebo aspoň pro ty, co to opravdu potřebují, a ne přesně tak, jak to vládní koalice navrhuje. Já jsem tady o tom vystupoval i ve faktické poznámce, plné výši tuhle daňovou slevu využijí opravdu jenom některé rodiny a jsou to rodiny se středně nebo se středně vyššími, vyššími příjmy a bohužel ji nevyužijí rodiče, kteří mají více dětí, normálně chodí slušně do práce, jsou to třeba zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách, takovéhle maminky, na zkrácený úvazek nebo i třeba samoživitelky, které vydělávají méně peněz, tak tuhle daňovou slevu nemohou využít.
A pokud máme dát několik miliard ze státního rozpočtu na podporu rodin s dětmi, tak je dejme na podporu rodin s dětmi, které to skutečně potřebují nebo které to potřebují více, protože ta daňová podpora je samozřejmě na dluh, je to věc, ze které budeme platit úroky z dluhu, a pokud máme platit úroky z dluhu, tak je investujme, investujme do rodin, které to potřebují úplně nejvíc, protože tomu se říkají efektivně vynaložené veřejné prostředky.
Tohle je za nás úplně zásadní. Já jsem tady o tom opakovaně mluvil, mluvil tady o tom kolega Jurečka, Výborný, Niemiec. My budeme opravdu moc rádi, pokud kolegové z hnutí ANO a z dalších vládních stran zváží tu podporu školkovného, pokud si řeknou, že pro ně není důležité to, kdo má jaké stranické tričko, ale to, kdo chce opravdu skutečně podpořit rodiny. Tohle si myslím, že bychom si měli uvědomit, protože pokud nám jde o budoucnost téhle země, tak jsou momenty, kdy máme zahodit to stranické tričko a říct, dobře, je to sice lidovecký návrh, ale my ho podpoříme, protože si myslíme, že tohle bude efektivnější podpora rodin s dětmi. Tak já vás o to opravdu žádám, zahoďme ta stranická trička a podpořme rodiny s dětmi.
Nyní k samotnému EET. Centrum veřejných financí zveřejnilo tenhle měsíc analýzu, která vlastně popisuje to, jak bylo vlastně přínosné pro stát EET 1 a jak teoreticky může být přínosné pro stát EET 2.0. Píše se tam, že vlastně bez ubytování, stravování vedla ta elektronická evidence tržeb k nárůstu o 10 až 20 procent. To jsou reálné peníze, které samozřejmě stát má vybírat, protože jde o nějaké férové prostředí. Problém je to, a to se píše v té studii také, že ty výjimky a kompenzační opatření, můžou celý ten nejenom fiskální efekt, ale celý vlastně ten plán, to zamýšlení toho, jak nastavit tu elektronickou evidenci tržeb, můžou rozbít v takovém smyslu, že tam bude tolik výjimek a tolik změn, že vlastně nejenom, že to podnikatelům zkomplikuje život, ale ještě navíc to nebude mít ten konečný fiskální efekt.
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To, co tady bylo už několikrát zmíněno, tak já budu k tomu jenom velmi stručný. Snížená sazba DPH na nealkoholické nápoje. Nechápu tu změnu, z jakého důvodu tam k tomu poklesu z 21 procent na 12 dochází. Stejně tak režim EET off. Někde jsem zaznamenal, že to je snad nějaká úlitba Motoristům, tak rozumím, dobře, je to koaliční vláda, všichni to známe, že je potřeba se na něčem dohodnout, ale zase je to další zbytečná výjimka, která snižuje ten výsledný efekt EET.
A v neposlední řadě osvobození spropitného. U toho se musím zastavit. To spropitné, já jsem to řešil z gastro sektorem, a vlastně docela rozumím těm jejich argumentům, protože opravdu dneska je tam samozřejmě šedá zóna, ti lidé to dostávají na ruku. Jenom, paní ministryně, já mám velký strach z jedné věci, a to je to, že tohle vlastně způsobí, že už definitivně, navždycky budou mít ti lidé v tom gastro průmyslu tu základní minimální mzdu a k tomu sice už legální, ale budou k tomu mít příjmy, ze kterých nebudou mít to sociální pojištění, které v konečném důsledku pro ně bude znamenat, že se jim to nebude započítávat do důchodu, ta část toho výdělku, že se jim to nebude započítávat pro případnou nemocenskou nebo pro mateřskou pro ženy, a tak mám trochu strach z toho, že to je taková past, která zní vlastně dobře, a rozumím těm argumentům, protože opravdu jsem s tím gastro sektorem seděl, s těmi zástupci a sám jsem nad tím dlouho přemýšlel, takže chápu, kam tím směřujete, rozumím i tomu, že to je vlastně nějaký – jak to říct? – férový obchod za to, že se zavádí EET znovu, ale jenom mám tenhle strach, že v konečném důsledku to pro ty číšnice a číšníky a další zaměstnance v tom gastro sektoru může znamenat to, že budou fixováni už navždycky na té minimální mzdě, a ta druhá část platu sice bude vlastně legální a bude pro ně vlastně výhodná, ale v konečném důsledku bude znamenat to, že z ní nebudou mít ty potřebné sociální výhody, které prostě logicky pramení pro zaměstnance, kteří odvádějí klasické sociální pojištění, důchodové a zdravotní.
Ještě jedna věc celkově k tomu zákonu jako celku. Tímhle zákonem určitě nezachráníme veřejné finance, už nejenom kvůli těm výjimkám, co jsme zmiňovali, ale celkově ten efekt, myslím, že to Centrum veřejných financí odhaduje přínos EET kolem 14 miliard korun, což jistě jsou potřebné peníze do státního rozpočtu, ale není to nic, co zachrání naše veřejné finance. Nicméně souhlasíme s tím principem, myslíme si, že to je správně, jenom máme strach, že tak, jak to je navrženo v tuhle chvíli, tak to může být konečně pro ten sektor, pro podnikatelské prostředí sice možná předvídatelnější, ale může tam být poměrně hodně administrativní zátěže.
Na závěr bych řekl, že my jako lidovci jsme se bavili o tom na poslaneckém klubu, protože jsme v minulosti i pro část, některé ty vlny EET vlastně byli a principu souhlasíme s tím, kam vládní koalice jde, ale máme strach z těch jednotlivých opatření, tak jak jsem tady o nich mluvil, tak pokud by třeba vládní koalice zvážila tu podporu školkovného, tak potom my se budeme bavit i o celkové podpoře EET, jestli třeba to by nebyla ta cesta, protože opravdu, závěrem, pro nás je strašně důležité, aby – je jedno, že to je pozměňovací návrh opozice, vím, že jsem tady o tom mluvil s panem premiérem, prostě pan premiér to opravdu určitě jako minimálně zvažoval, on si myslel, že to školkovné míří na všechny rodiny, zjistil, že ne, a opravdu bych byl rád, kdyby se zahodila ta stranická trička a podpořili jste náš pozměňovací návrh, protože tady jde o ty rodiny, tady nejde o to, kdo zrovna ten pozměňovací návrh navrhl.
Děkuju vám za pozornost a přeji pěkný den.
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